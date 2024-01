Im Geisterreich des Zwanzigsten Jahrhunderts: "Märchen" von Alexander Sokurow

"Märchen" ist wohlletzte Filmarbeit. Der vergangenes Jahr in Locarno präsentierte Animationsfilm führt "in ein, wo Europas Protagonisten des Zweiten Weltkriegs, Hitler, Stalin, Mussolini, aber auch Churchill auf Gottes Urteilsspruch warten", schreibt Kerstin Holm in der. In Russland wurde dem Film die Verleihlizenz verwehrt, wohl auch weil Stalin in dem Film so gar nicht gut wegkommt - auf Youtube ist der Film allerdings, wenn auch ohne vernünftige Untertitel, zu finden. "Es ist eine schwarze Komödie über. Die Helden verdoppeln, verdrei- und vervierfachen sich wie durch Knospung, sie reden aneinander vorbei in, die Sokurow aus Originalzitaten kompiliert hat, jeder in seiner Sprache: Hitler, der Redseligste, verspottet Christus auf Deutsch und schwatzt, die Deutschen müssten die Welt beherrschen, weil sie die besten Soldaten, Baumeister, Musiker, Denker seien - es störten nur die Juden. Stalin fragt ironisch auf Georgisch, wie es wohl seinem geliebten russischen Volk gehe, und brummelt, er habe viel gemetzelt, aber das sei stets verdient gewesen, ein Rasen müsse kurz geschnitten werden bis auf die Graswurzeln. Mussolini schwadroniert auf Italienisch über schöne Uniformen und erscheint mal mit nacktem Oberkörper, mal zu Pferd."Das Team von(darunter auch einige für dentätige Autoren) sendet Notizen mit ihren Entdeckungen auf dem, der sich wie jedes Jahr Anfang Januar in Nürnberg zugetragen hat. Es ist wohl das einzige Festival, bei dem "Animationsfilm neben Schmachtfetzen, Schwulenporno neben Bollywood, Dokumentarfilm neben argentinischem Noir stehen kann, als sei es das Selbstverständlichste der Welt", schwärmt etwa Florian Widegger. "Das Kino wird hier zum derzeit vielbeschworenen- aber unter anderen Vorzeichen: Die Filme selbst sind es, die hier unter 'Schutz' stehen und mit ihnen dieund die Intelligenz des Publikums." Beeindruckend war etwa"Wunderland der Liebe" (1970): Dieser Film "hätte ein peinlicher Pseudo-Report werden können", doch "legt der Film ein gebührliches Maß an Ernsthaftigkeit an den Tag, bei dem sich die Macher tatsächlich für die Menschen und ihre jeweiligen Einstellungen zu interessieren scheinen. Ob Happenings im Pfarrhaus, Performances diverser Bürgerschrecks (u. a. Otto Mühl), der Lebens- und Liebesalltag in einer Kommune - wo ähnlich gelagerte Filme sonst den moralischen Zeigefinger heben und alles, was nicht der Norm entspricht, verurteilen, legen Geissler & Co einean den Tag."Weitere Artikel: Florian Weigl berichtet fürdas Berliner Festival "Unknown Pleasures", daszeigt. Irene Genhart resümiert im Filmdienst die. Der fragt sich und seine Experten, ob die(Wim Wenders geht bekanntlich für Japan ins Rennen) wirklich eineindarstellen.-Kritikerin Marie-Luise Goldmann hält nicht als "bester Film" nominierte Komödie "Barbie" (unsere Kritik ) für klüger als alle in dieser Kategorie nominierten Filme zusammen. Susan Vahabzadeh porträtiert für diedie Schauspielerin. Die vor 80 Jahren uraufgeführte Pennälerklamotte "Die Feuerzangenbowle" mitsei nur vordergründig ein harmloser Spaß, aber in Wirklichkeit - "die autoritären Fantasien, der heitere Opportunismus, die Flucht in eine Vergangenheit, die es so nie gab" - ein getarntes Vehikel für, schreibt Sonja Zekri in der- dass mittlerweile einedie Rechte daran hält und also mit jeder Auf- und Vorführung daran verdient, komme noch erschwerend hinzu.Besprochen werden die-Serie "The Expats" mit Tsp ) undRussenmafia-Film "Roxy" mit).