Als die Filmkritik noch im Fernsehen stattfand: "What She Said" über Pauline Kael

Langeweile in 16mm: "Ghost Town Anthology"

Hätten Sie ihn erkannt? Christian Bale als Dick Cheney

Zwei Nachrichtenmeldungen zum Auftakt: Ziemlich aufmerken lässt die Meldung , dass Kosslicks Nachfolgermit seinem Locarno-Programmteam nach Berlin kommen wird. Das spricht für einen deutlich härteren Schnitt gegenüber der Kosslick-Berlinale als bislang angenommen. Man darf gespannt sein, wie sich dies auf Chatrians ersten Jahrgang auswirkt. Und:Wettbewerbsfilm "One Second" musste in letzter Sekunde aus dem Programm genommen werden, meldet der. Von offizieller Seite werden "technische Probleme in der Postproduktion" als Grund für die überraschende Absage angegeben. Der Tagesspiegel mutmaßt allerdings, ob nicht auch Zensurprobleme in China der Grund sein könnten: Immerhin spielt der Film zur Zeit derIn "What She Said" findet Filmkritik ausnahmsweise mal auf der Leinwand statt:ist ein "hinreißender Dokumentarfilm" über die legendär geliebte, legendär gehasste US-Filmkritikerin Pauline Kael gelungen, schreibt Verena Lueken in der. Katrin Doerksen bewundert die Porträtierte auf: Kael stand für "." Den Film kennzeichnet eine "versöhnliche Heiterkeit, die der Kritikerin völlig fremd gewesen sein dürfte", berichtet Thekla Dannenberg imund wird fast ein bisschen wehmütig, wenn sie auf diese große Zeit der intellektuellen Debatten zurückblickt: Damals wurden "die wichtigsten intellektuellen Debatten über Kunst, Ethik und Ästhetik in Filmkritiken und mitausgetragen" und "Filmkritiker waren wichtige Gäste in den Talkshows der Fernsehsender waren. André Bazin, Manny Farber und der unvergleichliche Robert Warshow hatten bewiesen, dass Kritiken nicht Leserservice sind, sondern. ... Alle waren überzeugt, dass es ohne Kritik keinen Fortschritt im Film geben könne.." Auch Frank Arnold wischt sich ineine Träne aus dem Augenwinkel.Traumhaft schöne karge Bilder, entsättigt und winterlich, atmosphärisch dicht - der Winter in Québec: Damit kann"Ghost Town Anthology" fraglos punkten, schreibt Anja Seeliger im. Das ist aber nicht das Verdienst des Regisseurs, sondern des Kameramanns, "der mit seinemwahre Wunder vollbringt." Der Film selbst ist in seiner Verrätseltheit indessen weniger wunderbar: "Es gibt keine Geschichte." Till Kadritzke vom fühlt sich in diesem "Psychogramm der kanadischen Provinzwelt" an David Lynchs "Twin Peaks" erinnert, allerdings umgibt den Film auch "eine."Eva-Christina Meier vermisst eine "überraschende Auflösung" des Geraunes, das dem zweifelhaft schön anzusehenden Film am Ende wenigstens noch etwas Pfiff gegegeben hätte. Und Nino Klingler kloppt den Film aufvollends in die Tonne: Nichts, aber auch gar nichts, was man sich Kluges zu dem Film denken kann, wird vom Film eingelöst. "Letzter Ausweg für den ratlosen Kritiker: Es ist ein Meta-Film! Côté arbeitet auf doppelter Bühne: Er dreht eine. Zufrieden? Nein."Andreas Busche hat für den Tagesspiegel mit gesprochen , dessen 90er-Actionfilm "Die Sieger", vom Regisseur selbst lange als Filmruine eingeschätzt und damals an den Kassen krachend gescheitert, gestern Abend als digitale Restaurierung in einer annäherungsweise kompletten Fassung auf dem Festival lief. Der Zukunft sieht der zwischen Fernsehen und Kino pendelnde Regisseur mit vorsichtiger Skepsis: "Öffentlich-rechtliches Produzieren, wie ich es noch kannte, mit den Personen, die dort das Erzählen wirklichund denen, die dies heute noch nach Kräften tun: Das hatgeleistet. Und immer waren die besten RedakteurInnen dabei unter Beschuss ihrer Vorgesetzten. Vielleicht kommt ja trotz allen Verwerfungen von dort auch noch mal was, bevor die Strukturreformen ihrevoll entfalten."Die Berlinale gibt sich gern politisch und sozial engagiert. Kinomitarbeiter klagen dennoch über, wie derzeit alle Besucher am Potsdamer Platz bestätigen können. Auf ein für das Festival peinliches Detail weist Hanns-Georg Rodek in derhin: Gut möglich, "dass die Berlinale (...) ihren Festivalbetrieb mit Hilfe einer der in Literatur und Film meistverachteten Gruppen aufrecht erhält: durch."Weiteres: Einen Heidenspaß hat-Kritiker Martin Gobbin mit "Die Kinder der Toten" im Forum, einer auf Super8 gedrehten, lose auf Elfriede Jelinek basierenden Splatter-Groteske mit Satans-Einschlag in den österreichischen Alpen. Fabian Tietke spricht für diemit der Filmemacherinüber ihren in der "Generation" gezeigten Film "Knives and Skin". Ulrich Sonnenschein blickt fürauf die erste Halbzeit der "" zurück. Im-Blog berichtet Bert Rebhandl von Entdeckungen aus dem Rückblick des Panoramas auf die eigene Geschichte. Claus Löser gibt in der-Tipps. Und fürhaben sich Olga Baruk, Nino Klingler, Philipp Schwarz und Silvia Szymanski zum Podcast-Plausch über das Festival eingefunden.Besprochen werdenaußer Konkurrenz gezeigtes, satirisch gefärbtes-Biopic "Vice", für das sichwieder mal bis zur Unkenntlichkeit maskiert hat ( Perlentaucher SZ ),Wettbewerbsfilm "A Tale of Three Sisters" ( Berliner Zeitung ),"Bait" ( Perlentaucher critic.de ),"Mr. Jones" ( Perlentaucher Tagesspiegel , mehr dazu bereits hier ),Remake "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" mit Tagesspiegel ),"Vanishing Days" ( Tagesspiegel ),"37 Seconds" ( taz ), die-Doku "Berlin Bouncer" ( ZeitOnline ),"God Exists, Her Name is Petrunya" ( taz , mehr dazu in der gestrigen Presseschau ),"Mid90s" ( taz epdFilm ) und "Light of My Life" mit Tagesspiegel ).Für den schnellen Klick im Laufe des Tages immer wieder interessant: Der Kritikerinnenspiegel von, die Festival-SMS vonund selbstverständlich unser fortlaufend aktualisiertes Berlinale-Blog