Joséphine Sanz und Gabrielle Sanz in "Petite Maman". Copyright: Lilles Films

Im vorigen Jahr ist die Berlinale recht glücklich derdavon gesegelt, doch in diesem Jahr schwankt das Filmfestival in einem. Heute hätte es eigentlich beginnen sollen, doch eine Öffnung der Kinos ist nicht absehbar, von einem Defilee auf dem Roten Teppich ganz zu schweigen. Das einzige, was die beiden Festivalleiterundauf ihrer Pressekonferenz für heute bieten konnten, war die Ankündigung des Wettbewerbs und der Modalitäten, unter denen die Filmfestspiele statt finden sollen. Wie bereits bekannt, soll vom 1. bis zum 5. Märzund nur für Verleih, Rechtehändler und Kinobetreiber der Europäische Filmmarkt (EFM) stattfinden, einer der umsatzstärksten der internationalen Filmindustrie. Der "World Cinema Fund" und die "Berlinale Talents" finden ebenfalls im März online, aber für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich statt.Dieundfinden für Fachpublikum und Medien online im März statt. Für das Publikum soll es vom 9. bis 20. Juni ein Fest fürs Kino geben, eventuell unter freiem Himmel, aber auf jeden Fall mit rotem Teppich.Der Wettbewerb ist auf fünfzehn Filme komprimiert, mit vielen gesetzten Größen des internationalen Autorenfilms. Vertreten sind neben der gerade hochgehandelten, die mit "Petite Maman" ein weiteres ihrer zärtlichen Mädchenporträts zeigt, der Kinopoetmit seinem neuen in Berlin gedrehten Film "Introduction", der Japanerund alte Berlinale-Bekannte wie der Rumänemit einer offenbar recht respektlosen Version eines Revenge-Porn oder der Ungar. Und keine Berlinale ohne iranischen Film:undzeigen "A Ballad for the White Cow".Mit vier Filmen drängt sich diein den Wettbewerb, ganz wie zu Dieter Kosslicks Zeiten, darunterErich-Kästner-Verfilmung "Fabian",Regiedebüt "Nebenan", das eine Hommage auf die Kneipe als wahrem Herz einer jeden Stadt sein soll, außerdemdokumentarisches Lehrerporträt "Herr Bachmann" und "Ich bin dein Mensch" von, die zuletzt mit ihrer Serie "Unorthodox" einen Erfolg feierte. Eigentlich könnte man auchdeutsch-georgischeProduktion "Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?" dazu zählen. Dann wären das das fünf. Aus den USA ist kein einziger Film dabei, ebenso wenig aus Indien, China, Südamerika oder einem afrikanischen Land. (Alle Filme des Wettbewerbs hier Etwas mehr internationales Flair verströmt die Auswahl für die zweite Wettbewerbsreihe "", die neue und innovative Stimmen Raum geben möchte. Filme von Samaherundführen zum Kairoer Tahrir-Platz, in die Pariser RER-Bahn, nach Griechenland, Vietnam und Hawai, aber auch in die Vergangenheit der argentinischen Militärdiktatur und der baltischen Aristokratie. Im Berlinale Spezial laufen unter anderemHongkong-Thriller "Limbo", Starvehikel wie "The Mauritanian" mit Jodie Foster und "Frech Exit" mit Michelle Pfeiffer sowie Dokumentationen zuund den italienischen Cantautore So viel lässt sich schon sagen über das Wettbewerbsprogramm: Heiteres, Unbeschwertes oderfindet in diesem Jahr nicht statt, auch wenn Chatrian versicherte, dass das Herz der ausgewählten Filme nicht so dunkel sei wie im vorigen Jahr. Es herrsche viel Wut, das schon, und der eine oder andere Filme zeige gar so etwas wie einen "". Aber alles in allem habe niemand seine Glauben an das menschliche Miteinander verloren.Dabei nehmen die Filme des Wettbewerbs noch keinerlei Bezug auf die neue Wirklichkeit, betonte Chatrian, können sie auch nicht. Die meisten befanden sich bei der Auswahl bereits in der Produktion oder in der Postproduktion. Es werden also Filme aus der Zeit vor der Pandemie sein, deren Erschütterungen, Unsicherheiten, Verunsicherungen höchstens subkutan spürbar sein mögen.sind strikt zusammengestrichen. Statt der sonst vierzig bis fünfzig Produktionen zeigen sowohl Forum als auch Panorama nicht mal zwanzig. Beim Forum sind fast die Hälfte Debüts, das Panorama stellt seine übliche Mischung aus queerem Film, Fiktion und Dokumentation zusammen, erweitert um indigenes Kino.Die Bären werden im März bekanntgegeben, aber erst im Juni verliehen. Die sechsköpfige Jury ist mitundparitätisch besetzt, allerdings nur aus Regisseurinnen und Regisseuren, die bereits einen Goldenen Bären erhalten haben. Sie sind dem Festival verpflichtet. Aber warum sind keine Kameraleute, Produzenten oder SchaupielerInnen vertreten? Ist Film allein eineUnd wenn wir schon dabei sind: Ab diesem Jahr sollen keine Silbernen Bären für SchauspielerinnenSchauspieler verliehen werden, sondern nur noch ein einziger Bär fürs Schauspiel. Schwer zu sagen, ob diese Entscheidung einedarstellt, eine Sparmaßnahme oder auch Geringschätzung für das Fach. Das Kino der Berlinale kennt nur noch Gender, aber keine Geschlechter.Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian haben ihre Ankündigung als Video ins Netz gestellt,waren unmöglich. Dabei bleibt so vieles offen: Warum wurde der Wettbewerb nicht gleich ganz verschoben? Wie sicher ist der Juni? Hätte es nichtauch für das Publikum geben können, zusammen mit dem Kinos? Die Leute haben im Moment doch Zeit wie niemals zuvor - und vielleicht nach den endlosen Serienabenden auch mal wieder Lust auf Film! Man muss kräftig die Daumen drücken, dass das Konzept der Berlinale aufgeht. Ausgemacht ist das nicht.Auf jeden Fall wird derauch diese Berlinale verfolgen, wenn auch nicht so außer Atem wie gewohnt.