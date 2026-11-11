Das Treppenhaus im Ostflügel des Weimarer Schlosses. Foto: Klassikstiftung Weimar

Immerhin denkann man nun wieder besichtigen, freut sich Hella Kaiser im. 56 Millionen Euro hat allein die Restaurierung des Flügels gekostet, aber schließlich geht der zurück auf einen Bau unter der Leitung Goethes, der 1774 beauftragt wurde: "Für die Arbeiten holte er klassizistische Architekten wie Johann August Arens, Nikolaus Friedrich Thouret und Johann Heinrich Gentz nach Weimar. Wie Gentz in Anlehnung an antike griechische und römische Vorbilder einschuf, ist jetzt in aller Pracht wieder zu bewundern. 'Diese Treppe zur Beletage ist', sagt der Kunsthistoriker Sebastian Dohe. Mitte Oktober 1806 war es, als der siegreiche Franzose im Schloss Quartier nahm. Großherzogin Louise überzeugte ihn davon, seinen Soldaten weitere Plünderungen in Weimar zu untersagen. Auch die reichen herzoglichen Kunstsammlungen bleiben unangetastet. Der riesige, nun wieder schmucke Festsaal ist von Marmorsäulen gerahmt. Unterwurde einst auf poliertem Parkett getanzt."