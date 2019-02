Einem Bericht des Innenministeriums zufolge hat es im vorigen Jahrin Frankreich gegeben, ein Anstieg von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, meldet . Und in Sainte-Geneviève-des-Bois wurde vor wenigen Tagen das Mahnmal für den jungen Judenzerstört, der 2006 von Banlieue-Jugendlichenworden war. In berichten Virginie Ballet und Charles Delouche: "Die beiden zu seiner Erinnerung gepflanzten Bäume wurden, der eine gänzlich, der andere zu zwei Dritteln. Der erste Baum war 2006 gepflanzt worden, der andere 2016 zum zehnten Jahrestag seines Todes. Die Behörden haben die Schändung Montag nachmittag entdeckt, zwei Tage vor der jährlichen Zeremonie zu seiner Erinnerung. Am Abend hat sich Innenminister Christophe Castaner vor Ort begeben, um diesen antisemitischen Akt zu verurteilen. Der Bürgermeister von Sainte-Genieviève hat Anzeige erstattet.erklärt Frédéric Petitta, der Bürgermeister der Stadt, seinen Zorn und seinen Abscheu: '2006 war ich im Stab des Bürgermeisters. Ich erinnere mich noch genau an den Anruf des Kommissars. Seine Beamten hatten die Leiche eines jungen Mannes gefunden,, mit Spuren von Misshandlungen an seinem Körper.'" Auch in anderen europäischen Ländern ist die Zahl antisemitischer Vorfälle gestiegen, berichtet in einem zweiten Artikel.Tiefsinnige psychosoziale Analysen braucht man nicht: Der Charakterzug, deneigentlich gemeinsam haben, istin ihrer-Kolumne und nennt Beispiele, etwa die illegalen Immigranten, die in Trumps Golf-Resorts beschäftigt werden. Oder: "Noch als die Anti-Immigrationsrhetorik schon hysterische Niveaus erreichte, betrieb seine Regierung ein 'Golden-Visa'-Programm, das es 19.000 Menschen, darunter einigen Syrern mit guten Beziehungen, erlaubte, einenzu erwerben. Natürlich haben Leute in Orbans Umfeld profitiert. Wenig überraschend haben auch viele Leute aus dem Umfeld Orbans vonprofitiert. Eine ganze Kohorte von Orban nahen Menschen ist in in den letzten Jahren auf mysteriöse Art reich geworden."Im warnt Rafael Behr davor, den Schlagabtausch, den sichundjetzt regelmäßig im Unterhaus bieten, fürzu halten: "Die Veteranen der Debatte wissen, dass beide gleichermaßen entschlossen sind,. Es trennen sie nur kleinere technische Angelegenheiten, die der theatralische Wirkung wegen zu unversöhnlichen Gegensätzen aufgeblasen werden."Götz Alysind auf der Suche nach ihren Unique Selling Points. Während die CDU ihrenwiederentdeckt und Studien über psychische Folgen von Abtreibung anfertigen lässt (von ihrer "christlichen" Flüchtlingspolitik zu schweigen), sucht die SPD ihr spezifisches Populismuspotenzial inund sozialen Erleichterungen. Damit macht sie dasin seiner-Kolumne: "Weil die heutige SPD den Leuten soziale Wohltaten in Aussicht stellt, die sie niemals erfüllen kann, verschärft sie die Spannungen zwischen sozialen Ansprüchen und. Auf diese Weise erzeugt sie massenhafte Enttäuschung und betreibt damit - ohne es wahrhaben zu wollen - die Geschäfte rechts- und linksnationaler Populisten."