Nachdem die große Berliner Premiere des polnischen Films "Smoleńsk" vongeplatzt ist ( mehr dazu in unseren Presserundschauen), zeigt nun das Kino Babylon den umstrittenen Film, der die Verschwörungstheorie nährt, dass der polnische Präsidentbei einem Flugzeugabsturz 2010 Opfer eines gezielten Anschlags geworden sei. Mit persönlichen Überzeugungen habe die Entscheidung für diesen Film allerdings nichts zu tun, versichert Adam Gusowski vom Club der polnischen Versager, der die Vorführung angeregt hat, gegenüber Bert Schulz in der: In Polen reife nämlich die Ansicht, dass "in Deutschland die 'polnische Wahrheit' blockiert werde. Diese These wird immer größer, bedeutender, je länger der Film nicht gezeigt wird. ... Wenn wir den Film nicht zeigen, wird seine Wirkung noch größer, die Stimmung noch aufgeheizter. So lassen wir aus diesemdie heiße Luft raus: Wir zeigen den Film so, wie er ist. Er entlarvt sich selbst. Das ist zumindest die Idee." Schade allerdings, dass in der Programmankündigung von dieser kritischen Haltung nicht der Hauch einer Spur zu finden ist.In Deutschland schießen diewie Pilze aus dem Boden. Zugleich sinkt aber auch die Zahl jener Filme, die jenseits des Festivalbetriebs überhaupt noch ein Publikum finden, schreibt Urs Spörri auf. "Filmfestivals müssen alsanerkannt werden!", fordert er daher. "Mit eigenen Auswertungswegen: Nach dem Festival wären die Möglichkeit des(online zum Ende des Festivals) undsinnvoller als eine erzwungene Kinoauswertung, die weniger den Filmen selbst als den Verleihern und den Kinos nutzt."Weiteres: In der denkt Christina Tilmann übernach, die sich im Kino derzeit ballen, ohne dabei aber viele Ideen vorweisen zu können: "Man fragt sich, was es über unsere Zeit und ihr Kino sagt, wenn ihr zum Thema Kunst im Film vor allem." Zahlreiche Serien flüchten vor derin die Zukunft oder die Vergangenheit, schreibt Alex Rühle in der: Es finde geradezu "eine" statt, "Hauptsache weg aus der Gegenwart, in eine ferne Zukunft oder irgendwelche Kapitel der (meist amerikanischen) Vergangenheit." Über die Funktion von schreibt Raphael Smarzoch in der. Für die wirft Philipp Bovermann einen Blick in die Welt der, deren avanciertesten Akteure wieundmittlerweile als Filmemacher im Gefolge Harun Farockis begriffen werden können. Hier Lees ziemlich fantastischer Essay "Transformers: The Premake":Besprochen werdenErotikthriller "Die Taschendiebin" ( taz Welt ), der Science-Fiction-Film "Passengers" mit mehr im Efeu von gestern),französisches Feelgood-Movie "Plötzlich Papa" ("eine geradezu kriminell-tränendrüsige Schnulze", schimpft Daniel Kothenschulte in der),Dokumentarfilm "Oriented" ( taz ),"Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki" ( taz ),und' Dokumentarfilm "The Happy Film" ( taz Standard ),am Freitag im Berliner Zeughauskino gezeigtes NS-Melodram "Opfergang" ( taz ) und' wiederentdeckter 60s-Film "Mädchen, Mädchen", den das Münchner Werkstattkino heute zeigt SZ ).