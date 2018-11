Buchautor

Enis Maci

Enis Maci, geboren 1993 in Gelsenkirchen, hat Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und Kultursoziologie an der London School of Economics studiert. 2010 erhielt sie den Förderpreis des Literaturbüros Ruhr. Sie ist Autorin und seit der Spielzeit 18/19 Hausautorin am Nationaltheater Mannheim.