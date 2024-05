Szene aus "Maria Stuart" am Müncher Residenztheater. Foto: Sandra Then.

Ziemlich klug findet nachtkritiker Martin Jost, wasaus Schillers Königinnen-Drama "Maria Stuart" am Residenztheater in München gemacht hat: Hier haben nämlich beide Schauspielerinnenund jeden Abend wird neu ausgelost, wer wen spielt. Damit kehrt die Regisseurin für Jost heraus,sich die Feindinnnen eigentlich sind: "Das Spiel der beiden Hauptfiguren ist exzentrisch. Von den fünf Männerrollen, die einen manierierten Höflings-Habitus pflegen, unterscheiden die Königinnen sich deutlich. Stieglers Maria Stuart ringt mit ihrem Körper um Kontrolle wie eineIhr Gesicht zeigt Grimassen, als hätte sie einabgebissen. Elisabeths Bewegungen spiegeln diejenigen Marias, aber in dem breiten Reifrock, den sie mittlerweile trägt, wirken sie viel gefährlicher für die Umstehenden. Nur in Elisabeths schwachen Momenten hält ihr Kronrat sie wie eine Puppe (Choreografie und Körperarbeit: Sabina Perry)." AuchKritiker Egbert Tholl findet das Konzept brillant, leider führt eine kluge Idee "nicht zwangsläufig zu einem sinnlich aufregenden Erlebnis": Das Ganze ist ihm zu "spröde" geraten, das exzentrische Spiel der Königinnen überdeckt häufiger, bemängelt er.Weitere Artikel: Dasist zu Ende - die Kritiker resümieren: In derist Peter Laudenbach erleichtert, dass das Festival dieses Jahr "halbwegs unfallfrei" ablief, nur die neue Leiterinhat sich ein bisschen blamiert, findet er, in dem sie die Klimaaktivistineingeladen hat - dafür nicht einen einzigen Theaterschaffenden aus dem Osten. Imist Rüdiger Schaper sehr zufrieden mit der diesjährigen Auswahl: Besonders das Solo-Stück "Laios" mithat es ihm angetan. Denhat dieses Jahr der Schauspieler Nikita Buldyrski gewonnen - der druckt die Laudation von Ursina Lardi.Außerdem: In derfreut sich Manuel Brug, dass es mittlerweile immer mehr Operproduktionen von Frauen gibt und porträtiert die RegisseurinBesprochen werdenAdaption von Fjodor Dostojewskis Roman "Die Brüder Karamasow" am Schauspiel Frankfurt (),Adaption von Sybille Bergs Roman "RCE. #RemoteCodeExecution" am Theater Münster (),Inszenierung von Schillers "Maria Stuart" am Münchner Residenztheater ( nachtkritik ),Inszenierung von Shakespears Stück "Ein Sommernachtstraum" am Schauspiel Köln (),Adaption von Kafkas Romanfragment "Amerika" am Schauspiel Stuttgart (),Inszenierung des Stücks "Nach Peer Gynt" mit Motiven von Henrik Ibsens Drama am Theater Koblenz (),Stück "L'addition/Die Rechnung" bei den Wiener Festwochen (),Inszenierung von "Dibbuk - zwischen (zwei) Welten" nach dem Stück von Salomon An-Ski bei den Ruhrfestspielen (),Inszenierung von Goethes "Faust" am Theater Bremen (), das "Theaterspektakel" "Bau auf! Bau ab" im Humboldt Forum Berlin (), die Solo-Choreografie für Tänzer im Rollstuhl "an Accident / a Life" vonundbeim Schweizer Tanzfestival "Steps" in Basel () undInszenierung der Mozart-Oper "La Clemenza di Tito" bei den Salzburger Pfingstfestspielen ( NZZ ).