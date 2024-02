Seit gestern Abend liest die kubanische Aktivistin und Künstlerinabwechselnd mit anderen Lesenden im Hamburger Bahnhof hundert Stunden lang aus"Element und Ursprünge totalitärer Herrschaft", berichtet Birgit Rieger im: "Ihr Ziel ist es, einenherzustellen. Vielleicht jene Polis, die Hannah Arendt in ihren Schriften so leidenschaftlich verteidigte, ein öffentlicher Raum, in dem es weder Herrscher noch Beherrschte gibt und einmöglich ist." Vor zehn Jahren wurde sie wegen der Performance, erinnert Peter Neumann, der sich für diemit Bruguera getroffen hat: "'Für einige Linke mag Kuba immer noch ein sozialistisches Paradies sein. Aber dem ist nicht so.' Tania Bruguera wird unter Hausarrest gestellt und von der Biennale in Havanna 2015 ausgeschlossen. Sie ist jetzt ganz offiziell ins Visier der kubanischen Staatsgewalt geraten., die sich vorher unsichtbar im Hintergrund hielten, laden sie vor. Sie wird verhört. ... Inzwischen könne sie fast darüber lachen, sagt sie. Aber nur fast. Was sieht man, wenn man der Repression, dem Vernehmer ins Gesicht schaut? 'Angst', sagt Tania Bruguera. 'In den Augen der Regierung sind Menschen wie ich gefährlich, man nennt uns.'"Auch diesieht Bruguera bedroht, bemerkt Sören Kittel, der für dieden ersten Stunden der Lesung beiwohnte. Kurz nach Beginn liest die Künstlerin Namen von Menschen vor, "die in den vergangenen Tagenwurden. Sie liest die Namen vonvor, die ebenfalls im Publikum ist, aber auchund, hinter der sich die Sängerin Nura verbirgt. Sie postete nach dem Attentat der Hamas auf Israel: Free Palestine. Die Sängerin wurde anschließend vongecancelt. Candice Breitz wiederum lässt gerade ihre Mitgliedschaft in der Akademie der Künste ruhen, nachdem ein Statement der Akademie ihr nicht weit genug ging. (...) Bruguera nimmt kurz darauf in ihrer Lesung das Thema Meinungsfreiheit auf. Sie sagt, dass sie inimmer wiedererfahren habe. 'Der Staat will uns Künstler immer dazu bringen, dass wir uns.' Es könne auch dazu führen, dass man es gar nicht merke, dass es passiere. Genau das erlebe sie derzeit in Deutschland."Schon im Frühjahr 2022 wurden insgesamt drei Bilder vonan die Erben vonzurückgegeben, der Sammler selbst hatte verfügt, dass seine Sammlung als Einheit im Hamburger Bahnhof zusammengehalten werden sollte. SPK-Präsidenthatte die Rückgabe genehmigt, aber anderthalb Jahre verheimlicht, resümiert Hubertus Butin, der in derbei den Verantwortlichen auf eine "" trifft undder SPK fordert: "Die SPK spielt den Verlust herunter, indem sie darauf verweist, dass es immer noch einen 'sehr umfangreichen Kernbestand' gebe. Das ist in etwa so, als würde der Louvre dem Verkauf der Mona Lisa zustimmen und dies dann mit folgenden Worten kommentieren: Stellt euch nicht so an, wir haben ja. Des Weiteren wird in der Presseerklärung behauptet, bei dem im Bau befindlichen Museum der Moderne 'Berlin modern' am Berliner Kulturforum handele es sich 'nicht um ein Sammlermuseum'. Das ist, denn das neue Museum, in das die Sammlung Marx einziehen soll, wird nicht nur für Bestände der Nationalgalerie und des Kupferstichkabinetts errichtet… Speziell für die Werke von Erich Marx sind vertraglich mindestens 2000 Quadratmeter reserviert."In der schreibt Annett Gröschner einen Nachruf auf die im Alter von 85 Jahren verstorbene Fotografien. InSZ erinnert Peter Richter, in der FR Ingeborg Ruthe. (Mehr in unserem gestrigen Efeu) Freddy Langner gratuliert dem Fotografenin derzum Achtzigsten. Besprochen wird die große-Retrospektive im C/O Berlin ( taz ).