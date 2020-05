Ulrike Ottinger: Ohne Titel, Detail, 1966-1967, Farbsiebdruck © Ulrike Ottinger / Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Dietmar Katz





In der nimmt Brigitte Werneburg die "wirklich tolle" Ausstellung "Pop on Paper" im Kupferstichkabinett zum Anlass zu fragen, wer imeigentlich "den Tubenschlüssel dreht": Dem Kupferstichkabinett wurde nämlich in den Neunziger Jahren gleich der. Seitdem sitzt man in Berlin auf irrsinnig teuren Kunsthäusern, hat aber kein Geld sie zu bespielen: Und in den Neunzigern stellt man ausgerechnet den Kurator Wulf Herzogenrath kalt, der wie kein anderer in Berlin neue Kunst ausstellte - auch von, so Werneburg. "Künstlerinnenin der aktuellen Sammlungspräsentation 'Pop on Paper', die unter den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen wegen der Coronapandemie am 12. Mai im Kulturforum eröffnet hat. Andreas Schalhorn, der Ausstellungskurator, versucht dieses Manko erst gar nicht zu überspielen. Er stellt es im Gegenteil offensiv aus, mit'Motorgirls' (2000/2001), wunderbar bösen, witzigen Paraphrasen auf die Unart der Pop Art, nackte, junge, sexy Frauen mit Produkten der Konsumgüterindustrie zu kombinieren, um sie als diezu zeigen, die sie für Männer wie in der Ausstellung etwa Mel Ramos nun mal darstellten."hat die Fenster der neogotischenin München-Giesing mitgestaltet, berichtet Brita Sachs in der. Das aber schon letzten Herbst! Überhaupt haben die Lungenflügel mit Krankheit nichts zu tun, es geht eher um ihre: "In langwieriger Bearbeitung kehrte der Künstler am Rechner die Lichtwerte des Originals um, nun stehen die Lungenflügel hell vor dunklerem Grund. Auch nahm er Knochenstrukturen heraus: 'ich wollte kein Memento mori wie der Barock', der Akzent liegt auf der, der Assoziation aufwärts strebender Leichtigkeit, die sich der gotischen, also auch neugotischen Spitzbogenstruktur ideal angleicht. Brechs Werk zitiert aber auch ein Kreuz:bilden es und erinnern an jenes Kreuz, das laut Jesus Aufforderung jeder Gläubige auf sich nehmen soll."Weiteres: Im Blog der stellt Elisa Wouk Almino die Künsterlinvor, die gerade im Los Angeles County Museum of Art die Ausstellung "I Live I Die I Will Be Reborn" laufen hat. In der stellt Claude Lichtenstein den Tessiner Grafikervor. Besprochen werden eine Ausstellung des Berliner Malersim Brücke-Museum in Berlin ( Tsp ), die ""-Schau im Bethanien in Berlin ( taz