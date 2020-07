Auf denkt der Politikwissenschaftlerdarüber nach, wie sehr sich die Bedeutung vongeändert hat: In der Sowjetunion konnten seine Eltern nur unter größter Gefahr kritische Medien hören oder lesen. Heute nutzen Propagandisten die sozialen Medien, die mehr Meinungsfreiheit erlauben als je möglich war auf der Welt, um die Wahrheit zu untergraben. Dennoch will er Onlinekommentare nicht regulieren. Statt dessen müsse daswerden - das heißt, wir müssen wissen,wir bestimmte Inhalte sehen, andere nicht. Und wir "müssen wissen, ob ein Account auf Twitter derist; ob ein Inhalt sich organisch verbreitet oder von Trollen verstärkt wird; wer hinter einer vorgeblichen 'Nachrichten'-Website steckt.im Netz ist für Individuen eine gute und oft aus Sicherheitsgründen notwendige Sache. Verboten werden sollten jedoch. Wir sollten Desinformation darum auch nicht primär als Inhalt verstehen, sondern als. Die Inhalte, die Trollfabriken lancieren, sind oftmals gar nicht faktisch falsch. Ihr Einsatz zur Emotionalisierung ist das eigentliche Problem. Desinformierend an diesen Aktivitäten ist also das- und das lässt sich regulieren. ... Das Netz muss ähnlich wie ein Restaurant funktionieren, in dem wir durch eine Glasscheibe hindurchkönnen und wer dort welche Speisen zubereitet. Eine Regulierung, die auf Transparenz beruht, ist immer noch von den Grundsätzen der Meinungsfreiheit und des Rechts auf Information erfüllt, aktualisiert sie aber für eine neue Welt."Die Mbembe-Debatte ist immer noch nicht zu Ende. Nun melden sich die Germanistinund die Anthropologininzu Wort, die im Antisemitismusvorwurf gegen Mbembe ein "" sehen: "Wir gehen davon aus, dass in Deutschland der Vorwurf des Antisemitismus zu einem Instrument geworden ist, um linke und marginalisierte Positionen, gerade wenn sie von People of Color, Juden, Afrikanern, Muslimen, Nichtdeutschen und gerade auch Frauen vertreten werden,. Dies geschieht, indem die Definition von Antisemitismus zugleich eingeengt wie auch ausgeweitet wird. So wird der historische und aktuelle Rassismus gegen andere Minderheiten nicht mehr oder nur noch viel schwieriger sagbar."Mbembe wurde alles andere als zum Schweigen gebracht, im Gegenteil, er bekam durch die Debatte antwortet Stefan Laurin in den: "Mbembe veröffentlichte, unter anderem in der, gabund erreichte so wesentlich mehr Menschen, als es bei einem Vortrag in einer ehemaligen Industriehalle in Bochum der Fall gewesen wäre.Mbembes nahm übrigens an der Präsenz Mbembes in den Medien Anstoß, im Gegenteil: Seine Beiträge wurden aufgegriffen und diskutiert."Die Freiheitsforscherinist in der bestürzt über die, die nicht nur Statuen von Sklavenhändlern, sondern auch von Philosophen der Aufklärung stürzen und die Überbleibsel der Geschichtewollen: "Der Wunsch nach Eindeutigkeit und Einheitlichkeit, nachhat sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern ausgebreitet. Verletzte Gefühle einer Gruppe wiegen plötzlich schwerer als die Prinzipien und die Ausübung der Kunst-, Wissenschafts- und Meinungsfreiheit. (...) Das ursprüngliche Ansinnen ist totalitär geworden und wäre letztlich eine Entsorgung der Vergangenheit."Nick Cohen porträtiert imdie Publizistin und Historikerin, die aus dem republikanischen Adel der USA kommt und nun zugeben muss, dass all ihrein Polen, England und den USA es sind, dieundermöglichten: "Sie schnaubt so laut, dass es meilenweit um ihr polnisches Heim zu hören sein muss, als ich die Formulierung des pro-Brexit-Journalisten und Autors David Goodhart erwähne, dass dass wir einen Aufstand der '' gegen die '' erleben - übrigens eine moderne Variante der alten kommunistischen Verurteilung der 'wurzellosen Kosmopoliten'. Nein, hier kämpftgegen einen anderen Teil der Elite. Brexit war ein Elitenprojekt. 'Das Spiel bestand darin,dazu zu bringen mitzumachen.' Sollen all die Tories aus dem Süden zu den unterdrückten Massen gehören? 'Und wer, glauben Sie, hat die Kampagne finanziert?'"Außerdem: Die Netz- und Popkulturredakteurin derCarolina Schwarz spottet über den Aufruf der 150 englischen und amerikanischen Intellektuellen für ein("A Letter on Justice and Open Debate", unser Resümee ).