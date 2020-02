Johanna Diehl: ARS, 2019, Filmstill. Bild: Haus am Waldsee

Ai Weiwei wütet in einem wirklich anstrengenden Interview mit Susanne Lenz in dergegen Berlin, "die, die es gibt", gegen die Berlinale, die schon wieder seinen Film nicht ins Programm genommen hat, gegen die faulen Studenten, das korrupte System und überhaupt die chinahörigen Deutschen. Ernst nehmen kann man das Rumgemotze nicht: "über Deutschland schreiben. -. - Ich bin zu beschäftigt. Es gibt Wichtigeres als Deutschland. Genießt doch eure Berlinale, oder wie das heißt. - Werden Sie Ihr Studio hier behalten? - Wenn die Deutschen mich weiter unter Druck setzen, muss ich es aufgeben. - Wer setzt Sie unter Druck? - Das möchte ich Ihnen nicht sagen. Ich werde von der deutschen Gesellschaft unter Druck gesetzt. Das ist okay. Ich kenne ihre Geschichte, weiß, wer ihre Großeltern sind." Ach ja, und noch nie hat ihn die deutsche Presse nach seiner Meinung gefragt, wie eine kleine Stichprobe beim Perlentaucher , ähem, nicht bestätigt! Im versucht Birgit Rieger, angesichts von Ai Weiweis Tiraden fair zu bleiben.Hellauf begeistert kommt-Kritiker Peter Richter aus der Ausstellung, die er bisher als Fotografin kannte und die im Haus am Waldsee in Berlin die Geschichte ihrer Familie aufbereitet: "Als reineals Milieu wie als Haltung (Stichwort Affektkontrolle), bestünde auch hier die Gefahr von Selbstgerechtigkeit. Aber die Dinge sind zum Glück ambivalenter: Selbst für die kalte Großmutter gibt es auch noch andere Sichtweisen, solche, die mehr mit Traumaverarbeitung zu tun haben zum Beispiel. Die Leistung dieser Arbeit ist es, in dieser Ambivalenz einedingfest zu machen. Die Begegnung eines Marmorfußbodens mit dem Heckfenster eines XJ8 kann man, wenn man will, immer als eine Anklage lesen - aber auch als eine Würdigung. Und in dieser Weise gelesen ist Johanna Diehls 'In den Falten das Eigentliche' tatsächlich der, den man zur Zeit nicht im Buchhandel bekommt."Die Kunstwelt diskutiert wieder über dieihrer bundesdeutschen Galionsfiguren. In derwundert es Hans-Joachim Müller nicht sonderlich, dass auch Documenta-Gründerschwer belastet war, wie eigentlich jeder, der nicht emigriert war. Trotzdem bereitet ihm der eilfertige Sound der Kunst-Internationalität, den auch Haftmann anschlug, Unbehagen: "Wer heute die Kataloge der Documenta I bis III durchblättert, begegnet einem Pathos, das so etwas wie Scham angesichts des zerbombten Größenwahns gar nicht erst aufkommen lässt."Zum Tod der französischen Comic-Zeichnerin schreibt Christian Thomas in derund betont, dass sie nicht nur feministische Karikaturistin war, als dies noch nicht in Mode war, sondern viel viel mehr: "Nämlich eine scharfe Beobachterin der sprichwörtlichen 'Mythen des Alltags', also der, der wahren Sehnsüchte und unserer dazwischen changierenden Enttäuschungen." So witzig war Gesellschaftskritik nur bei ihr, meint auch Lars von Törne im