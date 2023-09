Szene aus "Noch wach?" am Thalia Theater. Foto: Krafft Angerer.

Szene aus "Doktormutter Faust". Foto: Birgit Hupfeld

Von einem Hotelpool in Hollywood geht es inAdaption von Benjamin von Stuckrad-Barres Schlüsselroman "Noch wach?" in ein, verrät-Kritikerin Julia Encke. Dass der Regisseur in seiner Inszenierung am Thalia-Theater den Chef eines Medienkonzerns, der in einenverwickelt wird, als Dracula, und seine Mitarbeiter ebenfalls alsdarstellt, findet die Kritikerin passend. Besonders gefällt ihr eine Szene, die die Männerfreundschaft des Medienmoguls mit dem Erzähler als entrückten Tanz inszeniert: "Der Schauspieler, großartig in der Rolle des Senderchefs, zieht seinen Dracula-Umhang aus, entschlüpft dem Konzernchefhabitus und. Macht sich locker. Geht aus sich heraus, exaltiert. Hier, zusammen mit dem Erzähler, der in den Rückblende-Szenen noch sein Freund ist, kann er das. Und dieser Freund, den Nils Kahnwald als Stuckrad-Alter-Ego spielt, der viel kleiner ist als Löw, sehr dünn und zappelig, wirft sich ihm tanzend in die Arme wie ein Kind. Hier sind beide Kinder, selbstvergessen,. Es ist ein Akt der Weltflucht, Regression und Ekstase, in der das Schloss im Hintergrund kein Medienhaus mehr darstellt, sondern eher eine Mischung aus. Bis irgendwann Schluss ist."-Kritikerin Katrin Ullman sieht es ein wenig anders: Dafür, dass hier derum den ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt verhandelt wird, dem Mitarbeiterinnen sexuelle Belästigung vorwarfen, kommenerstaunlich wenig zu Wort, meint sie. Ähnlich sieht es Christiane Lutz in der, nur "am Ende kurz bevor im Finale die Frauen den Sender stürmen (Spoiler: ganz anders als im Roman), Pflanzen, Bürobedarf, Kuscheltiere und einschmeißen, entsteht etwas, das dem ganzen Roman fehlt:."Einen "aberwitzigen Remix der Faust-Bausteine" bekommt Dorothea Marcus mit"kon-genialer" Inszenierung "Doktormutter Faust" am Schauspiel Essen zu sehen. Im Stück, geschrieben von, ist Margarete Faust Professorin für Gender-Studies und geht eine verhängnisvolle Affäre mit einem ihrer Studenten ein. Da werden die goetheschen Machtverhältnisse schön über den Haufen geworfen und gleichzeitig, so lässig wie komplex, "Identitäts- und Machtdiskurse der Gegenwart" thematisiert, lobt Marcus: "Und ist nicht letztlich doch manches erlaubt im Namen der Liebe? Eine, mit wollüstigem Trance-Techno grundiert, scheint alles gut zu sein. Mit seligem Lächeln und nackter Brust schaukelt die Professorin in der Ursuppe, abwechselnd mit Karim, es haucht und atmet, nackt, seufzend und singend treiben die Schauspieler durch den Kunsteisnebel der Lüste. Schön ist das gemacht und könnte bessernicht ausdrücken, die hier verhandelt werden."Besprochen werden außerdemStück "Der Junge aus der letzten Reihe" inszeniert vonam Schauspielhaus Zürich (), ebenfalls dort:Inszenierung von Brechts "Das Leben des Galilei" (),Inszenierung von Frank Wedekinds Stück "Lulu" am Staatsschauspiel Dresden (),Inszenierung von Paul Abrahams Operette "Blume von Hawaii" an der Oper Magdeburg (),Inszenierung von Jonathan Larsons musikalischem Theaterstück "tick, tick...Boom!" am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen (),Inszenierung von "Extinction" an der Berliner Volksbühne (),Inszenierung von Henrik Ibsens "Die Stützen der Gesellschaft" am Theater in der Josefstadt in Wien (),Adaption von Ingeborg Bachmanns Roman "Malina" am Volkstheater in Wien () und Max Emanuel Cencics Inszenierung von Georg Friedrich Händels Oper "Flavio, Re de' Longobardi" Bayreuth Baroque Festival ().