Inszenierung von' "Der Kampf des Negers und der Hunde" am Wiener Burgtheater hat vorhersehbar zu einigen Protesten geführt, die Dramaturginangesichts der Thematik des Stücks eher überflüssig findet, erzählt Bernd Noack in der: "Der beste Konter, den Voigtländer vorbringt, stammt von Jean Genet: ', und welche Farbe hat er?' Vor dieser Frage stehen alle am Ende von Koltès' Stück, das in Wien als ein stilles, eindringliches Kammerspiel gegeben wurde. Dass der schwarze Alboury (Ernest Allan Hausmann) gar nicht stirbt, sondern wie ein vergessener Heiliger aufrecht eine blinkende, bedrohliche Drohne mit der Hand abfängt, macht das Schlussbild nur noch klarer: am Boden verknäult und über dieder herrschenden und selbstherrlichen Klasse gestolpert, die weißen Eroberer und Ausbeuter, lächerlich, betrunken, desavouiert. Das Fremde hat Lolićgelöst: Seine Bühne ist ein leerer Ort in einer unbenannten Zeit."





Politisch will er sein, aber nicht ausgrenzend, erklärt der neue Intendant Dresdner Semperoper,, im Interview mit der. So hat er für das Plakat von"Hugenotten" dieins Opernhaus geholt: "Wir haben vor dem Fotoshooting unser Anliegen genau erklärt. Nämlich dass es in dieser Oper um einen Riss in der Gesellschaft geht, um eine Gesellschaft, die an den Punkt gelangt ist, wowird, sondern die Emotionen hoch und die Schwelle zur Gewaltbereitschaft niedrig sein könnten. Die Fans haben sich im Übrigen im Haus sehr diszipliniert verhalten. Und was aus der Rückschau mit unserer Aktion sicherlich funktioniert hat: Sie haben die Semperoper und den Zuschauerraum, in dem sie möglicherweise noch nie waren, als einenerkannt und ihn angenommen. Ist das nicht wunderbar?! Menschen in ihrer eigenen Stadt das Gefühl zu geben, an einem für sie untypischen Ortzu sein."Besprochen werden die Uraufführung von"Les Fées du Rhin" in Tours ( nmz ), die Uraufführung vonundStück "Unheimliches Tal/Uncanny Valley" an den Münchner Kammerspielen ( nachtkritik ),Performance des Grundgesetzes am Brandenburger Tor ( nachtkritik ),"Nozze di Figaro" am Mainzer Staatstheater ( FR ),Stück "Lam Gods" in Gent () sowie die Uraufführung vonOper "Bérénice" und"Hugenotten" an der Opéra Garnier in Paris ( nmz ).