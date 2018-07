Foto: Stefanie Moshammer





In derfreut sich Peter Richter über den C/O Berlin Talent Award für die Fotografin , deren Bildessay "Not just your face honey" man jetzt auch im C/O Berlin sehen kann. Hintergrund ist der Brief eines Amerikaners namens Troy, der einenschreibt an das "'Upper Most incredible, sensational, Amazing, and Beautiful girl/woman or anything I've seen!!' ... Dann beginnt auf den Bildern eine Reise ins, Wüste, Kakteen, Parkplätze, Tankstellen, Motelzimmer, das Haus von Troy, nachts heimlich durchs Autofenster fotografiert. Ein klassischer, nur hier als Dokumentation aufgemacht und mit einem Narrativ unterlegt, das aus einem Film von David Lynch stammen könnte." Für Richter "eine wundervolle kleine Ausstellung, die praktisch fast nahtlos an die wundervollen großen Ausstellungen von Irving Penn und davor Joel Meyerowitz anschließt und zeigt, dass es für klassische Americana offensichtlich garaus Amerika braucht: Das kann eine junge Frau aus Wien schon auch, wenn sie lange genug mit einem Arbeitsstipendium in Las Vegas sitzt."Weiteres: Sandra Dennicke besucht für diediein Palermo.Besprochen werden eine Ausstellung über,"Sag Schibbolet!", im Jüdischen Museum Hohenems Standard - "Ausgangspunkt für die Auseinandersetzungen mit diesem Thema", so Stefan Enders, "ist eine: Die Gileaditer unterziehen alle, die den Jordan überqueren, einem. Wer das Wort 'Schibbolet' (Strömung, Fluss) falsch ausspricht (wie 'Sibbolet'), entlarvt sich als verfeindeter Ephraimit und wird umgebracht."),' Ausstellung "Gier Angst Liebe" in der Berlinischen Galerie taz ), die Ausstellung "Lucky" des queer-feministischen Kurator*innenkollektivsin der nGbK taz ), die Fotografie-Ausstellung "Vom Verschwinden und Erscheinen" in der Berliner Alfred-Ehrhardt-Stiftung Tagesspiegel ), eine Ausstellung von, der mit Stoffbahnen an den Wänden, geputzten Fenstern und einer Glasperlenkette an den Außenwänden den 50 Jahre alten Neubau der Kunsthalle Bielefeld von Philip Johnson würdigt (), eine Ausstellung im Gemeentemuseum in Den Haag, die zeigt, wie einst Modernisierer und Konservative darüber stritten, ob derzur nationalen Identität passt () und zwei Ausstellungen auf der Suche nach der- Pendoran Vinci, Kunst und künstliche Intelligenz heute im NRW Forum , Düsseldorf und Ian Chengs "Emissaries" in der Serpentine Gallery in London ().