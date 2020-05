Rauchen ist Denken, Atmen, Planen. Michel Piccoli mit Zigarette in "Die Dinge des Lebens", 1970

Diese Coronazeiten markieren eine, ist sich Bert Rebhandl in einem online nachgereichten-Artikel sicher , und sei es nur, weil man durch den Stillstand von Produktion und Distribution, vom Siegeszug der Streamingdienste undmit einem Mal eine Ahnung davon bekommt, was für eine Welt eine Welt ohne Kino-Aktualitäten wäre. Zumindest ab und an würde sich Rebhandl auch für die Zukunft ein solcheswünschen: "Man könnte zum Beispiel eine beliebige Woche im Jahr vom Start neuer Filme freihalten und stattdessen die Talente von heute aus den Werken von gestern eine Auswahl treffen lassen. Das wäre eine '' oder eine filmhistorische 'Quote' (nach dem Vorbild der französischen 'exception culturelle'), wie man sie im linearen Fernsehen immer nur zaghaft versucht hat." Auch-Kritikerin Barbara Schweizerhof kann demzuhause einiges abgewinnen





An Nachrufen aufherrschte weißgott kein Mangel (unser umfangreiches Resümee ). In derhaben jetzt der Schauspielerund der Regisseurnoch eine schöne Hommage nachgelegt . Sie schwärmen von Piccolis kindlich-sinnlicher Physis in Chabrols "Blutige Hochzeit", von einer Seitensprung-Liebesszene zwischen Piccoli und Stéphane Audran. ". Niemand kann heute mehr so rauchen. Piccoli raucht nie aus Nervosität. Rauchen ist. Er liegt am Fußende, Stéphane Audrans Fuß beiläufig liebkosend, zieht an der Zigarette. Er schaut sich um. '- aber am Ende ist alles wieder schäbig.' Ein trauriges Kind, das die Kindheit verloren hat. ... Piccoli ist ein schöner Mann. Er ist behaart, elegant und höflich. Er hat Stil und er weiß zu lieben. Aber in allen Rollen ist da etwas Kindliches: wie er die Dinge."Weitere Artikel: Festivalleiter Christian Jungen spricht in derüber seine Pläne für das, das er Ende September unbedingt im Kinosaal und nicht vor den heimischen Bildschirmen stattfinden lassen will. Diehat Bert Rebhandls Resümee des Online-Jahrgangs deronline nachgereicht . Zum Vatertag hat Susanne Führer fürausführlich mitBesprochen werden der in den Autokinos ausgewertete Thriller "Man from Beirut" mit Welt ), die Doku-Serie "The Last Dance" über Freitag ) undauf DVD veröffentlichter Thiller "I See You" ( taz ).