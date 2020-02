Bridget Tichenor, "Die Surrealisten/Die Spezialisten". © Bridget Tichenor

verbringt ein paar sehr seltsame, aber auch interessante Stunden mit, dessen Werk er bewundert. Kiefer ist erratisch, sehr persönlich, dann scheint er gar nicht zu wissen, wer Knausgard ist (ein Finne namens Klaus?) Und dann steht Knausgard im Atelier - bevor er ihn nach Donaueschingen begleitet - und beobachtet, wie Kiefer einige wunderbare Bilder. So sah es zumindest erst aus, erzählt er in der. "Kiefer goss an diesem Tag Blei über drei Gemälde, und jedes von ihnen war völlig unterschiedlich, obwohl der Ausgangspunkt für alle ähnlich gewesen war. Das dritte Bild, von, hat er am stärksten bearbeitet. Nachdem er Bleisplitter so aufgefächert hatte, dass es fast so aussah, als ob das Meer, stieg Kiefer auf eine Scherenhebebühne. Er stieg hoch in die Luft, etwa 20 Fuß über dem Boden, und lenkte von dort aus die Arbeiter unter ihm, die das Bild auf den Boden senkten und begannen, es nach seinen Anweisungen, die er auf Deutsch rief, zu modifizieren. Das Gießen von Blei über ein Bild führte eindeutig einein. Kiefer hatte seine eigenen Ideen, aber die den Materialien innewohnenden Eigenschaften bildeten den Ausgangspunkt; er musste gegen das Material kämpfen, und der Kampf -- wurde zur Kunst. Viele der entstandenen Werke machen einen wilden und aufgewühlten Eindruck; sie haben etwas Gewalttätiges, etwas Chaotisches an sich. Aber ihre Gewalt liegt außerhalb der menschlichen Domäne, sogar außerhalb der Biologie; sie gehört zur. Es ist die Gewalt von Steinschutt und Metallhaufen. Er drängt die Darstellung der Materialität weiter in Richtung des Materials selbst, bis die Darstellung ganz aufgehoben ist und er nicht mehr Asche, Stroh oder Holz malt, sondern Asche, Stroh und Holz direkt in das Bild einarbeitet. An diesem Punkt ist es, als ob diegeworden wäre. Wir lesen Asche, wir lesen Stroh, wir lesen Holz, und sie sind mit Bedeutung aufgeladen."





Lauter Entdeckungen macht Sandra Danicke in der Ausstellung "Fantastische Frauen", diein der Frankfurter Schirn versammelt. 36 Künstlerinnen aus elf Ländern werden gezeigt, viele bekannte Namen wie Meret Oppenheim oder Dorothea Tanning sind dabei. "Vor allem jedoch sind es Künstlerinnen, von denen man aus unerfindlichen Gründenhat", freut sich Danicke in der. "(1928-85) etwa, eine tschechische Fotografin, deren Bilder vor Erfindungsreichtum nur so sprühen und die gleichzeitig eine hohe formale Eleganz ausstrahlen. Sie ließwachsen, Haare aus einem Wasserhahn fließen und Frühstückseier an den unmöglichsten Orten auftauchen. Oder die belgische Künstlerin(1905-84), die in den 60er und frühen 70er Jahren betörendegeklebt hat, die uns heute noch gespenstisch aktuell vorkommen. Das Werk vonimmerhin wird derzeit auch an anderen Orten wiederentdeckt: Die Hamburger Kunsthalle plant für 2021 eine opulente Einzelausstellung." (Weitere Besprechungen bei BR 24 , in der Westdeutschen Zeitung und in derWeiteres:zwischen Männer und Frauen - man denke nur Camille Claudel und Auguste Rodin, Frida Kahlo und Diego Rivera, Jackson Pollock und Lee Krasner - haben einen Haken: Sie sind fast immer meint Christian Saehrendt in der. Besprochen wird außerdem eine Ausstellung mit Arbeiten aus der Sammlungim Fotografie Forum Frankfurt