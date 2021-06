Monster-Doppel in verdoppelter Welt: Godzilla und Kong beim Schiffeversenken

verpflichtet sich mit einer "Inclusion Policy" für seine Filme dazu, künftigvor unter hinter der Kamera zu erfüllen, ferner soll es auch beim Casting um diee "authentische Darstellung" ethnischer und kultureller Gruppen, Nationalitäten, Religionen, Körpermaße etc. gehen (vonist im übrigen keine Rede -können also weiterhin darauf hoffen, für ihre Darstellung vonOscars zu gewinnen). Hellhörig wird-Kritiker Tobias Kniebe beim Punkt der, denn "im Vergleich zu all den anderen fragilen Punkten der Aufzählung" ist diese "ja nur dadurch definiert, was als solche im Pass steht, und da man die allerverschlungensten und absurdesten Wege kennt, wie solche Einträge zustande kommen, erscheint sie an dieser Stelle. Und was sollte ihre Betonung in dieser Liste eigentlich bewahren? Alles, was man sich vorstellen kann, geht sofort in Richtung einer, oder aber es driftet hinüber zu einem geckenhaften Nationalstolz aus der Vergangenheit, den man nun wirklich nicht geschützt sehen möchte."-Kritiker Bert Rebhandl wird beim neuen, extrem hochauflösend gestalteten Monsterspektakel "Godzilla vs. Kong" philosophisch: Die Blockbuster der letzten 20 Jahre bilden so etwas "wie Jahresringe einer großen Bewegung auf einenzu, der eben keinerlei Vorlage mehr braucht - außer das riesige Repertoire der Vorstellungen von Humanität, Monstrosität, Natürlichkeit und erhabener Gewalt, das die Menschheit entwickelt hat. Fast scheint es, als hätte 'Godzilla vs. Kong' von dieserdurch ein digitales Imaginäres einen Begriff. Denn die hohle Erde, das Reich im Inneren, das sich hinter einem Kipppunkt der Druckverhältnisse eröffnet, ist ein Vorschein eines Planeten, der sichkann." Weitere Besprechungen in FAZ und taz Außerdem: Für diebesucht Axel Rühle den großartigen TV-Dokumentaristender in diesem Jahr hundert Jahre alt wird, in dessen Pariser Wohnung zum Gespräch über sein bewegtes Leben - wann bergen die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich endlich Trollers "Pariser Journale" als Mediatheken-Schatz?Besprochen werden"The Trouble With Being Born" ( ZeitOnline ),"Monster Hunter" ( Presse ),' "Catweazle" ( Presse ) und die-Serie "Loving Her" ( taz ).