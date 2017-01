In derverteidigtDavid Chipperfield, der das Münchner Haus der Kunst, renovieren soll. Insbesondere Chipperfields Vorschläge, die Bäume vor dem ehemaligen Nazibau zu entfernen oder die Treppe vor der Front wiederherzustellen, hat den Zorn der Kritiker erregt, die befürchten, daswürde so wieder betont ( mehr dazu von Gerhard Matzig). Aber der Kontext hat sich verändert, entgegnet Enwezor und hältdagegen, von 1937 und 1945, die die totale Zerstörung des Umfelds zeigen: "Nichts ist heute so, wie es zur Eröffnung des Gebäudes war. Die Verwüstungen des Krieges und der Nachkriegsstädtebau habengeschaffen. Straßen wurden verbreitert, Tunnel gegraben und der Verkehrsfluss so dramatisch verändert, dass sich gänzlich neue Ansichten ergeben. Die Situation zwischen 1937 und 1945 lässt sich nicht wiederholen. Tatsächlich wirkt der Bau, besonders aus südwestlicher Richtung."mit Solarenergie betriebene Flüchtlingshütten wurden zu Recht vom Londoner Design Museum mit dem Beazley-Preis für das Design des Jahres 2016 ausgezeichnet, meint Oliver Wainwright im: "With years of expertise in squeezing complex items of furniture into the smallest self-assembly package possible, Ikea has come up with athat fits inside two boxes and can be assembled by four people in, following the familiar picture-based instructions - substituting the ubiquitous allen key for a hammer, withnecessary. ... 'If you compare life in the tents and life in these shelters, it's a thousand times better,' Saffa, 34, told UNHCR, the UN's refugee agency. 'The tents are like aand they would always move. We lived without any privacy. It was so difficult.'"Weitere Artikel: In derzeigt Gerhard Matzig