-Redakteuer Pascal Beucker präsentiert in Frage-Antwort-Form eine ziemlich faszinierend zu lesende taktische Einschätzung der kommenden. Sie wird wohl erst zurim Juni 2024 antreten, meint er: "Solange Wagenknecht & Co noch formal in der Linkspartei sind, können sie diese weiter vonschießen, damit möglichst wenig von ihr übrigbleibt. Außerdem können sie die üppigeder Linksfraktion im Bundestag für ihr Treiben nutzen." Das lange Zögern hat aber auch einen. Wenn die neue Partei erst im nächsten Jahr gegründet wird, kriegt sie mehr Staatsgeld: "Nun haben zwar alle Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen, die mindestens 0,5 Prozent der Stimmen erhalten, einen Anspruch auf staatliche Finanzmittel. Aber nur bis zur Höhe der von ihnen selbst erwirtschafteten Einnahmen, was vor allem Mitglieds- und Mandatsträgerbeiträge sowie Spenden meint. Entscheidend dafür sind die Zahlen aus dem Vorjahr - außer bei Parteien oder Listen, dieneu gegründet werden." Die Linkspartei verlöre übrigens durch den Abzug der Abtrünnigen im Bundestag denund wäre nur noch eine "Gruppe". "Der Hauptunterschied ist ein finanzieller: Auch eine Gruppe erhält zwar für ihre parlamentarische Arbeit eine finanzielle, technische und personelle Unterstützung - aberdes Grundbetrags einer Fraktion."Russland ist und bleibt, was der Welt im letzten Jahr unmissverständlich vor Augen geführt wurde, konstatiertim. Viele hatten nach den Reformen von Gorbatschow und der friedlichen Auflösung der UdSSR gedacht, "dies sei dasNur: Untergehende Imperien geben nicht kampflos auf. Erste Anzeichen für eine Gegenwehr gab es bereits, als die russische Armee 1992 das heute noch abtrünnige Gebiet Transnistrien am östlichen Ende des neuen souveränen Staates Moldawien besetzte und später zwei brutale Kriege zurTschetscheniens innerhalb der Russischen Föderation führte." Die Ukrainer, die sich nicht unterwerfen wollen, sagen sich deshalb von der russischen Kultur los, auch von der Literatur. "Es hätte anders kommen können: Die russischsprachige Literatur hätte durch die Arbeit ukrainischer und anderer postkolonialer Schriftsteller bereichert werden können, so wie es in der englischsprachigen Literatur durch die Arbeit südasiatischer, afrikanischer und karibischer Schriftsteller geschehen ist. Doch bei dem Versuch, die '' mit Gewalt wiederherzustellen, hat Putin sie zerstört." Der Westen kann hier nur mehr oder weniger zuschauen, so TGA, erst wenn Putin weg ist, könne er agieren.Deutsche Politiker, besonders aus den Reihen der SPD, gaben nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs zu, sich in Präsidentgetäuscht zu haben. Man hätte ja nicht ahnen können, wer da im Kreml sitzt. Och, hätte man schon, meint Benedict Neff in dernach Lektüre der "Moskau-Connection" von Reinhard Bingener und Markus Wehner und Masha Gessens Putin-Porträt "Der Mann ohne Gesicht" . Denn Putin fiel schon immer durch seinegegenüber dem Menschenleben auf, was er mehrfach in der Öffentlichkeit bewies: "Wie konnte die deutsche Politik dies alles ausblenden? Nur aus einer: wirtschaftliches Interesse an billigem Gas, gepaart mit einem Desinteresse an geostrategischem Denken. Die deutsche Regierung war unermüdlich darin, zu erklären, dass es sich bei dernur um ein privatwirtschaftliches Projekt handle - und nicht um eine geostrategische Waffe. Und die Deutschen schienen es noch mehr zu glauben, als der damalige amerikanische Präsident Donald Trump vor dem Pipeline-Bau warnte. So ist auch der deutsche Antiamerikanismus eine Komponente in dieser Geschichte: Viele deutsche Politiker trauen noch. Handel durch Wandel, ein dritter Weg zwischen Ost und West - solche deutschen Selbstbeschwörungen führten mit in die Katastrophe. Ihren historischen Schuldkomplex haben viele deutsche Politiker seltsamerweise sehr einseitig auf Russland bezogen, während sie die Sorgen und Ängste der Polen, Balten und Ukrainer nicht ernst nahmen, obschon Deutschland auch diese Länder im Zweiten Weltkrieg in grausamer Weise versehrt hat. Aber was interessieren die kleinen Länder? Es spielte die."Guerillataktiken und Überraschungsangriffe werden im Ukrainekrieg nicht funktionieren, einfach, weil diedafür heute zu gut geworden ist, meint in derder Militärexperte. Er sieht nur eine Möglichkeit für die Ukraine, diesen Krieg zu gewinnen: 10 oder wenigstens 5 Prozent Mobilisierung, das "wären immer noch anderthalb Millionen Soldaten. Mit einer solchen Truppenstärke könnte die Ukraine ihre Schlachten gewinnen und ihr Territorium auf die altmodische Art und Weise befreien: in einem, so wie in den meisten europäischen Unabhängigkeitskriegen."