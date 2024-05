Orhan Pamuk, Erzengel, 2024 © Orhan Pamuk

Judy Chicago: "Wrestling with the Shadow for Her Life from Shadow Drawings" 1982. © Judy Chicago/Artists Rights Society (ARS), New York; Photo © Donald Woodman/ARS, NY Courtesy of the artist

Das vor zwölf Jahren in Istanbul eröffnete "Museum der Unschuld" zeugt davon, dassauch ein passionierter Sammler, Maler und Zeichner ist - das Münchner Lenbachhaus würdigt Pamuks Leidenschaft nun mit der Schau "Trost der Dinge", die Collagen, Readymades und Schaukästen zeigt, die-Kritiker Hannes Hintermeier in Gegenwart des Literaturnobelpreisträgers bewundert. In den aus Werken der Sammlung inspirierten Arbeiten erkennt Hintermeier den "", wie Pamuk sich selbst bezeichnet: "Sieben Vitrinen sind für das Lenbachhaus herausgesprungen. Pamuk setzt sich darin mit Pauls Klees 'Erzengel' von 1938 auseinander, gerade weil sich die Kunsthistoriker nicht einig sind, was genau an dem Bild engelhaft sein soll. Für Pamuk setzt sich daszusammen, und das führt ihn zurück in seine Kindheit, in der ihm 'ein muslimischer Friedhof wie ein mit arabischen Buchstaben gemalter Wald erschien.' Im Falle Alfred Kubins scheint die Angelegenheit weniger vertrackt. Das Skelett der Zeichnung 'Epidemie' (1900/1901) geht in Pamuks Vitrine in Anspielung auf dieals Skulptur ihrem Werk als Schnitter nach."-Kritiker Jonathan Jones ist geradezu entsetzt , die er für ihr wichtiges feministisches Werk "The Dinner Party" schätzt - und der das New Yorker New Museum gerade erst eine Retrospektive widmete, zerlegt sich mit der Ausstellung "Revelations" in der Londoner Serpentine North Gallery selbst, schimpft Jones. Ihre Inspiration habe sie, behauptet sie da, aber von der angeblichen Erleuchtung bemerkt Jones wenig: "Chicago zeichnet am besten - und das ist ein bisschen paradox -, wenn sie Männer porträtiert. Sie idealisiert undso sehr, dass sie überhaupt keine echten Frauen darstellt. Weibliche Figuren geraten in eine glückselige Identifikation mit der einen oder anderen Göttin. Viel mehr Spaß macht ihr das Zeichnen von Männern, die sie als muskelbepackte,karikiert. Sie tummeln sich in Skizzen im Michelangelo-Stil, weinen Blut oder urinieren verächtlich auf die Erde."Weitere Artikel: Trotz Chipperfield-Erweiterungsbau und Zugängen der Sammlungen Bührle, Merzbacher und Looser seit Herbst 2021 fährt dasein, meldet Philipp Meier in der: Die Verschuldung beläuft sich auf 4,5 Millionen Franken, Hauptursachen sind Zunahme der Kosten und Besucherschwund.