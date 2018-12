Marie-Rosa Tietjen, Kathrin Angerer, Martin Wuttke in René Polleschs Manzini-Stduien. Foto: Lenore Blievernicht / Schauspielhaus Zürich

Das Zürcher Schauspielhaus hatneues Stück "Ich weiß nicht, was ein Ort ist, ich kenne nur seinen Preis" (Manzini-Studien) auf die Bühne gebracht. In derversteht Egbert Tholl gar nicht, warum die Leute so gelacht haben, das Stück sei "": Es geht ums Scheitern, die alten Zeiten, das Ende, alles spielt im Berliner Bistro "Manzini": "Zu dieserkann man sich dann die Menschen drumherum vorstellen, die Pollesch im aktuellen Text zitiert. Vom Nebentisch raunt F. Scott Fitzgerald, im Grunde sei alles Leben ein Prozess des Niedergangs (sic!), neben ihm sitztund findet einen Knacks in allen Dingen und allen Menschen, an der Bar sitzenund machen sich über den Geniekult alter, weißer Männer lustig, Jacques Lacan mixt ihre Drinks." In derhält Simon Strauß das Pollesch-Stück für das beste seit langem: "Dieser Theaterabend, ist intelligent und unterhaltsam. Absolut hinreißend ist der Waschanlagen-Monolog von Kathrin Angerer: Auf der Handfläche einerliegend, erzählt sie von ihrem ersten Besuch in einer Autowaschanlage. Mit einem Jaguar ('nicht Februar')..."Weiteres: Für-Kritikerin Christine Wahl blieb die Bilanz recht vage, die der Verein "" zu seinem einjährigen Bestehen in den Berliner Sophiensälen zog. Immerhin aufschlussreich: "Er habe 'erlebt als ein Intendantentreffen', bekennt der Chef der Berliner Festspiele, Thomas Oberender. Die Atmosphäre sei 'und dem eigenen Verständnis nach trotzdem liberal'." Im-Interview mit Barbara Behrendt spricht der Dramatikerüber sein neues Stück "Westend", das am Freitag am Deutschen Theater in Berlin uraufgeführt wird und nach "künslerischen Differenzen" nicht am Berliner Ensemble: "Ich verstehe total, dass Regie, besonders an großen Häusern, auchsein muss, ja dass nach lustvoller, manchmal sogar kämpferischer Reibung mit Texten gesucht wird. Was aber eine Uraufführung, ist genau das Gegenteil."Besprochen wird' "How to Date a Feminist" am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, wo Intendantin Anna Bergmann erstmal nur noch mit Frauen zusammen arbeiten will ( Welt ).