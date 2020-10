Robert Frank: Landsgemeinde, Hundwil, 1949 © Andrea Frank Foundation / Fotostiftung Schweiz

Anlässlich der-Ausstellung in der Schweizer Fotostiftung Winterthur denkt Daniele Muscionico in derdarüber nach, was an dem Fotografen schweizerisch und was amerikanisch war. Seinen Blick hatte er in Europa geschult, glaubt sie, aber auch die Ablehnung seines unsentimentalen Blicks war ganz alter Kontinent: "Womöglich beging er das Sakrileg, die wichtigen Leute, Regierungsmitglieder,zu haben. Franks Blick hielt die Menschen am Rande des Geschehens fest, und dort die Dinge, die im Nebenbei, in einer Stellung der Hände, in einem Gesichtsausdruck, womöglich aussagekräftiger sind alsund eines Fracks."Weiteres: Auf bangt Elodie Palasse-Leroux um das gerade erst eröffnete Vagina-Museum in London, das auch den japanischen Kosmos kraftvoller Schönheiten zur Geltung bringt. Besprochen werden die-Schau "Critical Zones" im ZKM in Karlsruhe ), die Ausstellung "Robert Petschow und das Neue Sehen" in der Berlinischen Galerie , die Luftaufnahmen des Berliner Ballonfahrers und Journalisten aus den 1920er Jahren zeigt ( taz ).