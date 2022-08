Diehat ihr Feuilleton einigenüberlassen. Der kuratierende Essayistschreibt: "Kultur ist nicht unbedingt ein. Sie kann nur in seltensten Ausnahmefällen Gewalt bändigen oder verhindern. Wird eine Kultur vom Krieg betroffen, muss sie sich damit auseinandersetzen, mit der menschlichen Gewalt und dem, was sie anrichtet. Ich kenne keinen Künstler in der Ukraine, der von diesem Krieg unverändert geblieben wäre." Der designierte Friedenspreisträgermeditiert in dem Dossier über Sein und Zeit im: "Der Krieg verdichtet die Zeit, macht sie ungreifbar, unsichtbar. Sie lässt sich einfach nicht spüren. Du befindest dich in einem, der dich immer weiter wegträgt von einem friedlichen, normalen Leben. ... Unsere Tage sind verdichtet, aber unsere Zeit ist nicht verschwendet. Hinter uns liegt eine gut gemachte Arbeit. Ich weiß nicht, ob wir in Zukunft gut schlafen werden, aber ich bin mir sicher, dass wir uns nicht schämen werden für unsere Schlaflosigkeit."Die Karl-May-um die Entscheidung des Ravensburger Verlags, zwei Kinderbücher aus dem Sortiment zu nehmen, die einen neuen "Winnetou"-Film ( unsere Kritik ) als Merchandise flankierten und auf Social-Media auf Gegenwind gestoßen sind, verlagert sich von einer Film- ( hier und dort unsere Resümees) zu einer Literaturdebatte. Das Publikum werde durch solche Entscheidungen sagt Ijoma Mangold imund macht den souveränen Leser stark, der auch ohne an die Hand genommen zu werden weiß, dass Fiktion nie der Wirklichkeit entspricht.Karl May war, lautet Magnus Klaues Befund auf, sondern ein- schließlich habe May an den faktischen Welten der fernen Prärie de facto kein Interesse gehabt. "Mays Hochstapelei war erfolgreich, weil sieohne jede kolonialistische oder antikolonialistische Absicht gewesen ist. Ihn ausgerechnet dafür posthum bestrafen zu wollen, zeugt von Fantasielosigkeit und, aber nicht von politischer Intelligenz."Dass sich Sigmar Gabriel im Zuge dieser Geschichte zu einem melodramatischen Tweet hinreißen ließ, nimmt Johannes Franzen, der viel Verständnis dafür hat, wenn man sich von dieser öden Debattefühlt (danke!), aufzum Anlass, um über dieundnachzudenken: "Mit der Unschuld kindlicher Kulturrezeption verteidigen Erwachsene auch die eigene politische Unschuld. Anders lässt sich nicht erklären, dass auf eine dermaßen unreflektierte Art die Tatsache beiseitegeschoben wird,tatsächlich ist."Außerdem:im Buch "Poesie und Politik" vorgetragenes Gedankenexperiment, deutsche Schriftsteller der Gegenwart sollten doch mal für einen Tag die Geschicke der Republik übernehmen, hält Gustav Seibt in derfür einen "eher platten Einfall" aus "Sektlaune". Der Schriftsteller setzt in dersein Kriegstagebuch ausfort. In dergratuliert Tobias Döring dem Schriftsteller zum 80. Geburtstag.Besprochen werden unter anderem"Rückläufiger Merkur" ( ZeitOnline ),"Vier Tage, drei Nächte" ( NZZ ),"Geschichte eines Kindes" ( FR ),"Große Erwartungen" ( Tsp ),"So long, Annemarie" ( Standard ),"Nachmittage" () undlyrisches Tagebuch "Kein Tag ohne" ().