Mit ihrem neuen Album "No Thank You" istganz bei sich angekommen, freut sich Jonas Wagner in der. Ihr Produzent Inflo "verteilt Gospel- und Soul-Samples großzügig auf beinahe jeden Beat; mal als einzelne Stimme in abrupt abgeschnittenen Bits, mal als volltönende Chor-Untermalung. Dazu minimalistische Retro-Breakbeats, stolpernde Bassdrums, trockene Snares, nervös schwingende Hi-Hats. Alles gerade noch so im Takt, alles damit aber auch. Und als Klammer:. ... Man höre stellvertretend etwa 'Gorilla': Fanfaren-Intro, Flughöhe Blockbuster-Intro. Dann kippt das Ganze aber. Der Beat rumpelt und das, das man schon aus 'Concrete Schoolyard' von Jurassic 5 kennt, schmiert seinenin die Szenerie."Wenn der Pianistspielt, lässt sich über den Komponisten noch einiges lernen, schreibt -Kritiker Christian Wildhagen nach einem Konzert in Zürich. So zeigt sich, "wie vielfältig die Strategien sind, mit denen Bach das Instrument aus seiner bis dahin überwiegend dienenden Rolle als Teil des barocken Basso continuum befreit. Mal dialogisiert es mit dem Orchester, mal spinnt es dessen Motive fort, mal fügt es sich ein, mal tritt es in offenen Wettstreit. Schiff differenziert diese bis heute gültigen Prinzipien, indem er Solopassagen organisch aus dem Gesamtklang hervortreten lässt, und zwar nicht so sehr durch Lautstärke, eher durch Wechsel im Klang, in der Artikulation und in der Intensität. Danach geht der Klavierton wieder bruchlos im Orchesterklang auf." Schiff "spielt historisch informiert, aber in umgekehrter Richtung:. So macht er an mehreren Stellen deutlich, wie viel etwa Beethoven demverdankt." Bernhard Uske resümiert in derSchiffs Konzert in Frankfurt.Besprochen werden ein-Abend mit demunterund ein Lieder-Zyklus dermitunter), ein vondirigiertes Konzert der Standard ), das neue Album des Schweizer Rappers Pronto ( Zeit ) undAlbum "Neon Colonialismo" ( taz ). Außerdem geben die Kritikerinnen und Kritiker vonihrepreis, darunter "Felicita" von