Efeu - Die Kulturrundschau
Nahes wird fern, und Fernes wird nah
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
31.10.2026. Die FAZ stellt Gonçalo M. Tavares vor, einen der meistübersetzten Autoren Portugals, der durchaus Chancen auf den Literaturnobelpreis hat. Die Welt wird von Hito Steyerl in Hamburg von einer braunen Flutwelle aus KI-Slop weggespült. Artechock erzählt die legendäre Zensurgeschichte von Ken Russels kleruskritischem Klassiker "The Devils". Und FAZ und SZ vergnügen sich in München, wenn Tobias Kratzer einen kleinen Siegfried zum Mann werden lässt.9punkt - Die Debattenrundschau vom 31.10.2026 finden Sie hier
Literatur
Der spanische Premio Formentor Preis ist in Deutschland kaum bekannt, dabei haben seine Auszeichnungen in der jüngeren Vergangenheit immer wieder prognostischen Charakter bewiesen, schreibt Maximilian Mengeringhaus im "Literarischen Leben" der FAZ: Wer diesen Preis erhält, ist durchaus aussichtsreicher Kandidat für einen Literaturnobelpreis. Entsprechend sollte man sich mit dem diesjährigen Preisträger, Gonçalo M. Tavares schon einmal vertraut machen, rät Mengeringhaus. Hierzulande kaum bekannt, ist Tavares einer der meistübersetzten Autoren Portugals. Er veröffentlicht seit den frühen Nullerjahren, hat aber seitdem einen beeindruckenden Werkkorpus vorgelegt - und lehrt nebenbei noch Erkenntnistheorie. Wie dieser "Poet der Extreme" ein solches "Doppelleben meistert, bleibt sein Geheimnis. Allerdings deutet sich in all seinen literarischen Schriften die Schnittmenge zwischen den Berufungen an. Denn Tavares ist in erster Linie ein Autor fürs Hirn, weniger fürs Herz. Gefühlig wird es bei ihm nie, die Abgründe menschlicher Existenz vermisst er analytisch kühl bis irritierend distanziert. Zugleich - und das ist bezeichnend für diese fein austarierte Zeichenkunst - verfügt Tavares über eine Unmenge an Witz, bei dem Humor in allen Tonlagen und ein kristallklarer Verstand zusammenwirken."
"Bilder und Zeiten" der FAZ dokumentiert die Laudatio der Dichterin und Übersetzerin Uljana Wolf auf die belarussische Lyrikerin Julia Cimafiejeva, die den Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil erhalten hat: "Mit der 'Nadel des Gedichts' vernäht Cimafiejeva 'vielfach aufgetrennte Familienerinnerungen' zu einer luziden Bildsprache, die Grundfragen menschlicher Existenz berührt. Ihre Texte leben von einer unbestechlichen Beobachtungsgabe, von larmoyanzloser Selbstbefragung, von der präzisen Architektur sparsamer Zeilen, deren Brüche und Ränder zuweilen selbst wie ausgeschnitten wirken aus einer großen Unmöglichkeit." Sie sind "immer fragend, staunend, mit Durchlässigkeit für die Rätsel des Daseins. ... Besonders in dem Gedichtband 'Blutkreislauf' (2025) verschränkt sie individuelle Erfahrung mit kollektiver Erinnerung und generiert aus der fehlenden Anleitung eine poetologische Kraft, die den Blick in die Geschichte weitet. Gedichte entstehen aus Briefen, Fotos, Fragebögen, Google Maps und anderem dokumentarischen Material, kartografieren Orte und Schicksale der Großeltern und Verwandten, die Opfer von Kollektivierung waren, verschleppte Zwangsarbeiter, Atomumgesiedelte, Angehörige fremder Dialektgruppen, Emigranten in England und Kanada." Cimafiejeva "holt Disparates zurück aufs Blatt der Literatur. ... Nahes wird fern, und Fernes wird nah."
Weiteres: Thomas Lindemann erinnert sich in der FAS an den vor wenigen Tagen verstorbenen Schriftsteller Joachim Lottmann. Reto Zingg zeichnet in "Bilder und Zeiten" der FAZ die Spuren nach, die von Sapphos antiker Lyrik bis in die Gegenwartsliteratur führen: "Wer Sappho liest, betritt einen Raum, in dem selbst das Verstummen zur Sprache findet." Im Literaturfeature von Dlf Kultur widmet sich Margarete Bluemel der Literatur Taiwans. In der Langen Nacht vom Dlf Kultur befasst sich Inga Lizengevic mit der Geschichte der belarusischen Literatur.
Besprochen werden unter anderem Lutz Seilers "Das tickende Herz" (taz), neue Veröffentlichungen zum hundertsten Geburtstag des 2020 verstorbenen Schriftstellers Günter de Bruyn (FR, FAZ), neue Comics von Luc Jacamon, Melanie Carolin Wigger und Catherine Meurisse (taz), Christina Clemms "Ein ungehaltenes Plädoyer" (taz), Tatiana Tibuleacs "Schlag zu, sagt das Glück" (NZZ) und Zadie Smiths Essaysammlung "Dead & Alive" (FAS). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
In der Frankfurter Anthologie schreibt Steffen Siegel über Oksana Maksymchuks "Rakete im Raum":
"was die Rakete gemeinsam hat
mit dem Raum voller Kinder
ist ihr gegenwärtiger Standort ..."
"Bilder und Zeiten" der FAZ dokumentiert die Laudatio der Dichterin und Übersetzerin Uljana Wolf auf die belarussische Lyrikerin Julia Cimafiejeva, die den Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil erhalten hat: "Mit der 'Nadel des Gedichts' vernäht Cimafiejeva 'vielfach aufgetrennte Familienerinnerungen' zu einer luziden Bildsprache, die Grundfragen menschlicher Existenz berührt. Ihre Texte leben von einer unbestechlichen Beobachtungsgabe, von larmoyanzloser Selbstbefragung, von der präzisen Architektur sparsamer Zeilen, deren Brüche und Ränder zuweilen selbst wie ausgeschnitten wirken aus einer großen Unmöglichkeit." Sie sind "immer fragend, staunend, mit Durchlässigkeit für die Rätsel des Daseins. ... Besonders in dem Gedichtband 'Blutkreislauf' (2025) verschränkt sie individuelle Erfahrung mit kollektiver Erinnerung und generiert aus der fehlenden Anleitung eine poetologische Kraft, die den Blick in die Geschichte weitet. Gedichte entstehen aus Briefen, Fotos, Fragebögen, Google Maps und anderem dokumentarischen Material, kartografieren Orte und Schicksale der Großeltern und Verwandten, die Opfer von Kollektivierung waren, verschleppte Zwangsarbeiter, Atomumgesiedelte, Angehörige fremder Dialektgruppen, Emigranten in England und Kanada." Cimafiejeva "holt Disparates zurück aufs Blatt der Literatur. ... Nahes wird fern, und Fernes wird nah."
Weiteres: Thomas Lindemann erinnert sich in der FAS an den vor wenigen Tagen verstorbenen Schriftsteller Joachim Lottmann. Reto Zingg zeichnet in "Bilder und Zeiten" der FAZ die Spuren nach, die von Sapphos antiker Lyrik bis in die Gegenwartsliteratur führen: "Wer Sappho liest, betritt einen Raum, in dem selbst das Verstummen zur Sprache findet." Im Literaturfeature von Dlf Kultur widmet sich Margarete Bluemel der Literatur Taiwans. In der Langen Nacht vom Dlf Kultur befasst sich Inga Lizengevic mit der Geschichte der belarusischen Literatur.
Besprochen werden unter anderem Lutz Seilers "Das tickende Herz" (taz), neue Veröffentlichungen zum hundertsten Geburtstag des 2020 verstorbenen Schriftstellers Günter de Bruyn (FR, FAZ), neue Comics von Luc Jacamon, Melanie Carolin Wigger und Catherine Meurisse (taz), Christina Clemms "Ein ungehaltenes Plädoyer" (taz), Tatiana Tibuleacs "Schlag zu, sagt das Glück" (NZZ) und Zadie Smiths Essaysammlung "Dead & Alive" (FAS). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
In der Frankfurter Anthologie schreibt Steffen Siegel über Oksana Maksymchuks "Rakete im Raum":
"was die Rakete gemeinsam hat
mit dem Raum voller Kinder
ist ihr gegenwärtiger Standort ..."
Kunst
Hito Steyerl gehört zu jenen Künstlerinnen, die deutlich Stellung zur Gegenwart beziehen, ohne in "plakativen Aktivismus" zu verfallen, weiß Marcus Woeller, der für die Welt die aktuelle Schau "Deine Mudda macht Show" in den Hamburger Deichtorhallen besucht hat. Mit "Humor und Härte" widmet sich Steyerl hier etwa der Geschichte der deutsch-russischen Gasinfrastruktur oder sie untersucht in ihrer jüngsten Arbeit, dem Film "The Island", in dem eine braune Flutwelle über die kroatische Insel Korčula schwappt, Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf unser Verständnis von Bildern und medialen Botschaften: "Im Film ist von 'Slow Fascism' die Rede. Die Künstlerin erklärt, da 'rollt ein Tsunami, der aus KI-Slop besteht, aus Brainrot, aus den wiedererstandenen Resten der alten Faschismen'. (…) Im Film versinnbildlicht die Welle jenen KI-Schrott, der unsere Timelines und Feeds verstopft und sich als Sediment aus Behauptungen, Fälschungen und Wiederholungen in unserer Wahrnehmung festsetzt, wie eine Arteriosklerose der Sinnesorgane. Zugleich erinnert sie an die realen Flutbilder unserer Gegenwart, aus dem Ahrtal, den Straßen von Valencia oder den Bergdörfern von Nepal."
Im taz-Interview mit Katrin Gottschalk und Sophie Jung spricht Steyerl über die KI-Infrastruktur, die sie für eine "Blase" hält und über den Umgang mit Antisemitismus im Kulturbetrieb: "Die Kunst war ursprünglich ein Ort, an dem über eingefahrene Lager hinweg diskutiert werden konnte. Das ist jetzt nicht möglich. Auch weil die Politik sich heftigst einmischt. Es müsste zunächst einmal die Autonomie des Betriebs wiederhergestellt werden."
Daniel Völzke vergnügt sich derweil für Monopol in der Bremer Kunsthalle lieber mit dem Dackel, der eine erstaunliche Karriere in der Kunstgeschichte hingelegt hat: "Pierre Bonnard, Max Liebermann und Rosemarie Trockel konnten der ästhetischen Anziehung von Schlappohren und Stummelbeinchen nicht widerstehen. Total obsessed war David Hockney, der seine Dackel Stanley and Boogie in allen möglichen Posen malte, vor allem schlafend natürlich. Doch der Dackel dackelte durch die Kunstgeschichte nicht nur als Realitäts-Check seiner Malerherrchen, er hatte auch immer eine selbstverniedlichende Note, etwa in dem Logo und Maskottchen, das der Designer Otl Aicher für die Olympischen Spiele 1972 in München schuf: 'Waldi' war auch ein ironisches Emblem zur deutschen Spießigkeit und betonte die Harmlosigkeit einer Nation, die nicht mal 40 Jahre zuvor mit nur scheinbar harmonischen Sommerspielen in Berlin die ganze Welt blenden wollte."
Weitere Artikel: Für die Welt trifft sich Boris Pofalla mit Thomas Ruff, der mit einer 36 Meter großen Fotowand bei der Paris Foto vertreten sein wird. Katharina Cichosch besucht für die taz das Gilbert and George Centre in London. Ebenfalls für die taz reist Ella Rendtorff durch die Kulturszene in Jerewan. Auf den Bücher-und-Themen-Seiten der FAZ schreibt Hans Christoph Buch über seine Faszination für die Höhlenmalereien von Lascaux. Philipp Meier erzählt in der NZZ die Geschichte der Prostituierten Irene Staub, die Kontakte mit Sigmar Polke, H.R. Giger der Federico Fellini pflegte und der der Künstler Franz Gertsch eines seiner berühmtesten Porträts widmete.
Besprochen werden außerdem die Ausstellung "Von Monet bis Picasso. Jüdische Kunstsammler:innen in Deutschland" im Bucerius Kunst Forum in Hamburg (Welt), die große Leonor-Fini-Ausstellung in der Frankfurter Schirn (FAS, mehr hier), die Ausstellung "Der große Michelangelo ist tot! Avantgarde und Akademismus" in der Akademie der bildenden Künste Wien (taz), die Ausstellung "Zum Gedenken an Manfred Butzmann" in der Berliner Galerie Nierendorf (Tsp), der John-Baer-Bildband "The Extraordinary Ordinary" (FAZ) und Romain Laprades Fotoband "Hallways" mit Innenansichten außergewöhnlich gestalteter Pariser Hauseingänge (FAS).
Im taz-Interview mit Katrin Gottschalk und Sophie Jung spricht Steyerl über die KI-Infrastruktur, die sie für eine "Blase" hält und über den Umgang mit Antisemitismus im Kulturbetrieb: "Die Kunst war ursprünglich ein Ort, an dem über eingefahrene Lager hinweg diskutiert werden konnte. Das ist jetzt nicht möglich. Auch weil die Politik sich heftigst einmischt. Es müsste zunächst einmal die Autonomie des Betriebs wiederhergestellt werden."
Daniel Völzke vergnügt sich derweil für Monopol in der Bremer Kunsthalle lieber mit dem Dackel, der eine erstaunliche Karriere in der Kunstgeschichte hingelegt hat: "Pierre Bonnard, Max Liebermann und Rosemarie Trockel konnten der ästhetischen Anziehung von Schlappohren und Stummelbeinchen nicht widerstehen. Total obsessed war David Hockney, der seine Dackel Stanley and Boogie in allen möglichen Posen malte, vor allem schlafend natürlich. Doch der Dackel dackelte durch die Kunstgeschichte nicht nur als Realitäts-Check seiner Malerherrchen, er hatte auch immer eine selbstverniedlichende Note, etwa in dem Logo und Maskottchen, das der Designer Otl Aicher für die Olympischen Spiele 1972 in München schuf: 'Waldi' war auch ein ironisches Emblem zur deutschen Spießigkeit und betonte die Harmlosigkeit einer Nation, die nicht mal 40 Jahre zuvor mit nur scheinbar harmonischen Sommerspielen in Berlin die ganze Welt blenden wollte."
Weitere Artikel: Für die Welt trifft sich Boris Pofalla mit Thomas Ruff, der mit einer 36 Meter großen Fotowand bei der Paris Foto vertreten sein wird. Katharina Cichosch besucht für die taz das Gilbert and George Centre in London. Ebenfalls für die taz reist Ella Rendtorff durch die Kulturszene in Jerewan. Auf den Bücher-und-Themen-Seiten der FAZ schreibt Hans Christoph Buch über seine Faszination für die Höhlenmalereien von Lascaux. Philipp Meier erzählt in der NZZ die Geschichte der Prostituierten Irene Staub, die Kontakte mit Sigmar Polke, H.R. Giger der Federico Fellini pflegte und der der Künstler Franz Gertsch eines seiner berühmtesten Porträts widmete.
Besprochen werden außerdem die Ausstellung "Von Monet bis Picasso. Jüdische Kunstsammler:innen in Deutschland" im Bucerius Kunst Forum in Hamburg (Welt), die große Leonor-Fini-Ausstellung in der Frankfurter Schirn (FAS, mehr hier), die Ausstellung "Der große Michelangelo ist tot! Avantgarde und Akademismus" in der Akademie der bildenden Künste Wien (taz), die Ausstellung "Zum Gedenken an Manfred Butzmann" in der Berliner Galerie Nierendorf (Tsp), der John-Baer-Bildband "The Extraordinary Ordinary" (FAZ) und Romain Laprades Fotoband "Hallways" mit Innenansichten außergewöhnlich gestalteter Pariser Hauseingänge (FAS).
Bühne
Jan Brachmann (FAZ) hat viel Spaß, wenn Tobias Kratzer in seiner Inszenierung des "Siegfried" Wagners Konzept von Kunstreligion - Kunst als Nachfolge der Religion - auf die Bühne der Staatsoper München bringt: "Der 'Siegfried' beschreibt die Kunst … als Erlösung aus einem trostlosen, sinnleeren, von materiellem Besitzstreben beherrschten Alltag durch eine Befreiung kindlicher Kreativität, die von innerweltlichen Machtverhältnissen verschüttet wird. Dazu zeigt Kratzer den Helden Siegfried zunächst wirklich als Kind. Felix Fröbel spielt ihn präzise als destruktiven Kommunikationsverweigerer, während Benjamin Bruns ihn anfangs nur vom Rand her singt. Ziehvater Mime, den Matthias Klink als Hysteriker der Fürsorge anlegt, ist mit seinem Rat am Ende. ... Das Kind Siegfried wird zum Mann durch technische Selbstermächtigung: Mit Gemüsereibe, Bratpfanne, Toaster und Motorsäge bastelt es sich sein Schwert Nothung. 'Starr ward er und steif, herrisch der harte Stahl', und ziemlich phallisch ragt er in die Luft aus den Händen Siegfrieds, der nun ein ganzer Mann ist." Die Idee des Kindes auf der Bühne findet Reinhard J. Brembeck in der SZ "gewöhnungsbedürftig", ansonsten ist er aber auch zufrieden mit der insgesamt sehr klassischen Inszenierung.
Die amtierende Schauspieldirektion des Basler Theaters wird mit Beginn der Spielzeit 2028/29 die Intendanz der Münchner Kammerspiele als gleichberechtigtes Trio übernehmen, staunt Christine Dössel in der SZ: "Die Erfahrung lehrt, dass viele Kollektive scheitern. An Eifersüchteleien, Streitereien, Kompetenzgerangel. Oft lassen sie sich auch vom Haus gegeneinander ausspielen. Alles schon vorgekommen. Wenn es aber glückt, kann ein Kollektivmodell auch ein Gewinn sein: an Freiheit, Teamgeist, Teilhabe, Demokratie. Antú Romero Nunes, 43, Anja Dirks, 56, und Jörg Pohl, 47, haben, wie man hört, vor der Findungskommission einen durch die Bank starken Auftritt hingelegt und nicht nur mit Kompetenz, sondern auch mit Charme überzeugt. ... Am Theater Basel leiten sie seit 2020 mit ziemlichem Erfolg, innovativen Ideen und überregionaler Strahlkraft die Schauspielsparte." In der FAZ meint Simon Strauß allerdings: "Dieser Schwenk vom Künstler- zum Kollektivtheater wirkt schlussendlich wie ein biederes Ablenkungsmanöver, um der Kritik nach ihren Invektiven gegen die amtierende Intendantin Barbara Mundel zukünftig durch Dezentralisierung von vornherein weniger Angriffsfläche zu bieten."
Weitere Artikel: Patrick Wildermann (Tsp) spricht mit Volksbühnen-Intendant Matthias Lilienthal über dessen weitere Pläne für das Haus. Besprochen wird außerdem der Tanzabend "Mata Leão" der brasilianischen Choreographen Davi Pontes und Wallace Ferreira an der Berliner Volksbühne (Tsp, nachtkritik).
Film
Da die Zeitungen dazu schweigen, ist es ausgerechnet dem katholischen Filmdienst vorbehalten, ausführlich auf die Wiederaufführung von Ken Russells aufwändig restauriertem und erstmals ungeschnitten gezeigtem kleruskritischem Klassiker "The Devils" von 1970 hinzuweisen. Der Film hat eine geradezu legendäre Zensurgeschichte und sorgte damals für Skandale bis in höchste Reihen der katholischen Kirche. Der heutige Blick von Jörg Gerle indessen ist nicht mehr an katholischer Besitzstandswahrung interessiert, sondern an cinephiler Einschätzung: "Was Russells Kopf gebiert, ist ein Rausch. ... Das mag mitunter obszön sein oder übergriffig, doch es bietet auch Auseinandersetzung und Annäherungen über das pure Nachstellen von verbürgten Gegebenheiten hinaus." Der vorliegende Fall basiert auf der wahren Begebenheit einer belagerten französischen Stadt im 17. Jahrhundert, in der einem leiblichen Freuden gegenüber nicht abgeneigten Priester (Oliver Reed) schließlich der Hexenprozess gemacht wird - auch weil er in einer eifernden Nonne (Vanessa Redgrave) allzu unsittliches Begehren wachruft. Die "surreale Szene, in der sich Jeannes unterdrücktes sexuelles Begehren die Gestalt religiöser Inbrunst gibt, gehört noch zu den dezenteren Kopfgeburten Russells, der im Folgenden noch weit expliziter und ungehöriger gegen kirchliche Bigotterie, vor allem aber auch gegen das autoritäre Bündnis der Kirche mit dem Staat sticheln wird". Gerles Fazit: Dieser Film gehört ohne Zweifel in den Meisterwerke-Kanon des Kinos der Siebziger!
Im FAS-Gespräch mit Elena Witzeck plaudern Fatih Akin und Malakoff Kowalski über die Musik, die letzterer zum neuen Film "Geister" des ersteren komponiert hat: "Ich wollte einen altmodischen Soundtrack", sagt der Regisseur, denn "die Filmmusik hat sich global ja in eine andere Richtung entwickelt: viele Teppiche, sphärisch, wenige Akkordwechsel". Und Kowalski ergänzt: "Tatsächlich haben wir dann so ein bisschen Geister beschworen. Ich bin nach Hamburg gefahren, wir haben uns zusammen betrunken und uns in Fatihs Musiksammlung Filmmusiken vorgespielt, aber auch Sachen von Ravel, Debussy, Ballettmusik. Wir sprachen die gleiche Sprache. Diese altmodische Filmmusik, das ist eine spezielle Welt. Dafür muss man einen Sinn haben. Funktioniert auch ohne die Filme. Ganz viele Soundtracks, die heutzutage gemacht werden, funktionieren nur im Film."
Weitere Artikel: Rüdiger Suchsland berichtet für Artechock vom Dok.Leipzig, wo er unter anderem politische Dokumentarfilme aus Lateinamerika sieht. Susanne Gietl spricht im Filmdienst mit Ulrike Ottinger über deren Horrorkomödie "Die Blutgräfin" mit Isabelle Huppert in der Titelrolle (mehr zum Film bereits hier). Nachrufe auf Patrick Stewart schreiben Bert Rebhandl (Standard), Judith von Sternburg (FR), Jenni Zylka (taz), Kritsanarat Khunkham (Welt) und Jens Balzer (ZeitOnline) - weitere Nachrufe bereits hier. Andreas Hergeth verabschiedet sich in der taz vom Berliner Bud-Spencer-Museum, das seine Pforten schließt. Besprochen wird Jeanne Herrys auf der Viennale gezeigter "Garance" (Standard).
Musik
Maxi Broecking spricht in der taz mit dem Berliner Jazzpianisten Alexander von Schlippenbach, der morgen beim Jazzfest Berlin auftreten wird. "Kurios" fand es Thomas Wochnik im Tagesspiegel zunächst, dass sich die Berliner Philharmoniker und deren Gastdirigent Iván Fischer wenige Tage vor drei geplanten gemeinsamen Konzerten "in gegenseitigem Einvernehmen", aber ohne nähere Angabe von Gründen, getrennt haben - nun gibt aber ein Update wenigstens etwas Aufschluss: es gehe um die "Positionierung der Kontrabässe", bei denen sich Orchester und Dirigent nicht einig wurden. Michael Stallknecht erinnert in der NZZ an den Schweizer Komponisten Jean Baptiste Édouard Dupuy, dessen Arbeiten die Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer derzeit vom Staub aus den Archiven befreit. Besprochen wird ein Konzert von Placebo in Frankfurt (FR).
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