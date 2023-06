Sieht geduldig hin: "20.000 Arten von Bienen" von Estibalz Urresola Solaguren

Die Filmkritik ist hingerissen vonspanisch-baskischem "20.000 Arten von Bienen", in dem ein achtjähriger Junge seineentdeckt. Die jungebekam für diese Darstellung im Februar den Silbernen Bären der Berlinale als beste Schauspielerin. In dem Film "geht es gleich auf mehreren Ebenen um Verwandlungen und Offenbarungen diesseits und jenseits von Grenzen, und es geht ums Geraderücken des Verdrehten und Falschen", schreibt Cosima Lutz in der. "Elegant öffnet der Film das Thema Transsexualität damit hin zu universellen Erfahrungen" und das "ohne die fragile Leichtigkeit eines Kindheitssommers mit Bedeutungen zu überfrachten. Alles strömtineinander." Auch Marian Wilhelm freut sich imüber diese gelassene Selbsverständlichkeit, mit der der Film sein Thema anpackt. Der Silberne Bär für Otero müsste eigentlich ein Regiepreis sein, findet Andreas Kilb in der: "Wer genau hinschaut, siehtund Aufmerksamkeit, das in den Bildern steckt, die kleinen Momente von Wahrheit, die sich zu einem großen Mosaik ergänzen. Estibaliz Urresola Solaguren hat das geduldige Hinsehen als Dokumentarfilmerin gelernt. In ihrem Spielfilmdebüt stellt sie es in den Dienst der Fiktion." Imhatte Thierry Chervel den Film bei seiner Berlinale-Aufführung besprochen Susan Vahabzadeh schaut für diedie im Netz kursierendenhinter denen vermutlichund dessenstecken, darunter etwa "The Best in Hell" . Der Film "sieht, mit seinen Explosionen und rasanten Kamerafahrten, aus wie eine professionelle Großproduktion aus Hollywood - ein moderner Kriegsfilm im Stil des Irakkriegsdramas 'The Outpost', bloß mit mehr Satellitenbildern und weniger Handlung. Was hier ganz bestimmt nicht im Mittelpunkt steht: die Menschen, die man sieht. Frühere Produktionen aus der Reihe muten eher an wie. ... Meistens geht es so: Panzer mäht Baum um, Granate zerstört Hauswand, Verletzter mit halb explodiertem Gesicht torkelt aus Gebüsch, dazu Dialoge vom Feinsten: '7896!' - 'Korrigiere: 7895!' -'Feuer!'"Außerdem: Susanne Gottlieb porträtiert imdie Schauspielerin, die im neuen (in taz und Standard besprochenen) "Indiana Jones"-Abenteuer an der Seite vonzu sehen ist (mehr zum neuen Indy-Film bereits hier ). Vomgibt es neue Folgen, meldet Max Sprick in der, wobei die charakteristische Stimme vonmittels K.I. über die Stimme des Kabarettistengelegt wird. Maria Wiesner schreibt in dereinen Nachruf auf den Schauspieler. Besprochen werden Lars Kraumes romantische Komödie "Die Unschärferelation der Liebe" ( Standard ).