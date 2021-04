Momente jugendzimmerpoetischer Kraft: "Love and Monsters" auf Netflix



Berückt ist FR-Kritiker Daniel Kothenschulte von Michael Matthews' offenbar durch und durch liebenswertem Netflix-Monsterfilm "Love and Monsters" (den "deutschen" Verleihtitel "Monster Problems" mag er gar nicht), in dem es um Postapokalypse, sehnsüchtige Liebe und großäugige Monstren geht. "Es gibt einen gigantischen Frosch mit klebriger Zunge, der sich wie ein moosbewachsener Felsen aus einem Tümpel erhebt. Noch eindrucksvoller ist eine schleimige Riesenschnecke, wie sie schon Doktor Doolittle gekannt haben könnte. Die Figuren sind so kunstvoll entworfen, als hätte Tim Burton einen Muppets-Film nach Zeichnungen von Alfred Kubin ausgestattet." Mit diesem Film reist auch FAZ-Kritiker Oliver Jungen gern zurück in sein Jugendzimmer: "Der Referenzrahmen sind emotional gelungene Initiationsfilme der achtziger Jahre. Wenn Joel eine pottwalgroße Killermade in letzter Sekunde in die Luft sprengt (ein Jungstraum!) und danach ausruft 'Ich fühle mich wie Tom Cruise', dann riecht das, ja, nach 'Teen Spirit'."

Weitere Artikel: David Steinitz berichtet in der, dassundihre Dreharbeiten im US-Bundesstaatabgebrochen haben, um damit gegen die vom republikanischen Gouverneur auf den Weg gebrachtezu protestieren. Im schreibt Kristina Jaspers überProduktionsdesign des-Erfolgs "Das Damengambit". Fritz Göttler gratuliertin der SZ zum 80. (oder 81.?) Geburtstag.Besprochen werden auf Mubi gezeigtes Spielfilmdebüt "Valley of Souls" ( Standard ) und die aufgezeigte Doku "Schwarzer Adler" über) - Daneben gibt es ein kurzes Interview mit dem Ex-Profifußballer, der meint, nicht nur habe sich am Rassismus im deutschen Fußball nichts geändert, "es wird zurzeit. Obwohl wir in einer globalen Welt leben, gibt es noch Menschen in diesem Land, die etwas gegen andere Menschen haben, nur weil sie anders aussehen. Und solange es diese Engstirnigkeit gibt, müssen noch mehr Filme wie 'Schwarze Adler' gezeigt werden. Der Rassismus ist nicht weg, er istgeworden.".