Interessantes Gespräch in dermit dem Direktor der Kunstsammlungen Chemnitz,. Er zeigt ab Oktober zwei politische Videos des Berliner Künstlers: ein Reenactment eines Vorfalls in Arnsdorf , wo 2016 ein Iraker an einen Baum gefesselt worden war, und die Doku "Über Angst und Bildung, Enttäuschung und Gerechtigkeit, Protest und Spaltung in Sachsen, Deutschland" von 2016, für die Pfeifer neun Stunden lang Menschen aus dem Umfeld von Pegida, Politikwissenschaftler und Konfliktforscher interviewt hat: "Das große Thema in der Stadt ist Angst. ... Vor Ausländern, Geflüchteten, obwohl die meisten sie überhaupt nicht kennen. Ich würde esnennen. Klar: Es muss eine Grundsicherheit geben in der Stadt, aber die lässt sich nicht allein durch Polizei herstellen. Man kann die Angst nicht wegdiskutieren, aber versuchen, sie zu rationalisieren und dadurch wieder abzubauen, indem man Begegnungen schafft. Das, wovor man Angst hat, muss man."Hier Pfeifers Doku "Über Angst und Bildung, Enttäuschung und Gerechtigkeit, Protest und Spaltung in Sachsen, Deutschland":Weiteres: Nach Direktor Okwui Enwezor verlässt jetzt auch Hauptkuratordas Münchner Haus der Kunst, meldet in derSusanne Hermanski. In Wien verlässtdie Viennacontemporary und wandert in die USA aus, meldet Eva Komarek in der. Besprochen wird eine Ausstellung des(Chiarenza & Hauser & Co.), die die Bestände der Graphischen Sammlung der ETH durchforstet hat, um eine Antwort auf die Frage zu finden "Was wollen wir behalten? (what do we want to keep?") ( NZZ ).