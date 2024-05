Dasderinmit der Solistinbewegte - insbesondere vor dem Hintergrund der Demonstrationen der jungen Generation im Land für Europa und gegen Russland - alle, die ihm beigewohnt haben, berichtet Sonja Zekri in der. "Als Zugabe spielt Batiashvili gemeinsam mit den Philharmonikern die 'Miniaturen' des georgischen Komponisten Sulkhan Tsintsadzes, es sind leichtfüßige, von Volksliedern inspirierte Melodien, aber dabei ebenso wenig einfältig oder schlicht wie die ungarischen Passagen von Brahms Violinkonzert. Für Batiashvili ist es eine Verneigung, eine Liebeserklärung an ihre erste Heimat, und - gemeinsam mit den Philharmonikern vorgetragen -. Dieses Europa-Konzert werde über Generationen bleiben, jene, die in Tsinandali dabei waren, werden Kindern und Enkeln davon erzählen, sagt sie später, so wie ihr Vater ihr einst vom Besuch des Cleveland Orchestra 1966 erzählte, damals, als Georgien noch sowjetisch war und der Kalte Krieg jeden Austausch verhinderte. So '' sich der Auftritt in den ersten aufgewühlten Momenten danach auch anfühlt, eines ist für sie sicher: Das Konzert mit den Philharmonikern werde das Schicksal des Landes verändern. '.'"Zumindest einigehaben dieoffenbar mehr als überwunden: Das Publikum ist zurück und übertrifft zahlenmäßig hier und dort sogar die Jahre vor Corona, informiert Hannah Schmidt in: Demnach nähern sich bei 15 Orchestern die Zahlen dem Vorpandemie-Status wieder an, elf sprechen davon, diese Marke bereits gerissen zu haben - und fünf Häuser können sich gar über "" freuen. Zurückzuführen ist der Erfolg einerseits auf "Phantomzuwachs" durch Social-Media-Aktivitäten während der Pandemie, aber auch auf eine Neuausrichtung der Kommunikation nach außen wie beim: "Anders als sein Vorgänger stellte Orchestermanager Thomas Schmidt-Ott nicht die programmatische Dramaturgie an erste Stelle, sondern die Kommunikation und Distribution des Programms - ganz so, wie er es in seiner Vergangenheit im Marketing, vor allem in der Reisebranche, gelernt und weiterentwickelt hatte. Das Orchester versteht er als Wirtschaftsunternehmen, das mittels Neubranding und zielgruppenorientierter Kommunikation und Dramaturgie verschiedene Publika anziehen soll - zuletzt habe die '' der vergangenen Saison eine ganze Reihe junger und jüngerer Hörer:innen angezogen: Kein Programm ohne das Werk einer Komponistin war die Devise - und die entsprechende Platzierung dieser Entscheidung in vielen verschiedenen Medien."In einem Themenschwerpunkt widmet sich die, die vor 200 Jahren uraufgeführt wurde: Jan Brachmann führt durchs Festprogramm im Beethoven-Haus Bonn und anderswo. Gerald Felber hat sich mit dem Dirigentengetroffen, der die Neunte eben neu hat einspielen lassen. Außerdem sprach Jan Brachmann mit der Beethoven-Forscherinüber das Begleitprogramm der Uraufführung.Weitere Artikel: In seinem Blog auf denkt Berthold Seliger ausführlich über einen Berliner Klavierabend vonnach. Benjamin Moldenhauer berichtet in dervom niederländischen Metalfestival. Anna Schors durchstreift fürdie Welt der. In der erinnert Robert Mießner an den 1987 verstorbenen, der mit seinem dem Song "Grândola, Vila Morena" der Sound derin Portugal vor 50 Jahren geprägt hat. Jan Wiele ( FAZ ) und Jakob Biazza () schreiben zum Tod des Gitarristen. Für diespricht Andrian Kreye mit, der heute sein neues Album "Fearless Movement" veröffentlicht, unter anderem über. Hier Washingtons Zusammenarbeit mitBesprochen werden ein Konzert von VAN ), ein Auftritt von Standard ), ein Konzert der ukrainischen Bandin Berlin ( taz ) und das Debütalbum "Miniano" der Wiener Musikerin).