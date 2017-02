Felix Philipp Ingolds harsche Kritik an der literarischen Stillosigkeit ( hier unser Resümee) bleibt in dermit zwei Repliken nicht unwidersprochen. Der Schriftsteller plädiert für den individuell zu findenden Stil als Echolot: "Wer sich um einen hohen Stil bemüht, gerät in Gefahr, einezu fabrizieren. Stil ist keine Invariante, sondern der Niederschlag jener Form, die die Sprache unter dem Diktat der Wahrhaftigkeit erzählerischer Erfahrung annimmt. Wahrer Stil kann auchsein, wenn es das Erzählte will." Der Verleger Dirk Vaihinger unterdessen plädiert für, die erst mit einem, zur Not auch der Alltagssprache angepassten, Stil erzielt werde: "Das sinnliche Erleben entsteht nicht allein durch schwierigen Stil und den korrekten Gebrauch des Dativs, und schon gar nicht durch die peinlich gewahrte Distanz zum banalen Gerede der verachteten Masse. Sondern vor allem dadurch, dass die Gestaltung ihrem Gegenstand entspricht. ... Auch Ingold würde die Brauen lüpfen, wenn in einem Roman ein Imbissbetreiber in Seebach seinen Kundenfragt, ob Süperdöner mit oder ohne scharf."Sehr genervt reagiert in derder Literaturwissenschaftler Steffen Martus auf Martin Doerrys mehrseitiges Abwatschen seines akademischen Fachs im aktuellen. Darin scheine "es einmal, als verriete diedie Literatur an populäre Medien. Dann aber wünscht man sich wieder, sie möge ihre traditionellen Gegenstände hinter sich lassen, den 'Jargon der Populisten' entlarven, 'in den Medien' gegen 'völkische' Parolen antreten oder sich der 'durchfiktionalisierten Welt' insgesamt widmen. ... Bei der Klage über den Zustand der Germanistik ist zudem eineim Spiel: das Verlangen nach einer dominanten Person, nach einer Stimme, die über die Grenzen der Disziplin geachtet wird, nach."Weiteres: Im schreibt die Schriftstellerin über ihre Flucht aus der Sowjetunion nach West-Berlin.Besprochen werden"Das Floß der Medusa" ( Tagesspiegel ),"Ein wenig Leben" ( Freitag ), das von Christian M. Hanna und Friederike Reents herausgegebene "-Handbuch" ( Freitag ),Memoiren "Taubentunnel" ( NZZ , unsere Besprechung hier ),"Mogador" ( NZZ );"Trennung" ( ZeitOnline ),Comic "Freedom Hospital" () und"Zehn Tage im Februar" (). Mehr auf unserem literarischen Meta-Blogund ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau