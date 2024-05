Peter Truschner

In der aktuellen Ausgabe derhaben die Autorinnenundüber den für sie unerfreulichen Verlauf einer Jurysitzung am Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW) im Zuge der Verleihung des "Internationalen Literaturpreises" berichtet. Liebert und Othmann stießen sich vor allem daran, dass die Vergabe - anders, als in den Statuten vorgesehen - nicht nach dem, sondern im Abgleich mit gängigen identitätspolitischen Narrativen erfolgte. Die betreffenden Jury-Mitglieder haben - so Liebert - erst gar nicht versucht, das zu verbergen, und ihr stattdessen beschieden, dass sie "als weiße Frau gar nichts zu sagen hat". Andere Jury-Mitglieder bestreiten, diesen Satz gesagt zu haben, wie das Haus der Kulturen in einer "Richtigstellung" vom heutigen Dienstag darlegt. Viele Behauptungen in dem-Artikel seien unrichtig, heißt es da: Auch "die Darstellung, die Abstimmungen über Shortlist und Gewinner seien das Ergebnis einer identitätspolitischen Entscheidungsfindung, in dergegenüber '' bevorzugt würden, ist falsch. Richtig ist, dass es auch zu politischen Diskussionen kam; aber ausschlaggebend war die literarische Qualität der Texte."Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Othmann-Liebert-Artikels hatte es von Seiten des Betriebs sofort Kritik gehagelt.Redakteur Andreas Platthaus monierte die Verletzung des Jury-Geheimnisses. Nele Pollatschek beschied Othmann und Liebert in der SZ durch die Blume, sie sollten sich mal nicht so haben, ihr heutiges Dasein als Schriftstellerinnen hätten sie auch nur identitätspolitischen Aktivistinnen wie den Suffragetten zu verdanken.Juliane Liebert hat sich in dernochmal bemerkenswert klar gegen die Vorwürfe gewehrt (Unser Resümee ): "Wir haben versucht, das Problem intern zu klären, und das HKW darauf angesprochen. Anschließend hat das HKW erst auf subtilen Druck hin überhaupt das Gespräch mit uns gesucht, und dann den. Das waren eben keine 'normalen' Machtspielchen, Hahnenkämpfe und Lobbykonkurrenzen, wie sie in jeder Jury vorkommen. Sondern es war die offene Missachtung des Primats der Literatur. Über die man anschließend die Öffentlichkeit belügt, wohlgemerkt."Der heftigste Angriff war von der Literaturfunktionärinimerfolgt. Es lohnt sich, diese Erregung in Textform genauer anzuschauen.Wilke behauptet, es stehe "" im Raum. Inwiefern? Dass am HKW kulturpolitische Hegemonie im Sinne der vom Haus vertretenen Narrative und Diskurse waltet, ist nichts Neues. Es ist auch nichts Ungewöhnliches, sondern längst Business as Usual an international bedeutenden Kulturinstitutionen und Kunsthochschulen. Insofern kann der Artikel gar nicht "diffamierend" sein, und schon gar nicht "das HKW beschädigen", das eindeutscher Hochkultur ist. Betriebsmäßig subventioniert von Kunstministerium und Auswärtigem Amt, werden Programm-Formate noch mal üppig gefördert, die "Transmediale" etwa vom Berliner Senat, der Europäischen Union, der Bundeszentrale für Politische Bildung und dem Medien Board Brandenburg.Wenn Bonaventura Ndikung 2025 als Chefkurator der "Sao Paulo Biennale" tätig ist, kratzt diese "Diffamierung" nicht nur in BrasilienNachdem sie noch mal die "Perfidie" der Angelegenheit betont, behauptet Wilke, dass eine "Notwendigkeit (…) für eine Gesellschaft, die Regeln braucht", darin besteht, dass "Jury-Mitglieder darauf vertrauen können, dass von ihren Diskussionen nichts nach außen dringt". Was einigermaßen skurril ist, da Wilke als einstige Vorsitzende desin Klagenfurt eine Veranstaltung leitete, die zeigt, dassdem Publikum nicht nur zumutbar, sondern von ihm äußerst erwünscht sind."Die Politisierung der Literaturkritik schnürt der reinen Literatur die Luft ab", konstatiert Wilke, um später zu behaupten, dass es "eine Illusion" ist, zu glauben, man könne als Jury "rein literarisch urteilen, würde keine Literaturpolitik betreiben".Wie man bei dieser Konstellation überhaupt zu Urteilen über "reine Literatur" kommen kann, bleibt rätselhaft. Anstatt sich wie "Othmann und Liebert auf die Suche nach dem Gral des besten Buches zu machen", tut man mit Blick "auf gesellschaftliche Entwicklungen" besser daran "machtpolitische Strukturen" im Literaturbetrieb "wahrzunehmen und zu verändern". Wie Pollatschek in dersieht Wilke hier eine(eine Patrone, die sich offensichtlich immer im Colt befindet), und setzt sie im Sinne der "Sichtbarmachung" in Zusammenhang mit dem Vorgehen der HKW-Jury - als ob ausgerechnet Feministinnen der ersten Stunde zwei jungen Autorinnen, die aus innerer Notwendigkeit einen "Regelbruch" (Wilke) begehen, mit Forderungen nach mehr"Anstand" kommen würden, wie Wilke das in der Überschrift und noch mal am Ende ihres Artikels tut.Eine Anekdote noch als Sahnehäubchen: Auf ihrem Instagram-Account wurde Juliane Liebert noch mit einerkonfrontiert. Die Kuratorin Anna Jäger beschuldigte sie,zuzuarbeiten und verantwortlich dafür zu sein, dass in der rechten Zeitungvon Rassismus gegen Weiße die Rede ist. Jäger gehört zum kuratorischen Team von, einem Berliner Kulturverein, der von Bonaventure Ndikung gegründet wurde.Auch hier zur betrieblichen Einordnung: Allein für ein einmaliges Joint Venture-Projekt mit der Berliner panke.gallery erhielt Savvy Contemporary 2021/22 vom Berliner Senat eine Förderung in Höhe von 257.600 Euro. Noch mal in Ruhe für alle KünstlerInnen, die sich in Berlin kein Atelier mehr leisten können, mehrere Jobs gleichzeitig annehmen müssen, um ihre Kunst ausüben zu können, oder als allein erziehender Elternteil politisch überhaupt von allen verlassen sind:Euro.Und ob man es glaubt oder nicht: Savvy Contemporary besitzt tatsächlich die Chuzpe, auf der vereinseigenen Website, da "unsere finanzielle Lage als unabhängiger Kunst-Raum prekär ist".Wenn Platthaus, Pollatschek und Wilke sich anstrengen, würden sie im Berliner Kulturbetrieb" stoßen als ausgerechnet die Zivilcourage zweier Autorinnen, die sich an ihr eigentliches Gegenüber erinnern - die Öffentlichkeit -, und ihr das schenken, was es für sie in Deutschland nur ganz selten gibt: Transparenz.