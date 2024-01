Szene aus "Diderot in Petersburg". Foto: Philip Frowein

Das Theaterkollektiv 'bruch' hat Novelle "Diderot in Petersburg" auf die Bühne des Zürcher Theaters am Neumarkt gebracht, verpackt als Operette, garniert mit Erotik, Satire und Kolonialismus-Kritik. Ein bisschen "zu viel des Guten", stöhnt Leonard Haverkamp, nicht nur, wenn die russische Zarin Katharina II mit Dreadlocks auftritt: "Trotz einiger kluger Lacher über die Einfalt der Ideologen gerät man beim Zuschauen ins Schlingern. Die Auseinandersetzung mit den aufgebrachten Themen verliert sich in den, aus der Operette haben 'bruch'- vor allem die Dramaturgie importiert. Musikalisch geht die Bandbreite von Barry White und Synthiepop über französische Klassik bis zu russischem Hardstyle (Komposition: Stanislav Iordanov), mal singen die Darstellenden (mit), mal strippen sie dazu. Zu schnell wechseln, die jede*n belächelt, der oder die auch nur einen der vorgetragenen Gedanken ernst nimmt." Ein bisschen langweilig, aber alles in allem doch unterhaltsam, urteilt Ueli Bernays in der

Hinter den Kulissen des blickt Nils Minkmar in ein "", wie er in der schreibt: "Der Geschäftsführer und der Intendant sind einander in zugetan. Nun aber eskaliert die Situation: Intendant Laufenberg hat angekündigt, Proben und Aufführungen ausfallen zu lassen, weil sein Theater aufgrund der Erkrankung des Geschäftsführers von Berg 'handlungsunfähig' sei." Eine scharfe Antwort der für das öffentliche Haus zuständigen Personen in Stadt und Land, der grünen Staatssekretärin und des Wiesbadener Kulturdezernenten von der SPD, ließ nicht lange auf sich warten, sie drohten mit "arbeitsrechtliche Konsequenzen und Regressforderungen", sollte dem Theater Schaden entstehen, so Minkmar weiter. Laufenberg warf der Politik in Folge "Rechtsbruch" vor. In Wiesbaden wartet man derweil sehnsüchtig auf das Ende seiner Intendanz im Sommer, weiß Minkmar.

Weitere Artikel: Für die hat Jakob Hayner einen Neuköllner Deutsch-LK mit Schülern, "alle mit Migrations-, aber ohne Bildungsbürgerhintergrund", in "Woyzeck"-Inszenierung am Berliner Ensemble begleitet, um zu erfahren, was Büchner der heutigen Einwanderungsgesellschaft noch zu sagen hat.