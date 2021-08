Im Interview mit derspricht Leiterüber das Programm für das Musikfest Berlin , das heute beginnt. Dazu gehören zwei die Uraufführungen:"Gebet der Hexe von Endor" nach einem Text von Botho Strauß und "House of Calls" von. Dazu kommt das Spätwerk vonsowie Madrigale von, Musik der Renaissance und des Barock: "Alle diese Positionen zusammen kreieren im Festival eine außergewöhnliche, der menschlichen Stimme und des Gesangs. Die vielleicht sogar etwas Exotisches hat, nachdem insbesondere die Vokalmusik durch die Covid-19-Pandemie so lange schweigen musste. Heiner Goebbels kommt mit dem Ensemble Modern Orchestra und bringt zahllose Stimmen und, Ländern und Sprachen mit. Teilweise aufgenommen noch mit historischen Phonographen auf Wachsmatrizen, gefunden in Archiven, aber auch Stimmen von heute."Karl Bruckmaier stellt in derden Folkmusikervor, dessen Album "His Last Letter" nur als Schallplatte herauskommt und seine Liebe zu Louis Armstrong, den Mississippi Sheiks, Fats Waller oder Bix Beiderbecke belegt. Für Bruckmaier ist die Platte ein wahres Wunder, ein "": "Meiner Erfahrung nach führt die absichtliche Verschmelzung - gern Fusion genannt - zweier Musikwelten zum Verlust der jeweiligen Stärke einer jeden Einzelgattung. ... Unter Muldaurs Leitung allerdings scheint es, als habe ein 'Come All You Fair and Tender Ladies' oder ein 'Boll Weevil Holler' einfach eine andere evolutionäre Abzweigung genommen, als hätte sich bereits 1927 die Chance ergeben, diedurch eine Umarmung der diversen Volks- und Folkmusiken am Leben zu erhalten,zu bewahren."Hier eine Kostprobe von einem Konzert in Albuquerque 2019:Weitere Artikel: Stephanie Grimm berichtet in dervom Pop-Kultur-Festival in der Berliner Kulturbrauerei. In der schreibt Jakob Biazza zum Tod des Reggae-Pioniers, in der verfasst Hanspeter Künzler den Nachruf.Besprochen werdenIndie-Rock-Album "Any Shape You Take" (auf dem Olaf velte in der FR viel "gitarrenbetonte Begeisterung" hört, auch ZeitOnline freut sich Daniel Gerhardt über "Wut, Verzweiflung, Euphorie, Tortenschlacht"),Album "Music City U.S.A." (), eine CD mit der Musik von), der Saisonstart der Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko mit Weber, Hindemith und Schubert ( SZ Tsp , FAZ), das Geburtstagskonzert des HR-Sinfonieorchesters in der Alten Oper Frankfurt ( FR ), Herbert Blomstedt mit Honegger und Brahms bei den Salzburger Festspielen ( Standard ).