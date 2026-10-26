mind the gap
Tanzt du auch die Texte, KI?
Von Eva Profousová26.10.2026. Übersetzen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz: Im vierten Teil dieser Kolumne schreibt Eva Profousová: "Ab der ersten Seite merke ich einem Buch seine Haltung an: Gibt es sich kämpferisch? Besserwisserisch? Schwatzt es um den heißen Brei herum oder nennt die Dinge beim Namen? Sprudelt es vor Ideen über oder will es mich nur belehren? Horchst du auch in den Text hinein, KI?
Das "Toledo"-Programm hat sich seit seinem Start 2018 als internationale Sparte und digitales Labor des Deutschen Übersetzerfonds etabliert. Auf die Idee zu einer Kooperation mit "Toledo" kamen wir durch die grandiosen "Toledo-Journale", die auf der schönen Website von Toledo nachzulesen sind. Außerdem haben wir zusammen mit "Toledo" die Kolumne "Mind the Gap" gestartet. Hier geht es um eine andere Art der Reflexion: Gerade Übersetzungen gehören zu den Qualifikationen, die von Künstlicher Intelligenz radikal in Frage gestellt werden: Technische Übersetzungen oder Übersetzungen aus bestimmten Sachgebieten wie Recht oder Wirtschaft können heute schon von KI erstellt werden - der Übersetzer wird hier zum Kontrolleur im Maschinenraum. Aber wie verhält es sich mit literarischen Übersetzungen? Einige der bekanntesten deutschen und internationalen ÜbersetzerInnen werden in den nächsten Monaten über diese Fragen nachdenken. Im vierten Teil der Kolumne denkt die Tschechisch-Übersetzerin Eva Profousová über die Haltung von literarischen Texten nach.
D.Red.
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Brust raus, Kopf hoch: Sieht nicht nur gut aus, kickt auch das Selbstbewusstsein. Power Posing. Die typische Haltung eines Superman oder einer Wonderwoman. Selbst am Schreibtisch führe die aufrechte Haltung eine selbstbewusstere, souveränere Ausdrucksweise herbei, habe ich gelesen: Die Haltung macht die Wirkung. Ist auch bei literarischen Texten so. Ab der ersten Seite merke ich einem Buch seine Haltung an: Gibt es sich kämpferisch? Besserwisserisch? Schwatzt es um den heißen Brei herum oder nennt die Dinge beim Namen? Sprudelt es vor Ideen über oder will es mich nur belehren? Horchst du auch in den Text hinein, KI? Die Haltung eines Textes ist mein übersetzerischer Leitfaden, ihm passe ich die Wahl der Sprachmittel, im Zweifelsfall auch die eigene Körperspannung an. Ich lasse meine Sprache wie ein junges Fohlen galoppieren ("Ein empfindsamer Mensch" von Jáchym Topol), im Stakkato der Eisenbahnräder rattern ("Schokoladenblut" von Radka Denemarková). Hüpfen und stampfen am Schreibtisch. Tanzt auch du die Texte, KI?
"Kann die Übersetzung den Charakter einer Romanfigur verändern?", wurde ich neulich gefragt. Die Sprache ändert sich, die Haltung bleibt. Ist die Rede einer Figur im Original stark umgangssprachlich gefärbt, dann wird sie es auch in der Übersetzung sein. Im Tschechischen, das über Jahrhunderte Seit an Seit mit dem Deutschen gelebt hat, kann die Mündlichkeit mithilfe von verballhornten deutschen Wörtern erzeugt werden, die ja in der tschechischen Sprache bis heute eine Art sprachliches Sediment bilden: mašínfýra, šnupftychl, verkcajk - erkennen Sie, werte Leser:innen, die deutsche Vorlage? Mit einem schnöden "Maschinenführer" oder "Taschentuch" ist es im Deutschen nicht getan - wohl aber mit Sätzen, die dem Atemfluss im Sprechen folgen, und mit Ausdrücken, die direkt aus dem Milieu der Figuren stammen. Wie hörst du denn Figuren, KI?
Natürlich kann sich jede Sprache schmeichelhaft und betörend, weich oder auch hart und böse geben. "Wie können Sie es wagen, unsere liebliche tschechische Literatur in das betonharte Deutsch zu übertragen?", bekam ich vor ein paar Jahren zu hören. Kann ich, und zwar mit Vergnügen. Das auf den ersten Lehrbuchblick sture, bandwurmsatzlastige und festen Regeln folgende Deutsch kann bei näherer Bekanntschaft nämlich durchaus zärteln, schnäbeln und zwitschern, wenn nicht gar hypnotisieren. Ein Beispiel ist mein Lieblingsbuch dieses Jahres, Dora Kaprálovás "Die Mariborhypnose" in der Übersetzung von Nataša Kopp. Die Sprache passt sich dem Text an. Die Haltung bleibt, nur der Blickwinkel ändert sich. Aus welcher Richtung guckst du, KI?
Mein Sprachumgang löste vor allem deshalb Empörung aus, weil ich aus meiner Muttersprache, dem Tschechischen, in die deutsche Fremdsprache übersetze. Als ich 1983, gerade zwanzig Jahre alt, von Jugoslawien in den Westen "sprang", klang mir der Titel eines tendenziösen Heimatromans aus den 50ern in den Ohren: Opustíš-li mne, zahyneš! / Verlässt du mich, siechst du dahin! Aber von wegen Systemwechsel. Zu meiner Überraschung waren in Deutschland Muttersprache und Heimat ähnlich unantastbar wie in der sozialistischen Tschechoslowakei. Willst du hier bestehen, pass dich gut an, hieß es - aber vergiss nie: Auch dann gehört dir unser Deutsch nicht. Gegeneinander ausgespielte Muttersprachen und Heimatschollen führen nicht zu blühenden Landschaften, sondern zu entvölkerten Landstrichen. Ich gehöre zu den Dinosauriern der alten Ost-West-Teilung von Europa, die bis heute über die direkte Zugverbindung zwischen Hamburg und München via Leipzig staunen. Hic sunt leones, blinkt meine mentale Deutschlandkarte der 80er Jahre warnend, und ich reibe mir immer wieder die Augen, wenn auf unbesiedelte, einheitlich aufgeforstete Bergrücken südlich von Erfurt plötzlich die dicht bebaute fränkische Kulturlandschaft folgt, wenn auf dem Weg von Bayern nach Prag der in meiner Jugend berühmt-berüchtigte Grenzbahnhof Furth im Wald durch grüne Fichten glänzt und nicht durch Stacheldraht. Für Menschen, die nach 1989 aufgewachsen, wenn nicht gar geboren sind, ist dies eine Selbstverständlichkeit. Sie wissen nicht nur, dass Leipzig auf dem Weg von Hamburg nach München liegt, sondern haben auch mit der Gegenüberstellung von Mutter- und Fremdsprache aufgeräumt und sprechen von Erst-, Zweit- und oft auch Drittsprachen. Und ich freue mich, dass mittlerweile so viele von ihnen in ihrem Schreiben und Übersetzen unverzagt nach dem Deutschen greifen, sogar hin und her springen zwischen der Sprache ihrer Eltern und der des Landes, in dem sie leben. Ich hingegen habe in vorauseilendem Gehorsam meine Muttersprache gegen das Deutsche eingetauscht. Zur Strafe tanze ich bei jeder neuen Übersetzung wie die kleine Meerjungfrau auf der Messerschneide. Wie hältst du es mit Schmerzen, KI?
Seit April dieses Jahres genieße ich ein Aufenthaltsstipendium im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg und fühle mich - als gebürtige Tschechin, die in ihrem deutschen Leben in Hamburg sozialisiert wurde - selbst wie eine übersetzte Romanfigur. Auf einmal lauter Barock um mich herum, die Villa Concordia, einst ein Wasserschloss an der Regnitz, scheint der Prager Kleinseite entsprungen zu sein, die Fleisch und Knödel anbetende fränkische Küche und das omnipräsente Bier schmecken fast genauso wie Speis und Trank meiner böhmischen Jugend. Und wieder blinkt meine veraltete Deutschlandkarte auf, wieder hicksen die Löwen. Auf allen Seiten dieses Länderdreiecks sehen sich nicht nur die Landschaft, sondern auch die Bauwerke zum Verwechseln ähnlich. Seit über tausend Jahren verbindet uns eine gemeinsame Geschichte, nicht nur Händler und Handwerker gingen über die Landesgrenzen ihrer Arbeit nach, die weitverzweigte Baumeisterfamilie Dientzenhofer zum Beispiel wird sowohl von den Tschechen als auch von den Bayern für sich reklamiert. Auch wenn die Hügel, zwischen denen die von ihnen entworfenen barocken Kirchen, Klöster und Paläste mit den geschwungenen Treppen und heiligenbestückten Brücken stehen, hier und da einen Tick anders geformt sind, der Sandstein anders verfärbt ist und Stukkateure wie Auftraggeber vermutlich hin und wieder gewechselt hatten, bleibt der Eindruck ähnlich, ob in Böhmen oder der Gegend um Bamberg. Barock ist Barock. Und wir sind uns näher, als wir denken. Alles eine Frage der Haltung.
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Erwähnte Bücher:
Jachym Topol: Ein empfindsamer Mensch. Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. Gebunden, 494 Seiten, 25,00 EUR
Dora Kaprálová: Die Mariborhypnose. Mikrotext Verlag, Berlin 2026. Gebunden, 160 Seiten, 24,00 EUR
Radka Denemarkova: Schokoladenblut. Roman. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2026. Gebunden, 576 Seiten, 34,00 EUR
D.Red.
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Brust raus, Kopf hoch: Sieht nicht nur gut aus, kickt auch das Selbstbewusstsein. Power Posing. Die typische Haltung eines Superman oder einer Wonderwoman. Selbst am Schreibtisch führe die aufrechte Haltung eine selbstbewusstere, souveränere Ausdrucksweise herbei, habe ich gelesen: Die Haltung macht die Wirkung. Ist auch bei literarischen Texten so. Ab der ersten Seite merke ich einem Buch seine Haltung an: Gibt es sich kämpferisch? Besserwisserisch? Schwatzt es um den heißen Brei herum oder nennt die Dinge beim Namen? Sprudelt es vor Ideen über oder will es mich nur belehren? Horchst du auch in den Text hinein, KI? Die Haltung eines Textes ist mein übersetzerischer Leitfaden, ihm passe ich die Wahl der Sprachmittel, im Zweifelsfall auch die eigene Körperspannung an. Ich lasse meine Sprache wie ein junges Fohlen galoppieren ("Ein empfindsamer Mensch" von Jáchym Topol), im Stakkato der Eisenbahnräder rattern ("Schokoladenblut" von Radka Denemarková). Hüpfen und stampfen am Schreibtisch. Tanzt auch du die Texte, KI?
"Kann die Übersetzung den Charakter einer Romanfigur verändern?", wurde ich neulich gefragt. Die Sprache ändert sich, die Haltung bleibt. Ist die Rede einer Figur im Original stark umgangssprachlich gefärbt, dann wird sie es auch in der Übersetzung sein. Im Tschechischen, das über Jahrhunderte Seit an Seit mit dem Deutschen gelebt hat, kann die Mündlichkeit mithilfe von verballhornten deutschen Wörtern erzeugt werden, die ja in der tschechischen Sprache bis heute eine Art sprachliches Sediment bilden: mašínfýra, šnupftychl, verkcajk - erkennen Sie, werte Leser:innen, die deutsche Vorlage? Mit einem schnöden "Maschinenführer" oder "Taschentuch" ist es im Deutschen nicht getan - wohl aber mit Sätzen, die dem Atemfluss im Sprechen folgen, und mit Ausdrücken, die direkt aus dem Milieu der Figuren stammen. Wie hörst du denn Figuren, KI?
Natürlich kann sich jede Sprache schmeichelhaft und betörend, weich oder auch hart und böse geben. "Wie können Sie es wagen, unsere liebliche tschechische Literatur in das betonharte Deutsch zu übertragen?", bekam ich vor ein paar Jahren zu hören. Kann ich, und zwar mit Vergnügen. Das auf den ersten Lehrbuchblick sture, bandwurmsatzlastige und festen Regeln folgende Deutsch kann bei näherer Bekanntschaft nämlich durchaus zärteln, schnäbeln und zwitschern, wenn nicht gar hypnotisieren. Ein Beispiel ist mein Lieblingsbuch dieses Jahres, Dora Kaprálovás "Die Mariborhypnose" in der Übersetzung von Nataša Kopp. Die Sprache passt sich dem Text an. Die Haltung bleibt, nur der Blickwinkel ändert sich. Aus welcher Richtung guckst du, KI?
Mein Sprachumgang löste vor allem deshalb Empörung aus, weil ich aus meiner Muttersprache, dem Tschechischen, in die deutsche Fremdsprache übersetze. Als ich 1983, gerade zwanzig Jahre alt, von Jugoslawien in den Westen "sprang", klang mir der Titel eines tendenziösen Heimatromans aus den 50ern in den Ohren: Opustíš-li mne, zahyneš! / Verlässt du mich, siechst du dahin! Aber von wegen Systemwechsel. Zu meiner Überraschung waren in Deutschland Muttersprache und Heimat ähnlich unantastbar wie in der sozialistischen Tschechoslowakei. Willst du hier bestehen, pass dich gut an, hieß es - aber vergiss nie: Auch dann gehört dir unser Deutsch nicht. Gegeneinander ausgespielte Muttersprachen und Heimatschollen führen nicht zu blühenden Landschaften, sondern zu entvölkerten Landstrichen. Ich gehöre zu den Dinosauriern der alten Ost-West-Teilung von Europa, die bis heute über die direkte Zugverbindung zwischen Hamburg und München via Leipzig staunen. Hic sunt leones, blinkt meine mentale Deutschlandkarte der 80er Jahre warnend, und ich reibe mir immer wieder die Augen, wenn auf unbesiedelte, einheitlich aufgeforstete Bergrücken südlich von Erfurt plötzlich die dicht bebaute fränkische Kulturlandschaft folgt, wenn auf dem Weg von Bayern nach Prag der in meiner Jugend berühmt-berüchtigte Grenzbahnhof Furth im Wald durch grüne Fichten glänzt und nicht durch Stacheldraht. Für Menschen, die nach 1989 aufgewachsen, wenn nicht gar geboren sind, ist dies eine Selbstverständlichkeit. Sie wissen nicht nur, dass Leipzig auf dem Weg von Hamburg nach München liegt, sondern haben auch mit der Gegenüberstellung von Mutter- und Fremdsprache aufgeräumt und sprechen von Erst-, Zweit- und oft auch Drittsprachen. Und ich freue mich, dass mittlerweile so viele von ihnen in ihrem Schreiben und Übersetzen unverzagt nach dem Deutschen greifen, sogar hin und her springen zwischen der Sprache ihrer Eltern und der des Landes, in dem sie leben. Ich hingegen habe in vorauseilendem Gehorsam meine Muttersprache gegen das Deutsche eingetauscht. Zur Strafe tanze ich bei jeder neuen Übersetzung wie die kleine Meerjungfrau auf der Messerschneide. Wie hältst du es mit Schmerzen, KI?
Seit April dieses Jahres genieße ich ein Aufenthaltsstipendium im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg und fühle mich - als gebürtige Tschechin, die in ihrem deutschen Leben in Hamburg sozialisiert wurde - selbst wie eine übersetzte Romanfigur. Auf einmal lauter Barock um mich herum, die Villa Concordia, einst ein Wasserschloss an der Regnitz, scheint der Prager Kleinseite entsprungen zu sein, die Fleisch und Knödel anbetende fränkische Küche und das omnipräsente Bier schmecken fast genauso wie Speis und Trank meiner böhmischen Jugend. Und wieder blinkt meine veraltete Deutschlandkarte auf, wieder hicksen die Löwen. Auf allen Seiten dieses Länderdreiecks sehen sich nicht nur die Landschaft, sondern auch die Bauwerke zum Verwechseln ähnlich. Seit über tausend Jahren verbindet uns eine gemeinsame Geschichte, nicht nur Händler und Handwerker gingen über die Landesgrenzen ihrer Arbeit nach, die weitverzweigte Baumeisterfamilie Dientzenhofer zum Beispiel wird sowohl von den Tschechen als auch von den Bayern für sich reklamiert. Auch wenn die Hügel, zwischen denen die von ihnen entworfenen barocken Kirchen, Klöster und Paläste mit den geschwungenen Treppen und heiligenbestückten Brücken stehen, hier und da einen Tick anders geformt sind, der Sandstein anders verfärbt ist und Stukkateure wie Auftraggeber vermutlich hin und wieder gewechselt hatten, bleibt der Eindruck ähnlich, ob in Böhmen oder der Gegend um Bamberg. Barock ist Barock. Und wir sind uns näher, als wir denken. Alles eine Frage der Haltung.
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Erwähnte Bücher:
Jachym Topol: Ein empfindsamer Mensch. Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. Gebunden, 494 Seiten, 25,00 EUR
Dora Kaprálová: Die Mariborhypnose. Mikrotext Verlag, Berlin 2026. Gebunden, 160 Seiten, 24,00 EUR
Radka Denemarkova: Schokoladenblut. Roman. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2026. Gebunden, 576 Seiten, 34,00 EUR
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