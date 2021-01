Giorgio de Chiico: Rätsel der Ankunft

Der Kunsthistoriker denkt in derüber das Verhältnis von Bildgedächtnis, Individuum und Kultur nach und er erkennt in dem Schriftsteller den Inbegriff eines neuen nomadischen Weltbürgers, der die Bilder nur noch in sich selbst trägt: "Nachdem er lange davon geträumt hatte, irgendwo anzukommen, begriff er mit der Zeit, dass er nur bei sich selbst ankommen und sichkonnte, die. Diese Erkenntnis ist in dem autobiographischen Roman 'Das Rätsel der Ankunft' beschrieben. Der Titel stammt von einem 1912 entstandenen Gemälde Giorgio de Chiricos, der ihn seinerseits von Apollinaire übernahm. Naipaul ließ sich von dem Zufallsfund einer billigen Abbildung dazu anregen, die Geschichte eines gemalten Bildes zu erzählen, das er nicht gekannt hatte und in dem er dennoch seine eigene Geschichte wiederfand. "In der lauscht Gaby Hartel auf die demokratischen Schwingungen der Soundskulptur, die die norwegischen Künstlerinin Oslos kleinem Yachthafen platziert hat: "Dolven arbeitet gern mit flüchtigen, teils unsichtbaren Materialien, wie etwa Schnee, Licht, Schatten, Klang, der menschlichen Stimme. Oder wie nun in "Untuned Bell 2010-2020" mit dem Ton einer ausgemusterten Glocke. Das über fünfzig Jahre alte Instrument stammt aus dem, wo während der Vorbereitungen zur Millenniumsfeier entschieden wurde, dass es nicht zu den übrigen 48 passt. Die Glocke galt fortan als, bis A K Dolven sie in einer Gießerei entdeckte und ihr abgelehntes Nichtperfektsein zur künstlerischen Botschaft machte. In einer gedichtartigen Notiz schrieb sie vor zehn Jahren, als sie mit einer temporären Vorgängerarbeit zu ihrem jetzigen Werk beschäftigt war: 'Your sound is good / your sound is good too / I want your sound / I want your sound too / We need you / we need you too.'"Weiteres: Immer wieder haben sich Künstler in ihre Bilder selbst mit hinein gemalt, aber nie so häufig wie in die, erklärt Stefan Trinks in der, besonders grandios ist dies Botticelli gelungen, der den Betrachter sehr selbstbewusst aus dem Bild heraus anblick, während Mediciin vollem Ornat vor dem Kind im Stall kniet. präsentiert die Big Shots des Kunstahres 2021. Auf schwelgt Hannah Feniak inBildern, die das alte lower Manhattan festhalten.