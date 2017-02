25 Prozent der französischen Wähler wollen bisher bei den Präsidentschaftswahlenwählen, aber 82 Prozent ihrer Anhänger bezeichnen sich als "fest entschlossen", offenbar ein besonders hoher Wert, erläutert Eric Dupin beiin einer Analyse von Umfragedaten: "Die Kandidatin des Front national hat überdies den Vorteil der Unterstützung durch die- mehr als ein Drittel der Arbeiter und Angestellten - , und sie sind in diesem frühen Stadium des Wahlmkampfs noch kaum mobilisert. Wenn man hinzunimmt, das das augenblickliche Klima - Migrationskrise und Terrorgefahr - für die extreme Rechte günstig ist, zeigt sich, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich Le Pen nicht für den zweiten Wahlgang qualifiziert."sieht Dupin in diesem Rennen noch keineswegs als abgeschlagen. Allerdings ist heute Mittwoch, und das ist der Tag, an dem dererscheint, der heute meldet, dass Peneleope Fillon insgesamt Abfindungen in Höhe von 45.000 erhalten hat, nachdem ihre (offenbar fiktiven) Beschäftigunsverhältnisse dort geendet hatten. Hier ein Ausriss aus der heutigen Seite 1 der online nicht existierenden Wochenzeitung.Inmüssen Arbeitslose seit knapp einem Jahr eine "" zahlen, berichtet Viktor Martinowitsch im-Blog Freitext. Jetzt wurden erstmals entsprechende Bescheide verschickt: "Das Verfahren ist simpel: Wenn du so ein Schreiben von der Steuerbehörde bekommen hast, kannst du entweder binnen drei Wochen die gefordertenzahlen oder darauf warten, dass die Prozessmaschinerie anläuft und dich in die Situation begeben, in der sich die Heldin meines Romans 'Lacus Gaudii' wiederfand, deren Leben durch einen belarussischen Gerichtsbescheid auf den Kopf gestellt und in eine wilde Flucht verwandelt wurde. Der zudringlichen Umarmung der Heimat kann man sich mitunter kaum entziehen."