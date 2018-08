Buchautor

Max Czollek

Max Czollek, geboren 1987 in Berlin, ist ein deutscher Lyriker, Essayist, Kurator und Mitglied des Autorenkollektivs G13. Er studierte in Berlin Politikwissenschaften. Von 2012 bis 2016 promovierte er am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin sowie am Birkbeck College, London mit einem Stipendium des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks. Seit 2016 ist er Teil des Herausgeberkollektivs von Jalta - Positionen zur jüdischen Gegenwart.