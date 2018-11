"Kaum vorstellbar, dassgegen diesen Abend Einwände erhoben hätte", schreibt Verena Lueken beglückt in dernach der New Yorker Premiere des Dokumentarfilms "Amazing Grace", dessen schwierige Entstehung sie detailliert schildert: Bei den vongeleiteten Dreharbeiten vor fast 50 Jahren über die Aufnahmen des gleichnamigen Franklin-Albums in einer Gospel-Kirche entstand nur unbrauchbares Material, gegen dessen Veröffentlichung sich Aretha Franklin selbst dann noch, als digitale Technologien die Aufnahmen eigentlich hätten retten können, sperrte. Franklins Erben haben es nun dennoch freigegeben: "Wer hätte also ahnen können, dass 'Amazing Grace' doch noch einmal auf einer Leinwand erscheinen würde? Dass wir Aretha Franklin nicht nur hören, sondern auch sehen würden, wie sie am Flügel sitzt,, und diesen ersten Ton von 'Wholy Holy' und viele andere Töne hält und hält und weiterhält, 'bis wir bereit sind, mehr zu lieben, uns mehr zu kümmern', wie es Bishop William Barber II. nach Ende der Filmvorführung formulierte." Für den bespricht Jordan Hoffmann, ebenfalls sehr begeistert, dieses Dokument. Erste Eindrücke verschafft der Trailer:Von einer Vereinnahmung der Kunst durch die Politik will der polnische Dirigentnichts wissen, wenn er im Auftrag desdas Festival "My Polish Heart" anlässlich desdirigiert. "Wie viel Energie Nationalisten für die Verbindung zu ihrer Nationalität aufbringen", amüsiert er sich in der SZ. "Es erscheint mir so künstlich, dass manche Menschen Dinge benutzen, die überhaupt nichts mit Politik zu tun haben, und sie auf Teufel komm raus damit verbinden wollen. Bei dem Festival spiele ich unter anderem3. Sinfonie, die auch 'Sinfonie der Klagelieder' genannt wird. Der Text ist auf Polnisch, aber das Leid, das dort beschrieben wird, ist so universell, es ist so viel größer als eine politische Intention."Geradezu "unheimlich" findet -Kritiker Daniel Haas die Vehemenz, mit der der deutsche Medienbetriebneues Album "Tumult" über den grünen Klee lobt: "Es ist, als ob Grönemeyer im Alleingang einenfürs linksliberale Milieu gültigendurchdekliniert hätte." Was dann schlussendlich doch wieder nurmarkiere. "Wollte man einem Ausländer erklären, wiedie Deutschen werden können, müsste man ihm eigentlich nur ein paar Grönemeyer-Alben schenken."Weitere Artikel: Für die porträtiert Adrian Schräder den Pariser Rapper. Besprochen werdenneues Album "Fuck Penetration" ("das sechste gute Album in Folge", jubelt Dietmar Dath in der, "Momente der Erhabenheit", wenn auch mit ironischem Dreh, bestaunt Jörg Sundermeier in der), das neue Album von taz ), ein-Abend mit dem Geigerund dem Cellisten NZZ ),Soundtrack zum "Suspiria" -Remake ( Standard ), der Berliner Auftritt von taz ), das Debüt der Standard ), der Berliner Auftritt von Tagesspiegel ) und das neue Album "Du bist so symmetrisch" der Schweizer Neo-Krautrock-Disco-Gruppe taz ). Daraus ein aktuelles Video: