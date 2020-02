Bärenfavoritin ohne Aussicht auf den Bären: Josephine Deckers "Shirley"

Inbrünstig ahnungslos: Willem Dafoe in "Siberia"

Noch schweigen sie, aber wehe, wenn sie babbeln: Nina Hoss und Lars Eidinger in "Schwesterlein"

Immerhin klebt kein Sperma dran: Hi-End-Kommunikationstechnologie in "Effacer l'historique"

Im ärgert sich Christiane Peitz:"Shirley" mit einer sich toll entgrenzendenist ein absolutes Highlight des Festivals, eine verdiente Bärenfavoritin - mit dem Schönheitsfehler, dass der Film, wie viele weitere Qualitätswerke auch, im von Carlo Chatrian neu ausgerufenen Nebenwettbewerb "Encounters" versenkt wurde: Für sie "eine Reform, die nicht greift. ... Gerade wegen seiner Qualität'Encounters' den Wettbewerb, ja das gesamte Festival.bei den Bären-Kandidaten: Warum traut Chatrian sich nicht, Josephine Decker oder auch 'Gunda' auf der großen Leinwand des Berlinale Palasts zu zeigen? Warum zeigt er nicht genau hier seine Favoriten? Gleichzeitig fehlen dem Forum als Arthouse-Plattform nun Autorenfilmer wie Puiu und Waelde." Zumindest von Elisabeth Moss ziemlich umgehauen ist auch Ekkehard Knörer in der: Sie "wirft sich in diese Rolle, als wäre sie dafür geboren. Mit guten oder unlesbaren Mienen zu bösen Spielen, in unkleidsamen Klamotten, mit herrischer Brille, nicht normschön, aber oft wie aus Willenskraft attraktiv., aus Körper und Geist, ein wilder Attraktor, der den filmischen und psychischen Raum nach Belieben dominiert, formt und beugt."Mit "Siberia" kehrt, der einstige Punk des subversiven New Yorker Kinos, erstmals seit 1995 wieder in den Wettbewerb der Berlinale zurück und hat dafürauf eine halluzinatorisch-traumwandlerische Sinnsuche quer durch verschneite Berge und Wüsten zu Schamanen und Zwergen in Rollstühlen geschickt und damit in der Pressevorführung bei offenbar einigen Kritikern den Impuls zum rettenden Gang in Richtung Kinofoyer ausgelöst. Zu sehen gibt es einen "mystischen Trip, einen Fiebertraum", schreibt Philipp Stadelmaier in dernach diesem Besuch in einer "Zwischenwelt unter ästhetischer und spiritueller Dauerspannung, einem Malstrom an Bildern, der zwischen Himmel und Erde, Tag und Nacht, Eis und Hitze dahinfließt." Visuell ist der Film tatsächlich opulent, schreibt Carolin Weidner in der taz, bleibt aber im Großen und Ganzen ratlos zurück und zitiert den Filmemacher aus dem Presseheft, der "sagt, er verspüre noch immer einen großen Appetit darauf, was Kino alles sein könne. Momentan ist dieses Kino Willem Dafoe,."Thierry Chervel ging mit Vorbehalten in den Film, ließ sich dann aber gerne von der Lust am überraschenden Bilderwahnsinn mitreißen: "Am Ende bleibt, wie an unser aller Lebensende,. Aber nein, da ist ja noch der andere Fisch, und. Die Hunde spitzen höflich irritiert die Ohren. Es klingt hebräisch, oder vielleicht auch native American. Und ich bin sicher, es bedeutet: 'Nicht alles im Leben Sinn muss Sinn ergeben, schon gar nicht ein Film von Ferrara.'"Mit "Schwesterlein" vonundfeiert auch das Genre dessein Comeback im Berlinale-Wettbewerb. Mitundstehen Deutschlands profilierteste Theaterschauspieler vor der Kamera. Der Film ist "edel arrangiert", schreibt Thekla Dannenberg. Aber in diesen Film wurde viel gelegt, "was sich nie ganz zueinander fügen will: Hänsel und Gretel, Eichendorff und Hamlet, das Theaterleben, Geschwisterliebe und Verrat in der Ehe. Und sie lassen es in den allerbesten Kreisen spielen: Lars Eidinger stirbt in einer, die einem das eigene Blut aus den Adern gerinnen lässt. Die Schweizer Schauspieldivaspielt ganz zart ihre, und Nina Hoss fällt nicht einmal aus der Rolle, wenn sie in einem Wutanfall auf eine Berliner Mülltonne eintritt." Tolle Schauspielleistungen, meint auch Andreas Fanizadeh in der taz, "doch im letzten Drittel nervt das allzu assoziative und." Den thematischen Schwergang des Films unterfüttern die beiden Schweizer Filmemacherinnen immer wieder mit komödiantischen Elementen, hält Peter von Becker imfest."Eine übertechnologisierte Gesellschaft am Rande des Wahnsinns" ist in der Komödie "Effacer l'historique" vonundzu sehen, schreibt Michael Meyns. Viel Freude hat der-Kritiker an dieser "boulevardesken Klamotte" allerdings nicht: "Wenn schließlich ein Handy an Bertrands Backe klebt, weil esist, weiß man,ist erreicht."Thekla Dannenberg hat bei diesem pausenlosen Feuerwerk an Pointen Tränen gelacht "und weiß sich doch diesen Menschen sehr verbunden, die sich im digitalen Leben verheddert haben wie Ladegeräte im Kabelsalat." Doch die Filmemacher "feuern immer in dieselbe Richtung und immer aus dem gleichen Register. Das gibt ihrem Gute-Laune-Film." Von einer "grellen Nummernrevue" berichtet Andreas Kilb in der- am Ende allerdings versage "".Wer im Forum"The Viewing Booth" sieht, eine essayistische Versuchsanordnung, in dem Maia Levy, eine junge Israelin, dekontextualisiertes Material aus dem Nahostkonflikt reflektieren soll, erkennt sich dabei vielleicht selbst als Berlinale-Gängerin wieder - zumindest ergeht esAnja Seeliger so: Sie sucht in den Berlinale-Dokus - genauer: in Jonathan Rescignos "Grève ou Crève", Radu Judes "Tipografic Majuscul" und Lei Yuan Bins "I dream of Singapore" - "nach Kontext, nach Hintergrund, nach einer Information, die mir hilft, die Bilder einzuordnen, und finde keine. ... Man kann nicht mal über sie diskutieren., jeder kann sich aus den Zutaten sein eigenes Gericht kochen. Das Verfahren ist international kompatibel."Der Filmemacher trauert in seinem großen-Essay überjenen Zeiten nach, die im Zuge derAnfang des Jahres nun mehr vergangene sind, als sich nämlich im Bauche des Sony-Centers die sonst geschlossenenöffneten: Hier ergab sich "eine bisher höchstbesondere, einmalige und glückliche Konstellation für das globale Cineastentum. ... Vom Foyer der Elementarinstitution Kino Arsenal, Zentrum der Berlinale-Sektion 'Forum des internationalen jungen Films', mit seiner temporären Buchhandlung des theorieavantgardistischen b-books Verlags und der Bar des Urban-Gardening-Projekts Prinzessinengarten, schwappte das Publikum in Massen zu den unabhängigen Forumsfilmen in die Cinstar-Kinos, deren Größe und technischer Standard sonst den oben genannten Produktionen vorbehalten war. Auch wenn der 'rote Teppich' vor dem sogenannten Berlinale Palast in der öffentlichen Wahrnehmung das Herz der Filmfestspiele ist,war in den letzten 20 Jahren. Hier schlug der Puls des Festivals, ein enthusiastisches, gestresstes,, aber eben sehr vitales Publikum, das jede Rede vom Tod des Kinos vergessen ließ."Weiteres: Carolin Weidner spricht in dermit der Filmemacherinüber ihren in der mongolischen Wüste spielenden Film "Schwarze Milch", deren Hauptfigurenundheißen. In der gratuliert Fritz Göttlerzur Auszeichnung mit der Berlinale Kamera. Der Filmdienst hat mit der Preisträgerin gesprochen . 