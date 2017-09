Ulrich Mühe: Angela Merkel. Aus der Serie "A. M. - Eine Deutschlandreise". Bild: Andreas Mühe / © Pro Litteris

Camille Henrot, Office of Unreplied Emails. Installation view, 9th Berlin Biennale for Contemporary Art. © Camille Henrot Courtesy the artist and Johann König, Berlin

Die oft rätselhaften und beunruhigenden Bilder aus dem im Katalog zur gerade zu Ende gegangenen Hamburger Ausstellung "Pathos als Distanz" des "Kanzlerinnenfotografen" berühren Sarah Pines in derauf seltsame Art: "Der Band fasziniert und verstört. Mühe fotografiert, was in Deutschland aus historischen Gründen unterdrückt wird:", SS-Uniformen, die Schönheit des Obersalzbergs. Und er fotografiert serienweise und fast wahnhaft Sachen wie Christbaumkugeln oder den Wald, dem die Deutschen so humorlos-verkitscht und mit so viel pommerschem Revierförstergehabe begegnen wie sonst nichts."Anlässlich ihrer Ausstellung " Days are Dogs ", die ab Mitte Oktober imin Paris zu sehen sein wird, porträtiert Heinz Peter Schwerfel in derdie französische Künstlerin Camille Henrot , die vonals "Priesterin des Chaos" tituliert wurde, erzählt Schwerfel, dem die Ausstellung viel Spaß gemacht hat: "Angesichts der Untiefen einer Gegenwartskunst, die zurzeit zwischen dekorativem Kulturkonsum und naiver Politkunst dahindümpelt, bieten Henrots immersiveeine willkommene Abwechslung. ... derist das Leitmotiv Henrots, das ihr in ihrem multikulturellen Stadtviertel Belleville jeden Tag begegnet. Migration gegen Ethnologie, Ramsch gegen Evolutionslehre, Alltagsrituale gegen Internet - Henrot schließt diese scheinbaren Gegensätze kurz und macht daraus eine exotische Mischung mit viel Humor."Der ehemalige Puma-Managerhat inAfrikas erster Museum für zeitgenössische Kunst gegründet, das Zeitzmocca , damit will er besonders dem immer noch herrschenden Brauch entgegenwirken, dass afrikanische Künstler, die erfolgreich werden wollen, den Kontinent verlassen und nach Europa oder in die USA gehen müssen, schreibt Hanno Rauterberg in der. Schönes Projekt, aber es gab auch Kritik, so Rauterberg: Wegen der fehlenden Differenzierung afrikanischer Kunst und vor allem, weilhier gebaut hat: "Andere erregte es, dass der Namensgeber ein Weißer ist genauso wie der Museumsdirektor Mark Coetzee und obendrein der Architekt aus England, dass also das ganze bestens ins alte missionarische Muster passt. 'Es hättekönnen", sagt Zeitz, und ein wenig gereizt klingt er schon. 'Es hat aber keiner gemacht.'"Weitere Artikel: In der SZ lobt Cathrin Lorch die viel kritisierte ( etwa heute von Nicola Kuhn imfür ihren Mut, "Misstrauen gegenüber dem Kunstsystem zu formulieren", und erinnert daran, dass sie nicht als erste mit einem Defizit abschließt: "der legendäremusste nach einemsogar Haftungsansprüche abwehren". In derunterhält sich Maria Machowecz mit dem Malerüber dessen Mentor, den kürzlich verstorbenen Künstler. Außerdem sprechen sie über das Künstlerdasein in der DDR und die Situation der Künstler heute. Vor allem im Bezug auf diesieht Rauch eine Gefahr für die Freiheit der Kunst und erinnert sich an Arno Rink, der ein "großer" gewesen sei: "Heute dominiert der Typus des, der sich nicht ins Leben hineinwagt, weil dort zu viele Gefahren lauern. Und weil man zu viel falsch machen kann in dem Versuch, sich auszurichten an den Meinungs- und Haltungsvorgaben des inquisitorischen Umfeldes. Ich wünschte mir manchmal, dassdurch die Ateliers der Kunststudenten gehen würde, um die jungen Männer zu ermuntern, dass es doch nicht schlimm ist, wenn man sich von weiblichen Körperformen angeregt fühlt." Ingeborg Ruthe schreibt in derzum 50. Geburtstag des. Christiane Meixner porträtiert imdie belgische Künstlerin, der gerade eine Werkschau im Berliner Hau gewidmet ist.Besprochen werden die Ausstellung "" im Kunsthaus Wien ( Presse ) sowie die Gesamtschau des Werks der Malerinin der Hamburger Kunsthalle ().