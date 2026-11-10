Efeu - Die Kulturrundschau
Wovon Hölderlin träumte
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10.11.2026. Opernraritäten in Berlin und Frankfurt: Der Tagesspiegel und van begeistern sich für eine so komische wie poetische Inszenierung von Francesco Cavallis "La Calisto" in der Hauptstadt, Ernest Chaussons wagnerianischer "Le roi Arthus" am Main überzeugt zumindest die FR mit unklarer Melancholie. Weniger kulturpessimistisch als fasziniert betrachtet die FAZ Vikki Bardots komplett KI-generierten Film "A Woman Asleep". Ebenfalls die FAZ kommt in einer Schweizer Ausstellung angesichts der filigranen Drahtskulpturen Ruth Asawas ins Schwärmen.9punkt - Die Debattenrundschau vom 10.11.2026 finden Sie hier
Bühne
Eleonore Büning zeigt im Tagesspiegel viel Freude an Stefan Herheims Inszenierung der selten aufgeführten Francesco-Cavalli-Barockoper "La Calisto" an der Staatsoper Berlin. Ein durchaus aktueller "MeToo"-Stoff über "die losen Sitten der herrschenden Klasse" ist das, schreibt sie. Herheim jedenfalls nimmt "die Tragikomödie eher locker. Seine Inszenierung fackelt ein Feuerwerk aus parodistischen Pointen ab, in schnell wechselnden poetischen Bildern. Ein tiefenwirksam gestaffeltes Einheitsbühnenbild (Silke Bauer) verwandelt sich geräuschlos in das Auge einer Kamera oder die Mondsichel der Diana oder das schwarze Loch des Universums. Tanz und Artistik (Choreografie: Beate Vollack) schieben den Ernst der Lage fast vollends beiseite. Es gibt keine leeren Sekunden. Doch ein paar böse Bissigkeiten, die ins Schwarze treffen."
Albrecht Selge ist in Van ebenfalls voll des Lobes. Die Besetzung ist famos und die Inszenierung "visuell reizvoll, poetisch, gekonnt bewegt, mal durchaus erotisch, mal sehr witzig, dann schlagartig ernst, sogar mit dem Tragischen konfrontierend. Auch die eingeflochtenen Geschichten von einem Hirten, der mit der angeblich so keuschen Jagdgöttin Diana anbändelt, und vom frust-strotzenden Diana-Stalker Pan ziehen das Musiktheater weder in die Länge noch in die Breite, sondern spulen unterhaltsam ab. Die gut drei Stunden, die vor einigen Wochen zuerst im MusikTheater an der Wien zu sehen waren und jetzt an die Staatsoper Unter den Linden Berlin weiterziehen, werden einem an keiner Stelle lang."
Eine andere Opernrarität spaltet an der Oper Frankfurt die Geister: Ernest Chausson wird oft als bloßer Wagner-Epigone abgetan, sein "Le roi Arthus" überzeugt jedoch zumindest FR-lerin Judith von Sternburg ziemlich. Jedenfalls in der Fassung, die Intendant Bernd Loebe und Regisseur Manuel Schmitt auf die Bühne bringen: "Man hört sattes 19. Jahrhundert, farbenreich, effektvoll und ausreichend Platz für sich fordernd. Generalmusikdirektor Thomas Guggeis und das Opern- und Museumsorchester bieten es aber viel zu fein und durchhörbar dar, um nicht auch Debussy darin zu hören und die tiefe, unklare Melancholie von 'Pelléas und Mélisande'. Schon instrumental ist der ausführliche Abend (...) ideal dafür, sich im Anschluss von 'Opernwelt'-Verleger Torsten Kutschke noch einmal als 'Dirigent des Jahres' und 'Orchester des Jahres' feiern zu lassen." Johannes Mundry zeigt sich in Backstage Classical ebenfalls angetan. Michael Stallknecht hingegen bleibt in der SZ skeptisch und Jan Brachmann meint in der FAZ: "Thomas Guggeis (...) steht etwas ratlos vor dieser Musik."
Weitere Artikel: Jakob Hayner singt angesichts "Kleiner Mann - was nun?" in Frankfurt und "Nix gibt's" in Berlin in der Welt ein Loblied auf das Potenzial der Revue als Gegenwartskommentar ("...geht der Rückgriff auf das Genre des Unterhaltungstheaters mit dem Verzicht auf den erhobenen Zeigefinger des Moraltheaters einher. Allein deswegen könnte die Revue in nächster Zukunft ein glänzendes Comeback im Theater erleben."). Tobi Müller verteidigt Ersan Mondtags ansonsten einhellig verrissene "Hamlet"-Inszenierung am Berliner Ensemble auf monopol ("Muss die Theaterkritik mal wieder tanzen gehen, oder ist Shakespeare zu kompliziert für die Gegenwart?"). Margarete Affenzeller stellt im Standard Audiotechnologie für Theaterbesucher mit Hörminderung vor.
Besprochen werden Anita Vulesicas "Weil der Frieden Zucker ist! oder: Was für ein kleines Moped mit verchromter Lenkstange steht dort im Hof?" am Hamburger Schauspielhaus (Alexander Diehl erlebt für die taz einen "überbordenden Theaterabend", mehr hier), das Theaterstück für Kinder "Schokolade" am Theaterhaus Frankfurt (FR), Nicholas Ofczareks Adaption von Joseph Roths "Hotel Savoy" am Wiener Burgtheater (FAZ) und das sozialkritische Stück "Mietmarkt" von Felix Hafner und Jennifer Gisela Weiss am Wiener Teata (Standard).
Film
Mit Vikki Bardots "A Woman Asleep" lief in Cottbus erstmals in Deutschland ein KI-generierter Film in einem Festivalwettbewerb, berichtet Bert Rebhandl. Der FAZ-Kritiker findet das allerdings weit weniger skandalös, als vielmehr interessant im Sinn einer Zeitzeugenschaft eines neuerlichen Umbruchs in der Filmgeschichte: "Offensichtlich befindet sich das Medium neuerlich in einer Frühphase". Und der vorliegende Film erweist sich rasch "als reflexiver Kommentar", denn die Titelfigur ist "eine paradigmatische Figur des Datenzeitalters", sie ist "ein Wesen, das beinahe nur noch im Widerschein ihres neuen 'Organs', des Handys, zu existieren scheint, das aus der Welt fällt und all die Wege in das Soziale, zu Verabredungen, in Bibliotheken, zur Arbeit, nicht mehr macht. Die Frau bleibt namenlos, sie hat keinen Text, zu hören ist nur eine Erzählung aus dem Off, in der die Filmemacherin ihre Figur so anspricht, als würde sie der Frau selbst ihre Geschichte erzählen. ... Damit fällt die Funktion der Erzählerin mit der einer Kreatorin zusammen. Vikki Bardot lässt den Prompt (die Ersatzhandlung für die frühere Regieanweisung) zur allgemeinen Geste des KI-Kinos werden: Man betet der Maschine vor, was sie erschaffen, was sie aus dem Vagen ihrer Voraussetzungen konkretisieren soll." Auch erwähnt Rebhandl, dass Bardot - natürlich ein Pseudonym - mit vollen Händen aus der cinephilen Filmgeschichte schöpft - unter anderem Antonionis "L'Eclisse".
Der Trailer verschafft einen Eindruck:
Weiteres: Fabian Tietke berichtet in der taz von der traditionell sehr diskursfreudigen Duisburger Filmwoche, bei der "das Reden und der Austausch über den Film" ebenso wichtig ist wie der Film selbst. Susanne Gietl spricht im Filmdienst mit Andrej Swjaginzew über dessen "Minotaurus" (mehr zum Film hier). Im Standard empfiehlt Marian Wilhelm das Wiener Festival Queertactics.
Besprochen werden Fatih Akins "Geister" (Jungle World, unsere Kritik), Nicolas Winding Refns "Her Private Hell" (SZ), Reiner Holzemers Fotografie-Dokumentarfilm "Leica - Ein Jahrhundert in Bildern" (SZ) und Travis Knight' Stopmotion-Animationsfilm "Wildwood" (NZZ).
Der Trailer verschafft einen Eindruck:
Weiteres: Fabian Tietke berichtet in der taz von der traditionell sehr diskursfreudigen Duisburger Filmwoche, bei der "das Reden und der Austausch über den Film" ebenso wichtig ist wie der Film selbst. Susanne Gietl spricht im Filmdienst mit Andrej Swjaginzew über dessen "Minotaurus" (mehr zum Film hier). Im Standard empfiehlt Marian Wilhelm das Wiener Festival Queertactics.
Besprochen werden Fatih Akins "Geister" (Jungle World, unsere Kritik), Nicolas Winding Refns "Her Private Hell" (SZ), Reiner Holzemers Fotografie-Dokumentarfilm "Leica - Ein Jahrhundert in Bildern" (SZ) und Travis Knight' Stopmotion-Animationsfilm "Wildwood" (NZZ).
Literatur
Die Protagonistin aus Caroline Wahls aktuellem Roman "1999 Meter über dem Meer" mag zwar - wie die Autorin selbst - einen Mercedes fahren, aber die Rolle, die die Stuttgarter Automarke ansonsten in der Literatur spielt, ist längst verblasst, beobachtet Balz Spörri in der NZZ. "Die Generation von Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch oder Martin Walser, die auch im realen Leben gerne Premiumwagen fuhren (Dürrenmatt: Chevrolet, Frisch: Jaguar, Walser: Mercedes), betrachtete das Auto als wichtiges Statussymbol. Für die heutige Generation gilt das deutlich weniger. Statt eine Marke anzuführen, sprechen die Autoren in der Regel nur noch von 'Wagen' oder 'Auto' - was besonders dann auffällt, wenn sie dafür die Pflanzen im Vorgarten exakt benennen. ... In der gegenwärtigen, zumindest in der westeuropäischen, Literatur aber wird ohnehin lieber mit dem Zug, dem Bus oder der Straßenbahn gefahren, was vermutlich auch Ausdruck einer Sorge der Schreibenden wegen des Klimawandels ist. ... Und wenn in 'Die Holländerinnen' (2025) von Dorothee Elmiger ein 'lädierter Hyundai' und ein 'grauer Peugeot' vorkommen, wirkt das eher zufällig."
Weitere Artikel: Der Booker-Preis geht in diesem Jahr an M. John Harrison für dessen dystopischen Roman "The End of Everything", melden die Agenturen. Stefan Brändle spricht in der FR mit Anne Goscinny, die sich in ihrem Büchlein "Das Klimpern der Schlüssel" an ihren Vater, den großen Asterix-Texter René Goscinny, erinnert. Der Schriftsteller Thorsten Nagelschmidt hat in seinem Substack ein großes Gespräch mit seinem Freund und Kollegen Irvine Welsh online gestellt.
Besprochen werden unter anderem Samuel Becketts "German Diaries" (taz, auch als Hörspiel online), Grete Massés Lyrikband "Euer war ich niemals ganz" (FR) und Dubravka Ugrešićs "Füchsin" (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Weitere Artikel: Der Booker-Preis geht in diesem Jahr an M. John Harrison für dessen dystopischen Roman "The End of Everything", melden die Agenturen. Stefan Brändle spricht in der FR mit Anne Goscinny, die sich in ihrem Büchlein "Das Klimpern der Schlüssel" an ihren Vater, den großen Asterix-Texter René Goscinny, erinnert. Der Schriftsteller Thorsten Nagelschmidt hat in seinem Substack ein großes Gespräch mit seinem Freund und Kollegen Irvine Welsh online gestellt.
Besprochen werden unter anderem Samuel Becketts "German Diaries" (taz, auch als Hörspiel online), Grete Massés Lyrikband "Euer war ich niemals ganz" (FR) und Dubravka Ugrešićs "Füchsin" (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Kunst
Geradezu lyrisch besingt Simon Strauß in der FAZ den "wundersamen Zauber der luftigen Linie", den ihm die filigranen Drahtskulpturen der japanisch-amerikanischen Künstlerin Ruth Asawa vermitteln, die derzeit in der Fondation Beyeler bei Basel ausgestellt sind. Asawa hat die Technik des Drahtflechtens von Kunsthandwerkerinnen in Mexiko übernommen und in eine Formsprache übersetzt, "die ihren Reiz dadurch behält, dass sie stets an Raum gewinnt, ohne ihn zu bedrängen. Es ist eine sanfte Sache aus hartem Metall, die Asawa schafft und uns wie ein hypnotisierendes Pendel vors Auge hält. Wer zu lange in die Schönheit ihrer schimmernden Drahtseilakte schaut, der wird ganz müde, wenn er draußen auf einmal wieder vor einer Betonfassade steht. Ruth Asawas Werk ist nicht einfach eine Entdeckung - es ist, wovon Hölderlin träumte: eine harmonische Ergänzung unserer zerteilten Welt." Wenn Strauß filigrane Drahtskulpturen liebt, sollte er aber auch mal ein Loblied auf Günter Haese (Bilder) singen.
Außerdem: Lothar Müller stellt in der SZ Daniel Chodowiecki vor, dessen künstlerisches Werk derzeit in gleich mehreren Ausstellungen gewürdigt wird (mehr hier). Besprochen werden die Ausstellungen "Auf Rubens!"im Herzoglichen Museum Gotha (Tagesspiegel) und die Schau "Civic City" im Museum für angewandte Kunst Frankfurt (FR).
Architektur
Klaus Englert berichtet in der FAZ davon, wie im belgischen Hasselt ein mittelalterlicher Beginenhof auf kluge Weise zu einem Museum umgebaut wurde. Jannis Koltermann besucht ebenfalls für die FAZ die archäologische Ausgrabungsstätte Selinunt auf Sizilien. Katharina Cichosch schaut sich für monopol in der Ausstellung "Aufmachen! Rethinking High Rises" im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt um.
Musik
Einen "Wettstreit unter Freunden" gibt es derzeit in Zürich zu beobachten: Paavo Järvi und Gianandrea Noseda, die Musikchefs von Tonhalle und Opernhaus, treten in ihren Häusern noch bis Januar mit Prokofjew-Konzerten gegeneinander an. Christian Wildhagen macht sich in der NZZ nach der ersten Woche an ein Zwischenfazit: Järvi wirkt bei der Aufführung der vierten Sinfonie wie ein "kühler Rationalist: Jede Geste sitzt, emotionales Gefuchtel ist seine Sache nicht, überall geht es um Klarheit und Präzision. ... Järvi baut auf die Wärme des Klangs und auf die Virtuosität seiner Tonhalle-Musiker; er hegt jedoch alles Romantisieren durch ein strenges Rhythmusgefühl ein." Nosedas Versuch indessen, Prokofjews Dritte "emotional aufzuladen, nimmt" ihr "den gewollt brutalen Biss". Besser geglückt ist ihm das Sinfonische Konzert op. 125: "Noseda wirkt dabei wie ein Moderator, der eines so organisch ins andere greifen lässt, dass die sonst leicht zerfasernde Musik unmittelbar zu sprechen beginnt."
Besprochen werden ein neues Rap-Album von Sampa The Great (Standard), eine Frankfurter Aufführung von Leonard Bernsteins "Chichester Psalms" (FR) und neuer Independent- und Alternativrock, darunter das neue Album von Clinic ("Es zischt und piept", schreibt Christian Schachinger im Standard über dieses "bezaubernde" Album, und "falsche Xylophone und Harfenklänge aus dem Omnichord sorgen für exotische Soundbeigaben").
Besprochen werden ein neues Rap-Album von Sampa The Great (Standard), eine Frankfurter Aufführung von Leonard Bernsteins "Chichester Psalms" (FR) und neuer Independent- und Alternativrock, darunter das neue Album von Clinic ("Es zischt und piept", schreibt Christian Schachinger im Standard über dieses "bezaubernde" Album, und "falsche Xylophone und Harfenklänge aus dem Omnichord sorgen für exotische Soundbeigaben").
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