, seit Vorwürfen sexueller Übergriffe arbeitslos, dreht wieder einen Film. In Italien, unter der Regie von, spielt er einen Ermittler, der einen Pädophilen überführen soll - ein Anlass für Hanns-Georg Rodek in der, über das " nachzudenken . Ihn erinnert die Nachricht an die, als in Hollywood unerwünschte Leute sich ein neues Standbeinaufbauten. "Darin drückte sich der Hochmut der Filmfabrik gegenüber anderen Kinomatografien aus, und nun scheint sich das beim Canceln zu wiederholen: auf der einen Seite das moralisch erleuchtete, sich radikal säubernde Amerika, auf der anderen Old Europe,. Lasst sie doch nach Europa ziehen! Roman Polanski, der Vergewaltiger, ist schon lange da und dreht Film auf Film. Woody Allen hat dort Zuflucht gefunden." Auch Peter Bradshaw vom sieht die "Uncancel Culture" auf dem Vormarsch.Weitere Artikel: Tigran Petrosyan spricht in dermit Nabila Bushra und Farah Bouamar, die alsHorrorkurzfilme drehen. Esther Buss befasst sich immit den experimentellen Arbeiten der US-Filmemacherin. Scott Tobias blickt imauf "Pearl Harbor",vor 20 Jahren veröffentlichtes "dummes Kriegsepos" zurück.Besprochen werden die-Doku "High on the Hog" über Guardian ),' gleichnamige Serienadaption von Colson Whiteheads "Underground Railroad" ( Artechock ),Dokumentarfilm "Black Jesus" ( Artechock ),in Österreich in den Kinos gezeigter Oscargewinner "Nomadland" ( Presse ) undZombiefilm "Army of the Dead" (SZ).