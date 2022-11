Buchautor

Gabriele Stötzer

Gabriele Stötzer, geboren 1953 in Emleben, ist eine deutsche Schriftstellerin und Künstlerin. Im Jahr 1973 begann sie ein Studium an der Pädagogischen Hochschule Erfurt. Nach der politischen Exmatrikulation 1976 folgte ein Jahr politische Haft im Frauenzuchthaus Hoheneck. 1979 übernahm sie die private Galerie im Flur bis zu deren Liquidierung durch die Staatssicherheit, ab 1981 performative Fotografie, Super-8-Filme, Veröffentlichung in Untergrundzeitschriften der Prenzlauer Bergszene und Mode-Objektshows mit einer Erfurter Künstlerinnengruppe. Gabriele Stötzer war 1989 Mitinitiatorin der ersten Besetzung der Staatssicherheit der DDR in Erfurt.