Wylie as Wylie can - der berühmt berüchtigte in New York und London ansässige Literaturagent macht seinem Spitzenamen "der Schakal" einmal mehr alle Ehre: Der in Valencia beheimatete spanische Verlag , seit mehr als vierzig Jahren eine der vornehmsten und kultiviertesten Adressen für die Publikation von Lyrik in der spanischsprachigen Welt, hat, über viele Jahre hin, Übersetzungen von sieben der elf Gedichtbände der frischgebackenen Nobelpreisträgerinveröffentlicht und damit wohl mehr als jeder andere Verlag außerhalb des angelsächsischen Sprachraums. Nun bekam Pre-Textos Post von der Agentur Wylie: die Übersetzungsrechte für Werke Louise Glücks werden ihm nicht verlängert. Gleichzeitig bietet die Agentur sie hinter dem Rücken seiner bisherigen Verleger anderen spanischsprachigen Verlagen zur Veröffentlichung an - Kulturkapitalismus der deprimierendsten Art.hat mit einem Artikel auf den Vorgang aufmerksam gemacht, zugleich kursiert im Netz ein offener Brief an die Autorin - von der offenbar bislangzu erhalten war - und ihren Agenten. Zur Freude der Verleger aus Valencia haben diese inzwischen Solidaritätsbekundungen vieler ihrer spanischen Kollegen erhalten, denen von Wylie die Rechte am Werk Louise Glücks angeboten wurden, die sie jedoch unter diesen Umständen ablehnten. Spannend wird zu verfolgen sein, ob sich dennoch ein spanischsprachiger Verlag finden wird, der sich auf den unschönen Deal einlässt.In seinem neuen Roman "Kein Ort ist fern genug" erzähltvon seinem Großvater, der in den Zwanzigernmigrierte und schließlich von Schuldgefühlen geplagt wurde, als er mitansehen musste, was die Nazis in Polen anrichteten. "Ich wusste immer, dass ich eines Tages ein Buch überschreiben würde", erzählt Amigorena im Gespräch mit dem. "Bisher hatte ich immer über mein eigenes Schweigen geschrieben. Ich wusste ja, dass er sehr verschlossen war, niemals über die Shoa redete und den Tod seiner Mutter in Treblinka. Den Tod seines Bruders. Das war kein Geheimnis, alle in der Familie wussten über das Schweigen meines Großvaters Bescheid. ... Ich erinnere mich daran, wie wir zusammen in den Straßen von Buenos Aires spazieren gegangen sind, er ist ja niemals nach Europa zurückgekehrt. Ich erinnere mich an einen sehr alten Mann. Er ist nach dem Krieg."Weitere Artikel: Die Schriftstellerin schreibt in der, dass sie keine Schuldgefühle mehr plagen, weil sie wegen Corona ziemlich verschlufft. Im Gespräch mit deraufs Neue, wie aussichtslos der Kampf gegen den Klimawandel seiner Ansicht nach mittlerweile geworden sei. In derberichtet Simon Strauß vonPoetikvorlesung in Zürich, Hubert Spiegel vonPoetikvorlesung in Frankfurt.Besprochen werden unter anderem der Band "Schreibtisch mit Aussicht" mit Texten von Berliner Zeitung ),"Die Pannschüppe" mit postumen Texten ( Tagesspiegel ),Jugendroman "Winterpony" (online nachgereicht von der FAZ ) und"Dichtungen und Briefe" ().