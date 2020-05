Im Kampf gegen "Fake News" versuchen manche inzwischen "" zu verbieten. Bettina Gaus warnt in der: Meinungsfreiheit ist kein Wahrheitsschutz. "Wenn jemand erklärt, es gebe das Coronavirus nicht, dann halte ich das für eine eindeutige Falschinformation. Aber es ist nicht verboten, derlei zu sagen. Es ist nicht verboten, Quatsch zu verbreiten. Man darf behaupten,. Ich finde es deprimierend, dass daran inzwischen erinnert werden muss."Der Philosophplädiert im Gespräch mit Johan Schloemann im-Feuilleton für einin der Coronakrise: "Wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, letztlich ist es eine Entscheidung jeder einzelnen Person, wie viel Risiko sie für sich übernehmen will. Wenn Neunzigjährige ihre Enkel sehen wollen in den letzten Lebensmonaten oder -jahren, dann dürfen wir ihnen das nicht verbieten. Zwangsmaßnahmen mögensein, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten - aber danach muss man so schnell wie möglich wieder aufumstellen." Ansteckungsgefahr will er durch den Schutz besonders verletzlicher Gruppen erreichen, also "zum Beispiel verhindern, dass die Menschen, die inleben, sich durchs Personal infizieren. Oder verhindern, dass eine Infektionswelle eineerfasst."Mit Verspätung weisen wir auf Ronya Othmanns und Cemile Sahins-Kolumne hin, eine kleine Satire über dieAnnika und Daniel: "Annika und Daniel haben vieleund finden deren Storys aus der Heimat megaspannend. Es geht sogar so weit, dass Annika auch mal einenhatte, und den fand Annika megaschön und megaheißblütig. Aber vor ihren PoC Friends würde sie das niemals sagen, denn das wäre ja wieder rassistisch."