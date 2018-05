Buddy-Komödie als Rassismus-Satire: Spike Lees "BlacKkKlansman" (Bild: Verleih)

Keine gute Idee? Szene aus "Solo: A Star Wars Story" (Bild: Disney)

Zum Ende des Festivals holt Cannes nochmal die richtigen Knaller raus, freut sich Daniel Kothenschulte in dermit "BlacKkKlansman" in Hochform (im staunt Lutz Meier, "wie geradezu staatstragend" Lee auf seine alten Tage geworden ist) sowie"Happy as Lazzaro" und"Shoplifters" als klare Palmen-Favoriten lassen den Kritiker im Kinohimmel schweben, aus dem ihn allerdingsmit "The House that Jack Build" jäh in die Höllengrube reißt: Den Serienkillerfilm des dänischen Auteurs hält er für "eine höchst ungeschickte Umschreibung des Allgemeinplatzes, dass Kunst und Vernichtung aus derselben Küche kämen". Von Trier treibt es bis "zur. Dann schneidet er Bilder von Leichenbergen aus einem Konzentrationslager in das, und der Mörder zitiert sinngemäß, was von Trier in Cannes sagte: 'Ich glaube, Himmel und Hölle sind das gleiche. Die Seele gehört in den Himmel und der Leib in die Hölle. Die Seele besitzt Vernunft und der Körper all das Gefährliche, wie zum Beispiel die Kunst und die Ikonen...'"Eher umgekehrt lautet Andreas Busches Einschätzung im: Spike Lees Satire-Holzhammer, der die siebziger mit dem heutigen US-Rassismus kurzschließt, komme etwas zu salopp daher: "Vielleicht ist der jetzige Zeitpunkt einfach zu sensibel für satirischen Furor" und die "Buddy-Komödie" nicht das richtige Vehikel für Lees Ansinnen. Und von Triers Holzhammer? "Im Gegensatz zu Spike Lees zweifellos rechtschaffener Moral ist dievon Triers."Tim Caspar Boehme hat von Triers-Exzess indessen sehr gelangweilt . Auch Wenke Husmann winkt aufab: Der Film ist "gescheitert. Und das."Ach, und"Solo", der neue "Star Wars"-Spinoff, lief unter bombastischem Glamour-Aufwand ebenfalls an der Croisette. Schnelles Round-Up zu dem Film, der sich der Jugend Maienblüte der ursprünglich vongespielten Figur des Han Solo widmet: "Richtig schlechte Idee" (Hannah Pilarczyk,, "die Action ist spektakulär" (Wenke Husmann, ZeitOnline ), "selbstsicheres Spektakelkino" (Dominik Kamalzadeh, Standard ) und-Kritiker Andreas Busche fand Aldan Ehrenreich in der Titelrolle "ausgesprochen gut." In einer Nebenrolle istals junger Lando Calrissian zu sehen - als Schauspieler kennt man Glover aus Comedy-Serien, als Musiker sorgt er gerade unter der Bezeichnung für Kontroversen : Im porträtiert ihn Karl Fluch.Weitere Artikel: Das Berliner Kino Arsenal zeigt Filme des italienischen Regisseurs schreibt Fabian Tietke in der. Der meldet , dassseinen Posten als Leiter deskurzfristig und überraschend zum Juli niederlegt.Besprochen werden die Ausstellung "Abfallprodukte der Liebe", mit der die Berliner Akademie der Künste die Künstlerfreundschaft vonundwürdigt ( taz Tagesspiegel ),Kunst-Horrorfilm "Hagazussa" ( FAZ ),' Gehörlosen-Drama "Wonderstruck" ( NZZ ),Thriller "Nach einer wahren Geschichte" ( Tagesspiegel FR ),Dokumentarfilm "by: In Her Own Words" ( taz ),undDokumentarfilm "The Cleaners" über die Arbeiterkolonnen, die die Sozialen Medien inhaltlich sauber halten ( Tagesspiegel ),Essayfilm über die Jagd ( NZZ ), die Superheldenkomödie "Deadpool 2" ( Tagesspiegel ) und die auf Romanen vonbasierende Serie "Strike" ().