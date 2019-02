Szene aus Rene Polleschs "Black Maria". Foto: Arno Declair





In Berlin hatteneues Stück "Black Maria" am Deutschen Theater Premiere: Fünf SchauspielerInnen arbeiten in der "Black Maria", einem maßstabgetreuen Nachbau des, an einem "Anti-Repräsentationstheaters", erklärt Sophie Diesselhorst, die das wenig stringent findet, in der. "Tatsächlich wirkt das Stück in seiner durch Wiederholungen betonten Thesenhaftigkeit bisweilen direkt wie ein, besonders bei Benjamin Lillie, der sich als Pollesch-Masche einen Proseminar-Ton angeeignet hat. Mit verächtlichen Seitenhieben gegen den Dramaturgen und Spin-Doktor der linken Bewegung "Aufstehen",, und sein 'Lob des Realismus' auf der einen Seite und mit lustvollen Perücke-Hut-Brille-Bart-Verwandlungsspielen zur endgültigen Auflösung der Identitäten auf der anderen Seite markiert Pollesch seinen Weg und lebt 'Black Maria' dann doch zwischendurch zumzu aktuellen Scheingefechten zwischen Klassenbewusstsein und Identitätspolitik auf."Hinreißend findet die Aufführung-Kritiker Peter Laudenbach, auch wenn Pollesch dennie bestehen würde: "Katrin Wichmann sagt mitlauter Sätze, die man sofort mitschreiben und nie wieder vergessen will: 'Das Leben variiert seine Attacken.' Oder: 'Ernsthaftigkeit ist doch die Tarnung der Trottel.' Und gegen diese auch im Deutschen und anderen Theaternhilft natürlich am zuverlässigsten der Pollesch-Pop und die Freude daran, dass wir eh immer nur spielen, zum Beispiel uns selbst." Weitere Besprechungen in der taz , im Tagesspiegel und der Berliner Zeitung Weitere Artikel:wird seinen Vertrag als Intendant der Komischen Oper Berlin wie angekündigt nicht über 2022 hinaus verlängern, bleibt aber als Hausregisseur, meldet Peter Uehling in der. In der stellt Christine Dössel die eingeladenen Inszenierungen zumvor: Generell fällt ihr ein "" auf: "Und die? Sind mit Inszenierungen von Anna Bergmann, Claudia Bauer und dem überwiegend weiblich besetzten Performance-Kollektiv She She Pop natürlich wieder in der Minderheit. Auch insofern spiegelt das Theatertreffen den State of the Art." Die Zürcher können sich auf drei Inszenierungen vonfreuen, annonciert Eleonore Büning in der: Ligetis "Le Grand Macabre", Verdis "Rigoletto" und Mozarts "Finta giardiniera".Besprochen werden außerdem zwei Inszenierungen an der Pariser Bastille-Oper:' "Les Troyens" in der Inszenierung von Dmitri Tcherniakov und"Il primo omicidio" in der Inszenierung von Romeo Castellucci (dass Tcherniakov wegen seiner Neujustierung der Geschichte - Aeneas ist "gewissenloser Schuft" statt makelloser Held - findet-Kritiker Reinhard J. Brembeck ganz unverständlich).