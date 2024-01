Szene aus "Der Würgeengel" nach Luis Buñuel am Schauspiel Frankfurt. Foto: Arno Declair.

Leopold Lippert sieht schon bald die Anzeichen dafür, was beiInszenierung von "Der Würgeengel" am Schauspiel Frankfurt passieren wird: "Hier wird diegleich bröckeln". Luis Buñuel hatte 1962 im gleichnamigen Film eine mondäne Abendgesellschaft zum Ausharren in einem Salon verdammt. Die Tür ist nicht verschlossen, dennoch kann keiner der Partygäste über die Schwelle treten - schnell fallen die Masken des Anstands, so Lippert. PeterLicht und SE Struck haben den Film in ihrer Bearbeitung mit Anspielungen auf Klimakrise und Krieg in die Gegenwart gerückt. Bis dahin ist alles recht vorhersehbar, meint Lippert, aber "was den Abend aber dann doch sehr besonders macht, ist der Detailreichtum und die Präzision, mit der Text und Sound dieseshinwegdehnen. Dabei hilft es, dass die Schauspieler ... Teil eines kollektiven Klangkörpers sind, der von chorischem Sprechen über sich verhärtende Wiederholungsschleifen zu zerstückeltem Smalltalk undtönt. Wenn der Text, der voll mit aparten Wortgebilden wie "hineindiffundierend" "Sofasavanne", oder "" ist, an einer Stelle sehr wiederholend behauptet, 'Ja genau, es stagniert so vor sich hin!', dann hat das deswegen etwas Trotziges ..."In der ist Judith von Sternburg nicht völlig überzeugt, spannend ist aber zum Beispiel die Darstellung der Hausangestellten Maria als "Rächerin der Unterschicht": "Anbieten kann sie ansonsten nur noch E-Zigaretten, auch empfiehlt sie die bodenschonenden Filznoppen unter den Möbeln, die sie allerdings, wie sich zeigt,. Mit Notsituationen kommt sie aus eigener Erfahrung besser zurecht als die reichen Leute. Interessant, dass das Buñuel zu vordergründig gewesen zu sein scheint. Schillernder hingegen der Einfall, dass Maria zugleich der bei Buñuelsein könnte, der durch die Villa streunt. Seinkommt in den sparsam eingesetzten Videos aus Preuß' Mund."Weiteres: FAZ undgratulieren der Theater- und Filmschauspielerinzum Geburtstag. Die 23 Gemeinden des Salzkammerguts sind dieses Jahr Europäische Kulturhauptstadt: In derberichtet Reinhard J. Brembeck von einerin Bad Ischl.Besprochen werdenInszenierung von "Der Zauberberg" am Münchner Volkstheater (),Adaption von Kafkas "Verwandlung" am Burgtheater Wien ( nachtkritik ),' Adaption von Lukas Rietzschels Roman "Das beispielhafte Leben des Samuel W." am Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz-Zittau (),Inszenierung von Necati Öziris Stück "Der Ring des Nibelungen. Eine Machtverschiebung" am Theater Dortmund (),Inszenierung von Shakespeares "Der Sturm" (in Zusammenarbeit mit Moved by the motion) am Schauspielhaus Zürich (), Vera Nemirovas Inszenierung der Mozart-Oper "Don Giovanni" am Staatstheater Nürnberg () undInszenierung von "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" nach Heinrich Böll in den Kammerspielen Frankfurt (),Adaption von Platons "Der Staat" am Theater Krakau () und Adena Jacobs Inszenierung von "Nosferatu" am Burgtheater in Wien ().