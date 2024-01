"Geheimplan gegen Deutschland" am Berliner Ensemble





Als Correctiv vor einigen Tagen aufdeckte, dass sich bei Potsdam AfD-Politiker mit Rechtsextremen getroffen hatten, um über die Deportation von Flüchtlingen zu diskutieren, setzte sich hierzulande plötzlich etwas in Bewegung: In vielen Städten Deutschlands fanden und finden immer noch Demonstrationen gegen die AfD statt. Am Mittwoch veranstaltete das Berliner Ensemble unter dem Titel "" eine szenische Lesung der Correctiv-Recherche ( hier das Script ). Das hat sich natürlich keine Zeitung entgehen lassen, die Meinungen dazu gehen aber auseinander. Clara Löffler wünscht sich in der, dass die Ergebnisse der Recherche "nicht nur dem ausgewählten Publikum im Theater vorbehalten bleiben. Warum nicht investigative Recherchen? In der Halbzeitpause eines Fußballspiels zum Beispiel. Oder anstelle von Werbeblöcken im Abendprogramm? Schließlich ist das Skript der szenischen Lesung für jede*n im Internet frei zugänglich." Weniger von der Breitenwirkung des Abends überzeugt ist Jens Winter, ebenfalls, für ihn handelt es sich um eine "von Correctiv als, die mit kamerabestückten Uhren Geheimtreffen von Rechtsextremisten und deren Unterstützern auffliegen lassen."Auch Deniz Yücel ist in derkritisch eingestellt, er sieht "kein relevantes Theater, sondern die" und befürchtet Übles: "so verdienstvoll diese Recherche auch war, so murks ist das Theater dazu. Denn so verwandelt man einen aufgedeckten Skandal, der der AfD in kommenden Landtagswahlen womöglich geschadet hätte, in einen. Und der hat der AfD noch nie geschadet, ganz im Gegenteil." Patrick Wildermann insistiert imhingegen: "Diese szenische Lesung ist im Theater am richtigen Platz. Schließlich, und daran erinnern auch die, sind die Theater Orte, an denen eine demokratische Zivilgesellschaft ihre Anliegen frei verhandeln können sollte. Nicht zuletzt die, mit der wir gegenwärtig konfrontiert sind."Peter Laudenbach () fühlt sich in aller Irrsinnigkeit an Elfriede Jelinek und Thomas Bernhard erinnert: "Kay Voges inszeniert die Potsdamer Gesellschaft am Berliner Ensemble als: ein langer Tisch, dahinter vier Herren (Andreas Beck, Max Gindorff, Oliver Kraushaar, Veit Schubert) und eine Dame (Constanze Becker) in schwarzen Anzügen und weißen Hemden. Neigt die Correctiv-Rhetorik zur Dämonisierung und Sensationalisierung der konspirativ einberufenen Versammlung freidrehender Deutschnationaler, macht Voges genau das Gegenteil: Er entdeckt die."Hier kann man die Lesung im Live Stream verfolgen:Weiteres: Irene Bazinger gratuliertin derzum 70. Geburtstag. Besprochen werden eine Aufführung von' Oper "La Montagne Noire" in der Inszenierung von Emily Hehl am Theater Dortmund Van Magazin ) und "Das beispielhafte Leben des Samuel W." vonam Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau (und).